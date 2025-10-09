«Κράξιμο» σε Μαρσιάλ: «Δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες»

Δεν έχει ξεκινήσει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η θητεία του Άντονι Μαρσιάλ στη Μοντερέι, με τον Γάλλο άσο να μην έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμη με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Από το περασμένο καλοκαίρι που μεταγράφηκε από την ΑΕΚ στον μεξικανικό σύλλογο, ο Μαρσιάλ δεν «ανταποκριθεί στις προσδοκίες», όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα.

Συγκεκριμένα, το FootMercato αναφέρει: «Ο Γάλλος δυσκολεύεται να βρει δίχτυα και δεν έχει σκοράρει εδώ και οκτώ μήνες. Δεν έχει ανταποκριθεί κατά πολύ στις προσδοκίες που δημιούργησε η μεταγραφή του. Είναι απαράδεκτο για έναν παίκτη της ποιότητας του».

Τι λένε στο Μεξικό για την απόδοση του Μαρσιάλ

🚨 Anthony Martial is already getting criticised in Mexico. 💔🇫🇷 The 29-year-old French striker only joined Monterrey in the summer, but has yet to score a single goal and the criticism is starting to mount. ❌ ✍️🇲🇽 Mexican media: «The Frenchman is struggling to find the net… pic.twitter.com/Nn6eHBdtZH — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 9, 2025

Γιατί χαρακτήρισαν… κώνο τον Μαρσιάλ στο Μεξικό

Ο Μαρσιάλ έχει αγωνιστεί σε τέσσερα παιχνίδια στο Μεξικό, δεν έχει καταφέρει να βρει γκολ, αντίθετα έχει προκαλέσει πολύ αρνητικά σχόλια με την παρουσία του. Ειδικά στο τελευταίο ματς με την Τιχουάνα που έληξε ισόπαλο με 2-2, ο 29χρονος άσος πέρασε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες.

Ahorita lo remonta el gran Martial 😂 pic.twitter.com/l29AbB2GVe — TF (@tigresfootball_) October 6, 2025

Η πρώτη ήταν με κοντινή κεφαλιά που έφυγε λίγο έξω και η δεύτερη με ένα τσαφ από το ύψος του πέναλτι αν και αμαρκάριστος. Παλιοί παίκτες της Μοντερέι τον χαρακτηρίζουν κώνο και στέκονται στο στυλ του εντός αγωνιστικού χώρου που όπως και στην ΑΕΚ είναι σαν να… βαριέται. Καλά θα πάει αυτό…