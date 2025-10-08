Ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας για την πτώση εκπαιδευτικού αεροσκάφους στο Τατόι

Ανακοίνωση εξέδωσε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), ενημερώνοντας για την πτώση αεροσκάφους P2002-JF Tecnam στο Τατόι, το πρωί της Τετάρτης.

Όπως τονίζεται, το πλήρωμα έχει διακομιστεί στο νοσοκομείο και υποβάλλεται σε εξετάσεις, ενώ υπό διερεύνηση είναι τα αίτια του συμβάντος.

Η ανακοίνωση του ΓΕΑ για το συμβάν στο Τατόι

«Την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 10:52, αεροσκάφος P2002-JF Tecnam της 360 Μοίρας Εκπαίδευσης Αέρος από την Σχολή Ικάρων, που συμμετείχε σε πτήση συντήρησης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης άσκησης στον κύκλο του αεροδρομίου Τατοΐου, προσέκρουσε στο έδαφος, εκτός του διαδρόμου προσγείωσης.

Το πλήρωμα του αεροσκάφους, διακομίσθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Αντισμήναρχος (Ι) Κωνσταντίνος Γράβαλος

Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΑ»