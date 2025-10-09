sports betsson
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
«Κράξιμο» σε Μαρσιάλ: «Δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες»
Ποδόσφαιρο 09 Οκτωβρίου 2025 | 14:38

«Κράξιμο» σε Μαρσιάλ: «Δεν έχει ανταποκριθεί στις προσδοκίες»

Ο Άντονι Μαρσιάλ δέχεται σκληρή κριτική από τα Μέσα στο Μεξικό για την εικόνα του με τη φανέλα της Μοντερέι.

Σύνταξη
Δεν έχει ξεκινήσει και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η θητεία του Άντονι Μαρσιάλ στη Μοντερέι, με τον Γάλλο άσο να μην έχει καταφέρει να σκοράρει ακόμη με τη φανέλα της νέας του ομάδας.

Από το περασμένο καλοκαίρι που μεταγράφηκε από την ΑΕΚ στον μεξικανικό σύλλογο, ο Μαρσιάλ δεν «ανταποκριθεί στις προσδοκίες», όπως αναφέρουν τα τοπικά Μέσα.

Συγκεκριμένα, το FootMercato αναφέρει: «Ο Γάλλος δυσκολεύεται να βρει δίχτυα και δεν έχει σκοράρει εδώ και οκτώ μήνες. Δεν έχει ανταποκριθεί κατά πολύ στις προσδοκίες που δημιούργησε η μεταγραφή του. Είναι απαράδεκτο για έναν παίκτη της ποιότητας του».

Τι λένε στο Μεξικό για την απόδοση του Μαρσιάλ

Γιατί χαρακτήρισαν… κώνο τον Μαρσιάλ στο Μεξικό

Ο Μαρσιάλ έχει αγωνιστεί σε τέσσερα παιχνίδια στο Μεξικό, δεν έχει καταφέρει να βρει γκολ, αντίθετα έχει προκαλέσει πολύ αρνητικά σχόλια με την παρουσία του. Ειδικά στο τελευταίο ματς με την Τιχουάνα που έληξε ισόπαλο με 2-2, ο 29χρονος άσος πέρασε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και έχασε δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες.

Η πρώτη ήταν με κοντινή κεφαλιά που έφυγε λίγο έξω και η δεύτερη με ένα τσαφ από το ύψος του πέναλτι αν και αμαρκάριστος. Παλιοί παίκτες της Μοντερέι τον χαρακτηρίζουν κώνο και στέκονται στο στυλ του εντός αγωνιστικού χώρου που όπως και στην ΑΕΚ είναι σαν να… βαριέται. Καλά θα πάει αυτό…

Business
ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

Business
Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Euroleague 09.10.25

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι αποκαλύπτει πως το NBA Europe ετοιμάζεται να δώσει 12 πολυετείς άδειες συμμετοχής. Πιθανό να υπάρχει και ελληνική παρουσία στο νέο εγχείρημα.

Σύνταξη
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»

Οι «Κανονιέρηδες» σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου τους από 62.000 σε 80.000 θεατές και μελετούν το μοντέλο του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου ως παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής μεταμόρφωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Λαπόρτα πανηγυρίζει για το ματς της Μπαρτσελόνα στο Μαϊάμι, αλλά οι παίκτες φωνάζουν: «Δεν είναι σωστό αυτό…»

Η La Liga μεταφέρει το ματς Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ στις ΗΠΑ, με τον πρόεδρο των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα να κάνει λόγο για «μεγάλη ευκαιρία», αλλά τους ποδοσφαιριστές να εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια.

Σύνταξη
Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Τουρκί Αλ-Σέιχ, που είναι επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, λέγοντας πως είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για πώληση σε νέο επενδυτή…

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Η Εθνική μας ομάδα είναι στη Γλασκώβη, εκεί όπου απόψε (9/10, 21:45) θα κοντραριστεί με τη Σκωτία με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Τέρμα τα ψέματα» 09.10.25

Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή αναφορά προς την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)
Euroleague 09.10.25

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι αποκαλύπτει πως το NBA Europe ετοιμάζεται να δώσει 12 πολυετείς άδειες συμμετοχής. Πιθανό να υπάρχει και ελληνική παρουσία στο νέο εγχείρημα.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»

Η συζήτηση στη Βουλή ξέφυγε με αποτέλεσμα ο Άδωνις Γεωργιάδης να ακούσει «γαλλικά» από τα έδρανα που κάθονταν οι βουλευτές της Αριστεράς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
