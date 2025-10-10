Αυξημένες τιμές σοκολάτας θα αντιμετωπίσουν καταναλωτές στις ΗΠΑ το Halloween που έρχεται, περίοδος που παραδοσιακά η κατανάλωση γλυκών εκτοξεύεται, καθώς το κόστος του κακάο έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του 2024, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το Ινστιτούτο Αγροδιατροφής της Wells Fargo.

Ενώ οι τιμές χονδρικής του κακάο έχουν μειωθεί από τις κορυφές στα τέλη του 2024, οι βιομηχανίες εξακολουθούν να μετακυλούν στους καταναλωτές το αυξημένο κόστος τους. Οι εταιρείες μειώνουν επίσης τις εποχιακές σειρές προϊόντων και εφαρμόζουν «shrinkflation» – μειώνοντας τα μεγέθη των μερίδων, αλλά διατηρώντας ίδιες τις τιμές, αναφέρει η έκθεση.

Η αύξηση του κόστους του κακάο προκλήθηκε από σοβαρές διαταραχές του εφοδιασμού στη Δυτική Αφρική, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής κακάο. Οι έντονες βροχοπτώσεις στα τέλη του 2023 προκάλεσαν ασθένεια των μαύρων λοβών και σήψη των καλλιεργειών, ενώ οι επακόλουθες ξηρασίες που προκλήθηκαν από το Ελ Νίνιο το 2024 αύξησαν την επικράτηση της ασθένειας του ιού των πρησμένων βλαστών του κακάο, σημειώνει το Reuters.

Η παγκόσμια παραγωγή κακάο μειώθηκε κατά 12,9% σε ετήσια βάση, στα 4,37 εκατομμύρια μετρικούς τόνους κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, δημιουργώντας έλλειμμα προσφοράς 494.000 μετρικών τόνων, το μεγαλύτερο εδώ και πάνω από 60 χρόνια, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Κακάο (ICO). Η παραγωγή στην Ακτή Ελεφαντοστού, τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο, μειώθηκε κατά 25,3%, ενώ η παραγωγή της Γκάνας μειώθηκε κατά 31,3%.

Μειωμένη η παραγωγή και το 2026

Οι προοπτικές παραμένουν δύσκολες, επισημαίνει η Wells Fargo, επικαλούμενη προκαταρκτικές εκτιμήσεις των εξαγωγέων κακάο που δείχνουν μείωση 10% στην παραγωγή για το καλλιεργητικό έτος 2025/26 που ξεκινά τον Οκτώβριο σε τέσσερις παραγωγούς της Δυτικής Αφρικής.

«Είναι πιθανό οι τιμές του κακάο να παραμείνουν υψηλές τουλάχιστον μέχρι την επόμενη καλλιεργητική χρονιά που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, δεδομένου του τρέχοντος ρεκόρ ελλείμματος προσφοράς κακάο», ανέφερε η έκθεση.

Οι πρόσφατα επιβληθέντες δασμοί σε σημαντικούς προμηθευτές κακάο και προϊόντων κακάο στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν έναν πρόσθετο παράγοντα κόστους.

Οι κύριοι προμηθευτές των ΗΠΑ είναι ο Ισημερινός, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Δομινικανή Δημοκρατία και η Γκάνα. Όλοι τους έλαβαν τους λεγόμενους «αμοιβαίους» δασμούς, που κυμαίνονται από 15% έως 25%.

Οι εισαγωγείς και οι κατασκευαστές σοκολάτας στις ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν αυτό το επιπλέον ποσό όταν οι κόκκοι ή τα υποπροϊόντα όπως το βούτυρο κακάο ή η σκόνη κακάο φτάνουν στη χώρα.

Οι αναλυτές της Wells Fargo δήλωσαν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να αγοράζουν λιχουδιές με λιγότερη περιεκτικότητα σε κακάο, να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ των λιανοπωλητών και να εξετάσουν τις γενικές εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση σε σύγκριση με τα επώνυμα προϊόντα.

Πηγή: ot