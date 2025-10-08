Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Στο «κόκκινο» βρίσκεται και σήμερα η κίνηση στους περισσότερους οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου με τον Κηφισό και το κέντρο να έχει τα περισσότερα προβλήματα. Καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 45 λεπτά καταγράφονται και στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 45′ από Φυλής έως Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:

20′-25′ από Ανθούσα έως Κηφισίας,

20′-25′ από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 8, 2025

Αναλυτικότερα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί των αυτοκινήτων στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και εξόδου καθώς και στην είσοδο και στην έξοδο της Αθηνών-Λαμίας.

«Κόκκινος» είναι ο Κηφισός τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως και την Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακό κομφούζιο έχει προκαλέσει ακινητοποιημένο φορτηγό στη λεωφόρο Μεσογείων, στο ύψος της ΕΡΤ.

Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά. Αυξημένη επίσης η κίνηση στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδηττού, στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στην Αλεξάνδρας, στην Κατεχάκη, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας, στην άνοδο της Συγγρού, στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη Σταδίου και στην Πειραιώς.