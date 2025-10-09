Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και κέντρο – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα παρατηρούνται και σήμερα Πέμπτη από νωρίς το πρωί στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.

Στον Κηφισό από τις πρώτες πρωινές ώρες παρατηρούνται τα βασικότερα προβλήματα με τη συμφόρηση να επικεντρώνεται κυρίως τμηματικά στην άνοδο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών έως και τη Νέα Ιωνία και από τον Κόκκινο Μύλο έως τη Λυκόβρυση.

Στην Αττική Οδό η κίνηση διεξάγεται με καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 45 λεπτά.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45′ από Περιφ. Αιγάλεω έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

15′-20′ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15′-20′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 9, 2025

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Δυσχέρεια υπάρχει και στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Αυξημένη η κίνηση στη βασιλέως Κωνσταντίνου από το ύψος του Χίλτον έως και το Ζάππειο, στη λεωφόρο Συγγρού από το ύψος της Λαγουμιτζή, στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στη Μεσογείων και στην Κηφισίας.