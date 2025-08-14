newspaper
Amber alert για τους γαλάζιους βουλευτές που εκλέγονται στις πληγείσες περιοχές και όχι μόνο. Άφαντοι οι άριστοι του «άφταιχτου» πρωθυπουργού. Κατάλαβαν ότι θα πέσει το καθεστώς και αναζητούν διάσωση ή το αίσχος δεν δικαιολογείται;

Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62
Οικονομικές Ειδήσεις 14 Αυγούστου 2025

Τελευταία ευκαιρία για σύνταξη πριν από τα 62

Κλειδί το ανήλικο τέκνο με γονείς ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα - Λιγότεροι από 40.000 μπορούν να αποχωρήσουν, αξιοποιώντας μεταβατικές διατάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Λιγότερα από 40.000 άτομα (κυρίως μητέρες ανηλίκων και εργαζόμενοι με βαρέα και ανθυγιεινά) είναι οι εναπομείναντες ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα να βγουν στη σύνταξη με ευνοϊκότερα όρια ηλικίας, πριν από τα 62.

Την ίδια ώρα, «έκρηξη» των συνταξιοδοτήσεων για το τρέχον έτος αλλά και για το 2026 προβλέπουν οι ειδικοί στην κοινωνική ασφάλιση, με δεδομένη και την αναμενόμενη επανεξέταση των γενικών ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 1/1/2027 λόγω του δημογραφικού.

Μάλιστα, η συνταξιοδότηση το 2026 είναι ιδιαίτερα «ελκυστική», δεδομένου ότι μεγαλύτερες αυξήσεις στις συντάξεις από την 1η Ιανουαρίου 2026 προβλέπει ο νέος τρόπος υπολογισμού, ο οποίος, πέραν του μέσου πληθωρισμού έτους της ΕΛΣΤΑΤ, θα περιλαμβάνει και τον δείκτη μεταβολής μισθών. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν εφαρμοζόταν φέτος η διάταξη, από το 2,7% που έλαβαν αύξηση οι συντάξεις, αυτή θα ήταν 4%. Τη δυνατότητα να συνταξιοδοτηθούν ακόμη και πριν από τα 62 εξακολουθούν να έχουν και το 2025 χιλιάδες μητέρες ανήλικων τέκνων, γονείς και τρίτεκνοι, πριν από το 1993 ασφαλισμένοι σε ΙΚΑ, Δημόσιο και ταμεία ΔΕΚΟ – Τραπεζών. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι παρακάτω:

Δημόσιος τομέας
Πλήρη ή μειωμένη σύνταξη με όρια ηλικίας από 56 ως 62 ετών μπορούν να πάρουν οι εξής κατηγορίες ασφαλισμένων στο Δημόσιο με αίτηση το 2025:

  • Ασφαλισμένοι γονείς με ανήλικο τέκνο το 2011 και 25ετία, γεννημένοι έως και τον 12/1965, με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών.
  • Ασφαλισμένοι γονείς με ανήλικο τέκνο το 2012 και 25ετία, γεννημένοι έως και τον 12/1963, με όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 59 ετών και 6 μηνών.
  • Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι, γεννημένοι από τον 01/1965 έως και τον 07/1965, με 21 έτη το 2011, με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών.
  • Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι, γεννημένοι από τον 01/1962 έως και τον 07/1962, με 23 έτη το 2012, με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης 58 ετών και 5 μηνών, καθώς και οι γεννημένοι το 1963 με απαιτούμενη ηλικία συνταξιοδότησης το 61ο έτος.

Παράλληλα, μειωμένη σύνταξη από το Δημόσιο πριν από τα 62 ισχύει για όσους διορίστηκαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55, 56, 58 και 60 ετών ως το 2022, με 25ετία στα έτη 2010, 2011 και 2012.

Με μειωμένη σύνταξη στα 56 και 58 μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε άνδρες και γυναίκες με 25ετία το 2011 και ηλικία 56 ετών ως το 2022, και με 25ετία το 2012 και ηλικία 58 ετών ως το 2022. Αν οι ηλικίες των 56 και 58 ετών συμπληρώνονται από 1/1/2023 και μετά, τότε βγαίνουν με μειωμένη στα 62.

Επίσης, οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία ως το 2010 θεμελιώνουν δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη από το 55ο έτος, και οι άνδρες με 25ετία ως το 2010 βγαίνουν με μειωμένη από το 60ό έτος, εφόσον οι ηλικίες αυτές συμπληρώθηκαν ως το 2022. Αν συμπληρώνονται από το 2023 και μετά, το όριο ηλικίας για μειωμένη σύνταξη είναι το 62ο έτος.

Ιδιωτικός τομέας

Οι ασφαλισμένες που προέρχονται από το ΙΚΑ και «κλειδώνουν» την έξοδο για σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) για το 2025 είναι οι εξής:

Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει ως το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.
Γυναίκες που είχαν συμπληρώσει 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο είτε το 2010 είτε το 2011 και έκλεισαν τα 50 το 2017 ή τα 52.
Γυναίκες που είχαν στο ΙΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018.
ΔΕΚΟ – Τράπεζες
Μητέρες που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2017, αποχωρούν για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας ως 58,5 ετών.

Τα ίδια όρια ισχύουν και για όσες είχαν 25ετία με ανήλικο το 2011 και έκλεισαν το 52ο έως το 2018.

Μητέρες με 25ετία το 2012 και ηλικία 55 έως το 2018 αποχωρούν με πλήρη σύνταξη ως τα 61.

Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχουμε μεγαλώσει δίπλα στη θάλασσα, όλοι πιστεύουμε ότι ξέρουμε καλό κολύμπι. Ωστόσο, ισχύει αυτό; Ακολουθεί ένας δεκάλογος για αρχάριους.

Σε επίπεδα - ρεκόρ κινούνται οι γονικές παροχές και κληρονομιές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΑΑΔΕ n Σε αντίστοχα υψηλά επίπεδα διαμορφώνονται οι δωρεές και οι αγοραπωλησίες n Φόρος άνω των 308 εκατ. ευρώ

Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι
Ο αεροπορικός «δρόμος του μεταξιού» από την Κίνα στην Ευρώπη και οι Ουιγούροι

Περισσότερες από εννέα εταιρείες μεταφορών έχουν δημιουργήσει δρομολόγια από την Κίνα και την πόλη Σιντζιάνγκ προς ευρωπαϊκές χώρες. Ανησυχία για τους Ουιγούρους

Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες
Το δίλημμα του χρέους της ΕΕ και η σύγκρουση με τις «φειδωλές» χώρες

Οι Βρυξέλλες χρησιμοποίησαν τον τελευταίο προϋπολογισμό της ΕΕ για να ενισχύσουν την εξουσία τους στην έκδοση ομολόγων, προκαλώντας σύγκρουση με κράτη όπως η Γερμανία

