Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
09.10.2025 | 17:22
Αυτή είναι η λίστα: Κάθε αγωνιστική και τιμωρίες διαιτητών!
Αυτή είναι η λίστα: Κάθε αγωνιστική και τιμωρίες διαιτητών!

Αιφνιδιασμένος και ο Λανουά. Tα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα όσο θα εξελίσσεται το πρωτάθλημα και θα αυξάνεται η πίεση για τους διαιτητές της Super League.

Όταν ο Λανουά άρχισε τις τιμωρίες των διαιτητών της Super League, με το ξεκίνημα της τρέχουσας σεζόν ενώ πέρσι τους έδινε ασυλία, περίμενε λιγότερα λάθη. Όμως, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, ένας κατήφορος χωρίς τέλος, κάθε αγωνιστική και τιμωρίες διαιτητών, κάτι που αιφνιδίασε ακόμη και τον Λανουά, επειδή αν το περίμενε θα κρατούσε την περσινή συνταγή της ασυλίας σε όλους, πολιτική που όμως δεν βοηθούσε στην πρόοδο της διαιτησίας.

Καλή (για τον Γάλλο) η τηλεκριτική των δημοσίων σχέσεων (για να μη δυσαρεστήσει την τάδε ή την δείνα ομάδα), όμως έτσι ο Λανουά αποφεύγει έναν σκόπελο! Βάζει στον… βυθό, ή αν προτιμάτε κάτω από το χαλί, το γεγονός ότι ευνοούνται συστηματικά συγκεκριμένες ομάδες (Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ), εξ ου και η αναφορά μας στα περί «δημοσίων σχέσεων».

Κάθε αγωνιστική και τιμωρίες διαιτητών λοιπόν. Tα πράγματα θα γίνουν δυσκολότερα όσο θα εξελίσσεται το πρωτάθλημα και θα αυξάνεται η πίεση για τους διαιτητές της Super League.

Αυτό είναι το… ποινολόγιο

Με βάση την τηλεκριτική του προέδρου της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League αναμένεται να «ακούσουν» καμπάνες οι Βεργέτης, Σιδηρόπουλος (διαιτητής και VAR, αντίστοιχα) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3, ο Κόκκινος (που σφύριξε Λεβαδειακός-Παναιτωλικός 6-0) και ο Πολυχρόνης (διαιτητής του αγώνα Παναθηναϊκός-Ατρόμητος 1-0).

Ο Πολυχρόνης (Πιερίας) είχε προβληματική διαιτησία σε τρίτο ματς, μετά από ισάριθμους ορισμούς! Ο Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου), όπως και ο Ζαμπαλάς (Ηπείρου) στο παρελθόν, τιμωρήθηκαν (ο Σιδηρόπουλος εφόσον δεν οριστεί) από δυο φορές, ενώ ο Κόκκινος (Χαλκιδικής) μπαίνει (επαναλαμβάνουμε εφόσον δεν οριστεί) στο ψυγείο για  πρώτη φορά, όπως και ο Βεργέτης φορά. Οριστούν δεν οριστούν, δεν αλλάζει ότι οι προαναφερόμενοι βαθμολογήθηκαν με κάτω από τη βάση.

Επίσης, για λάθη στις προηγούμενες αγωνιστικές της Stoiximan Super League «πάγωσαν» οι Κατσικογιάννης (Ηπείρου), Παπαπέτρου (Αθηνών), Κατοίκος (Αθηνών), Τσιμεντερίδης (Κοζάνης) και Τσακαλίδης (Χαλκιδικής). Ο απολογισμός είναι ο εξής: Σε έξι αγωνιστικές άκουσαν «καμπάνες» οι εννέα από τους 19 διαιτητές του πίνακα της πρώτης κατηγορίας, συν τους δυο ειδικούς VAR, καθώς στο «ψυγείο» μπήκαν και οι Κουμπαράκης (Δωδεκανήσου), Πουλικίδης (Δράμας)!

Την πρώτη φορά ο Σιδηρόπουλος τιμωρήθηκε επειδή ως VAR ευνόησε τον ΠΑΟΚ (όπως και ο Κατσικογιάννης που σφύριξε το παιχνίδι του με τον Ατρόμητο, τώρα επειδή ευνόησε την ΑΕΚ (περίπτωση μη αποβολής Πιερό) στο ματς με την Κηφισιά. Την επόμενη αγωνιστική, για την περίπτωση Πιερό θα τιμωρηθεί και ο Βεργέτης.

Επίσης, και ο Παπαπέτρου τιμωρήθηκε για λάθος υπέρ της ΑΕΚ (με τον Λεβαδειακό). Ο Τσιμεντερίδης άκουσε… καμπάνα μετά από ματς με τον Αστέρα, όπου δόθηκαν δυο πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ και μια αποβολή παίκτη του Αστέρα!

Να προσθέσουμε ότι ο Λανουά παραδέχθηκε ότι στο ντέρμπι Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 1-1, ο Αϊτεκίν έπρεπε να δώσει πέναλτι υπέρ του Καμπελά. Για αυτή την περίπτωση τιμωρήθηκε ο AVAR Κουμπαράκης. Ακόμη, ο Ζαμπαλάς τιμωρήθηκε για λάθη κατά του Ολυμπιακού στο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Πανσερραϊκό (2-0).

Ολες αυτές οι τιμωρίες προκύπτουν από τους ορισμούς, με δεδομένο ότι δεν ανακοινώνονται επίσημα. Εξαίρεση αποτελεί η 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League, όπου βασιστήκαμε στην τηλεκριτική του Λανουά και να δούμε αν θα τιμωρήσει και τους τέσσερις (Βεργέτης, Σιδηρόπουλος, Κόκκινος, Πολυχρόνης) ή αν θα εξαιρέσει κάποιον.

Ευθυμιάδης από το… παράθυρο!

Εκανε πίσω η ΕΠΟ στην τελευταία συνεδρίασή της. Εβαλαν τον Λανουά να προτείνει το μέλος της ερασιτεχνικής ΚΕΔ Δαμιανό Ευθυμιάδη να δηλωθεί στην UEFA ως υπεύθυνος προσέλκυσης νέων διαιτητών και διατήρησης των υφιστάμενων ρέφερι. Με άλλα λόγια πήγαν να τον βάλουν από το… παράθυρο στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Με τον Ευθυμιάδη, παράλληλα, να εκτίθεται καθώς δήλωσε ότι τον πρότεινε η UEFA!

Τελικά, το θέμα αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση της ΕΕ της ΕΠΟ «για να ρωτήσουν την UEFA, επειδή θέλει μόνο ξένους παράγοντες της διαιτησίας στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Εμμέσως πλην σαφώς αποδέχθηκαν ότι ο Ευθυμιάδης θα ασχολείται με τη διαιτησία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου!

