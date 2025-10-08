Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει

Η έντονη καταιγίδα που έπληξε αργά χθες το απόγευμα της Τρίτης το Νειμποριό προκάλεσε σοβαρά τοπικά προβλήματα από την υπέρμετρα μεγάλη ποσότητα νερού και τα φερτά υλικά.

Όπως ανέφερε ο Δήμος Άνδρου, πλημμύρισε το ποτάμι φέρνοντας εκατοντάδες κυβικά χώματος και κλαδιών, τα οποία έκλεισαν την έξοδο προς τη θάλασσα και τόνοι λάσπης πλημμύρισαν το οδόστρωμα. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Άνδρου, υπό τον συντονισμό του Δημάρχου Θεοδόση Σουσούδη, και του ειδικού συνεργάτη κ. Γιάννη Μπακέλα, αντέδρασε άμεσα.

Από τη πρώτη στιγμή της κακοκαιρίας, μηχάνημα έργου και φορτηγό του Δήμου επιχείρησαν στο σημείο για καθαρισμό και αποκατάσταση της οδικής ασφάλειας, ενώ περιπολικό της αστυνομίας με δύο αστυφύλακες ρύθμιζαν την κυκλοφορία.

Ο Δήμαρχος και ο ειδικός συνεργάτης του, βρέθηκαν στο σημείο του προβλήματος, δίνοντας οδηγίες και συντονίζοντας τις εργασίες για την ταχύτερη επαναφορά της κανονικότητας.

Μάχη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες

Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά τα μεσάνυχτα και θα συνεχιστούν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, ώστε να αποκατασταθεί η έξοδος του χειμάρρου και ο δρόμος να είναι πλήρως προσβάσιμος.

Ο Δήμος Άνδρου απηύθυνε παράκληση προς τους οδηγούς, που κινούνται στην περιοχή να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις των αρχών, προσθέτοντας ότι ο Δήμος Άνδρου παραμένει σε διαρκή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.

*πηγή φωτογραφιών, https://www.facebook.com/dimos.androu