Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το ατύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (08/10) στην αεροπορική βάση της Δεκέλειας στο Τατόι, όταν εκπαιδευτικό αεροσκάφος της Πολεμικής αεροπορίας, έχασε ύψος και κατέπεσε σε χωράφι ενώ τα μέλη του πληρώματος, δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων, νοσηλεύονται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο της Αεροπορίας.

Η Πολεμική Αεροπορία που έχει αναλάβει τις έρευνες για το ατύχημα, αναζητά τα αίτια που προκάλεσαν την πτώση του εκπαιδευτικού αεροσκάφους. Σύμφωνα με το MEGA, τα σενάρια που εξετάζονται είναι: Είτε ριπή ανέμου, είτε λάθος χειρισμός, είτε κάποια μηχανική βλάβη.

Τα επικρατέστερα σενάρια είναι δύο: Το πρώτο είναι να έκανε «κράτηση» ο κινητήρας, δηλαδή να υπήρξε ξαφνική βλάβη που προκάλεσε την άμεση απώλεια ύψους

Και το δεύτερο είναι οι δύο πιλότοι να έκαναν άσκηση απώλειας κινητήρα και κατά την διάρκεια της προσπάθειας να τεθεί ξανά σε λειτουργία, αυτό να μην κατέστη εφικτό.

Πτώση αεροσκάφους στο Τατόι: «Έκανε την εικονική άσκηση κράτηση κινητήρα»

Ο Αντιπτέραρχος ε.α. Ιώαννης Βαμβάκος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το συμβάν. «Δεν θα πρέπει να ανησυχούμε γιατί το αεροσκάφος αυτό είναι διθέσιο εκπαιδευτικό, καινούριο, το έχουμε 5-6 χρόνια, είναι αεροσκάφη απόλυτα ασφαλή, αρχικού σταδίου εκπαίδευσης ιταλικής κατασκευής. Οι δύο ιπτάμενοι, έμπειροι εκπαιδευτές και οι δύο, έκαναν πτήση αξιολόγησης πάνω από το Τατόι και έκαναν προβλεπόμενη άσκηση. Η αποστολή του αεροσκάφους είναι για εκπαίδευση», είπε αρχικά.

«Απογειώθηκε πήγε στα 1200 πόδια, έκανε την εικονική άσκηση «κράτηση κινητήρα». Δεν σβήνεις τον κινητήρα σαφώς, χαμηλώνεις πολύ και λίγο πριν την επαφή με τον διάδρομο, ξαναβάζεις τον κινητήρα μπροστά και συνεχίζεις κανονικά. Στο σημείο όπου οι δυο ιπτάμενοι επιχείρησαν να βάλουν τον κινητήρα μπροστά στο 100% ή ο κινητήρας δεν άκουσε ή είχαμε κάποια αστοχία ή είναι κάτι που θα το βρεθεί η επιτροπή διερεύνησης. Ευτυχώς έχουμε τους δύο ιπτάμενους αρτιμελείς με κάποια μικρά προβλήματα υγείας, θα δώσουνε κατάθεση και θα δούμε τι συνέβη. Έχουμε το αεροσκάφος ολόκληρο, σπασμένο βέβαια και δεν ξέρουμε αν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, έχουμε τις μαρτυρίες για να καταλήξουμε στο συμπέρασμά το τι συνέβη», συνέχισε ο κ. Βαμβάκος.

Νοσηλεύονται οι δύο πιλότοι

Οι δύο εκπαιδευτές της Σχολής Ικάρων παραμένουν στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας και υποβάλλονται στις απαραίτητες εξετάσεις, εργαστηριακές και απεικονιστικές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο ένας από τους δύο φέρει κατάγματα στα άκρα και ο άλλος φέρει χτύπημα στο κεφάλι και παρακολουθείται από τους αρμόδιους γιατρούς.

Θα παραμείνουν και οι δύο για λίγες ημέρες ακόμη στο νοσοκομείο για παρακολούθηση από τους γιατρούς, αλλά και για να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εξετάσεων που προβλέπει το πρωτόκολλο ασφάλειας πτήσεων μετά από πτώση με αεροσκάφος.

Ο αρχηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, που βρίσκεται σε προγραμματισμένη σύσκεψη στο ΝΑΤΟ, διαρκώς ενημερώνεται για την κατάσταση της υγείας των δύο τραυματιών αλλά και για τις εξετάσεις που γίνονται σε αυτούς.