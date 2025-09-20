Ο Μαρσιάλ πήγε στο Μεξικό και τα… ντέρμπι ξεκίνησαν: «Οφείλει μια συγγνώμη»
Ο Αντονί Μαρσιάλ συνεχίζει να απασχολεί για λόγους άσχετους με τις ποδοσφαιρικές επιδόσεις του, όπως συνέβη και μετά την μεταγραφή του στο πρωτάθλημα του Μεξικού.
Τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών, ο Άντονι Μαρσιάλ αποχώρησε από την ΑΕΚ, μετά από έναν χρόνο παρουσίας στην Ένωση, επιλέγοντας να συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό και συγκεκριμένα στην Μοντερέι.
Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Μεξικό, ο Γάλλος επιθετικός είχε βρεθεί κοντά και στην Πούμας, επίσης ομάδα του μεξικανικού πρωταθλήματος, αλλά τελευταία στιγμή άλλαξε γνώμη και δεν προχώρησαν οι επαφές μαζί της.
Κάπως έτσι, ο διοικητικός παράγοντας της Πούμας, Μιγκέλ Μεχία Μπαρόν, μίλησε για το παρ’ ολίγον deal και ανέφερε πως αν και αρχικά τα είχαν βρει τόσο με την ΑΕΚ, όσο και με τον παίκτη, τότε οι οικονομικές απαιτήσεις άλλαξαν προς τα… πάνω, με την Μοντερέι να μπαίνει «σφήνα» και να παίρνει τον παίκτη.
Τι ανέφερε παράγοντας της Πούμας για τον Μαρσιάλ:
«Δεν είναι ο μάνατζερ που αποφασίζει, είναι ο παίκτης. Δεν ξέρω αν ήταν λόγω χρημάτων ή άλλων καταστάσεων. Είχε το δικαίωμα να επιλέξει, αλλά ίσως μας οφείλει μια συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο παράγοντας της Πούμας, Μιγκέλ Μεχία Μπαρόν.
