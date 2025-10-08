Με αφορμή την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα από τη θέση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ που άλλαξε τα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό, ο Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε ότι την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας την αφορά περισσότερο το κόμμα Σαμαρά παρά το κόμμα Τσίπρα.

«Η δική μας προτίμηση και η δική μου σίγουρα είναι μια μεγάλη Νέα Δημοκρατία, από εκεί και πέρα είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιβάλουμε. Αυτό που μπορούμε να επιβάλουμε στους εαυτούς μας είναι να δουλέψουμε με σοβαρότητα, με σεμνότητα, με αποτελεσματικότητα», δήλωσε ο ίδιος μιλώντας στο Action24.

Ερωτηθείς αν τον προβληματίζει το γεγονός ότι ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί να προχωρήσει – «σύντομα όπως λένε κάποιοι» – στην ίδρυση κόμματος το οποίο θα μπορούσε να στερήσει μονάδες από τη ΝΔ, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι δεν πρέπει «να προτρέχουμε», υπογραμμίζοντας ότι «όλα τα λογαριάζουμε, δεν θέλω να υποτιμήσω τίποτα, πάντως δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα».

Περί μεταρρυθμίσεων

Τονίζοντας στη συνέχεια ότι στην κυβέρνηση «έχουμε απλωμένο πολύ τραχανά», αναφέρθηκε στις «25 μεταρρυθμίσεις που τρέχουν από διαφορετικά υπουργεία στο β’ εξάμηνο – που το συντονίζουμε μαζί με τον Άκη Σκέρτσο».

«Δηλαδή βγαίνουν τέσσερις μεταρρυθμίσεις τον μήνα ή μία την εβδομάδα, στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο είχαμε τρεις τέτοιες μεταρρυθμίσεις – τα μέτρα της ΔΕΘ, η μεγάλη παρέμβαση που γίνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις και η νόμιμη μετανάστευση – και προσπαθούμε να εργαζόμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση γιατί ο κόσμος φαντάζομαι θέλει να τιμήσουμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και να μπορούμε κι εμείς από τη δική μας πλευρά να πούμε ‘το είπαμε και το κάναμε’».

Κληθείς να σχολιάσει αν έχει βάση η πρόταση κάποιων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να κληθεί ο Αντώνης Σαμαράς να επιστρέψει στη ΝΔ, απάντησε: «Προσωπικά τον σέβομαι τον κ. Σαμαρά, ήμουν μεταξύ εκείνων που είχαν προσπαθήσει να μην φτάσουμε εδώ που φτάσαμε, αλλά από εκεί και πέρα είναι άλλο θέμα ο προσωπικός σεβασμός – ήμουν υπουργός του, όπως ήμουν και του Κώστα Καραμανλή, όπως είμαι και του Κυριάκου Μητσοτάκη τώρα – και άλλο οι αποφάσεις.

«Τα θέματα αυτά δεν λύνονται από την τηλεόραση», τόνισε καταληκτικά ο κ. Χατζηδάκης επαναλαμβάνοντας ότι είναι υπέρ της μεγάλης παράταξης και ότι είναι «καλύτερο, τουλάχιστον εγώ ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, να είμαι μετρημένος στα λόγια μου».