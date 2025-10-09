Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Δύσκολο και το σημερινό πρωινό για τους οδηγούς, καθώς η κίνηση στους δρόμους είναι από νωρίς αυξημένη σε αρκετούς δρόμους στην Ατική.
- Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
- Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι
- Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
- Τελικά προτιμούν οι γυναίκες τα «κακά παιδιά»;
Προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα Πέμπτη από νωρίς το πρωί στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Στον Κηφισό από τις πρώτες πρωινές ώρες παρατηρούνται τα βασικότερα προβλήματα με τη συμφόρηση να επικεντρώνεται κυρίως τμηματικά στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Ιωνία και από τον Κόκκινο Μύλο έως τη Λυκόβρυση.
Στην Αττική Οδό η κίνηση διεξάγεται με καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 45 λεπτά.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45′ από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
15′-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας,
15′-20′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 9, 2025
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Δυσχέρεια υπάρχει και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.
Αυξημένη η κίνηση στη βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος του Χίλτον έως και το Ζάππειο, στη λεωφόρο Συγγρού από το ύψος της Λαγουμιτζή, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων και στην Κηφισίας.
- Ο επικεφαλής αθλητισμού στη Σαουδική Αραβία άναψε… φωτιές για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
- Καιρός: Νέα κακοκαιρία προ των πυλών – Πότε έρχεται
- Συνάντηση τεχνικών στο θέαμα -ακρόαμα με εργοδότες και παραγωγούς διεκδικώντας ασφαλείς συνθήκες εργασίας
- Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
- Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
- Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις