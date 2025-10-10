newspaper
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
Σοκολάτα: Πικρή γεύση για τους Αμερικανούς το φετινό Halloween
Διεθνής Οικονομία 10 Οκτωβρίου 2025 | 14:08

Σοκολάτα: Πικρή γεύση για τους Αμερικανούς το φετινό Halloween

Δασμοί και μειωμένη παραγωγή θα κάνουν ακόμη πιο τσουχτερή την τιμή της σοκολάτας

Spotlight

Αυξημένες τιμές σοκολάτας θα αντιμετωπίσουν καταναλωτές στις ΗΠΑ το Halloween που έρχεται, περίοδος που παραδοσιακά η κατανάλωση γλυκών εκτοξεύεται, καθώς το κόστος του κακάο έχει υπερδιπλασιαστεί από τις αρχές του 2024, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από το Ινστιτούτο Αγροδιατροφής της Wells Fargo.

Ενώ οι τιμές χονδρικής του κακάο έχουν μειωθεί από τις κορυφές στα τέλη του 2024, οι βιομηχανίες εξακολουθούν να μετακυλούν στους καταναλωτές το αυξημένο κόστος τους. Οι εταιρείες μειώνουν επίσης τις εποχιακές σειρές προϊόντων και εφαρμόζουν «shrinkflation» – μειώνοντας τα μεγέθη των μερίδων, αλλά διατηρώντας ίδιες τις τιμές, αναφέρει η έκθεση.

Η αύξηση του κόστους του κακάο προκλήθηκε από σοβαρές διαταραχές του εφοδιασμού στη Δυτική Αφρική, η οποία αντιπροσωπεύει περίπου το 70% της παγκόσμιας παραγωγής κακάο. Οι έντονες βροχοπτώσεις στα τέλη του 2023 προκάλεσαν ασθένεια των μαύρων λοβών και σήψη των καλλιεργειών, ενώ οι επακόλουθες ξηρασίες που προκλήθηκαν από το Ελ Νίνιο το 2024 αύξησαν την επικράτηση της ασθένειας του ιού των πρησμένων βλαστών του κακάο, σημειώνει το Reuters.

Η παγκόσμια παραγωγή κακάο μειώθηκε κατά 12,9% σε ετήσια βάση, στα 4,37 εκατομμύρια μετρικούς τόνους κατά την τελευταία καλλιεργητική περίοδο, δημιουργώντας έλλειμμα προσφοράς 494.000 μετρικών τόνων, το μεγαλύτερο εδώ και πάνω από 60 χρόνια, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Κακάο (ICO). Η παραγωγή στην Ακτή Ελεφαντοστού, τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο, μειώθηκε κατά 25,3%, ενώ η παραγωγή της Γκάνας μειώθηκε κατά 31,3%.

Μειωμένη η παραγωγή και το 2026

Οι προοπτικές παραμένουν δύσκολες, επισημαίνει η Wells Fargo, επικαλούμενη προκαταρκτικές εκτιμήσεις των εξαγωγέων κακάο που δείχνουν μείωση 10% στην παραγωγή για το καλλιεργητικό έτος 2025/26 που ξεκινά τον Οκτώβριο σε τέσσερις παραγωγούς της Δυτικής Αφρικής.

«Είναι πιθανό οι τιμές του κακάο να παραμείνουν υψηλές τουλάχιστον μέχρι την επόμενη καλλιεργητική χρονιά που λήγει τον Σεπτέμβριο του 2026, δεδομένου του τρέχοντος ρεκόρ ελλείμματος προσφοράς κακάο», ανέφερε η έκθεση.

Οι πρόσφατα επιβληθέντες δασμοί σε σημαντικούς προμηθευτές κακάο και προϊόντων κακάο στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν έναν πρόσθετο παράγοντα κόστους.

Οι κύριοι προμηθευτές των ΗΠΑ είναι ο Ισημερινός, η Ακτή Ελεφαντοστού, η Δομινικανή Δημοκρατία και η Γκάνα. Όλοι τους έλαβαν τους λεγόμενους «αμοιβαίους» δασμούς, που κυμαίνονται από 15% έως 25%.

Οι εισαγωγείς και οι κατασκευαστές σοκολάτας στις ΗΠΑ πρέπει να πληρώσουν αυτό το επιπλέον ποσό όταν οι κόκκοι ή τα υποπροϊόντα όπως το βούτυρο κακάο ή η σκόνη κακάο φτάνουν στη χώρα.

Οι αναλυτές της Wells Fargo δήλωσαν ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να αγοράζουν λιχουδιές με λιγότερη περιεκτικότητα σε κακάο, να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ των λιανοπωλητών και να εξετάσουν τις γενικές εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν εξοικονόμηση σε σύγκριση με τα επώνυμα προϊόντα.

Πηγή: ot

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Business
Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Jefferies: Εύσημα στην Ελλάδα και στη… ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Κλιματική κρίση 09.10.25

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα
Κόσμος 09.10.25

Τα ρωσικά χτυπήματα στην Ουκρανία θα επηρεάσουν και τους Ευρωπαίους ενόψει χειμώνα

Η εντατικοποίηση των ρωσικών επιθέσεων κατά των ουκρανικών υποδομών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας εγκυμονεί πραγματικούς κινδύνους, άμεσους για την Ουκρανία και έμμεσους για την Ευρώπη

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Διεθνής Οικονομία 08.10.25

Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή
«Και τώρα τι;» 10.10.25

Στη Βόρεια Γάζα επιστρέφουν οι Παλαιστίνιοι – Αντικρίζουν την απόλυτη καταστροφή

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του Ισραήλ ότι τέθηκε σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, Παλαιστίνιοι επιστρέφουν στο βόρειο τμήμα της περιοχής, αντικρίζοντας την απόλυτη καταστροφή

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς
Χαλαρή, ανεπίσημη, άτακτη 10.10.25

Η ζωή μετά την πολιτική για την 39χρονη Σάνα Μάριν: Διασκέδαση, απομνημονεύματα και συνεργασίες με μεγάλους οργανισμούς

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Σάνα Μάριν μπορεί να έχει αφήσει για τα καλά πίσω της τον κόσμο της πολιτικής, αλλά δεν έχει χαθεί από τα φώτα της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν – Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα
Ελλάς-Γαλλία 10.10.25

Εντίθ Πιάφ και Δημήτρης Χορν - Η συνάντησή τους στην Αθήνα και το παθιασμένο ερωτικό γράμμα

«Είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα, Τάκη» - Η ερωτική επιστολη της Εντίθ Πιάφ (έφυγε από τη ζωή στις 10 Οκτωβρίου 1963) στον Δημήτρη Χορν κι ένας έρωτας που δεν πρόλαβε να ανθίσει.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
