Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα
08 Οκτωβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Εγκέφαλος: Ξέρει ποιο είναι το άλλο μας μισό;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Ετοιμάσου να λάβεις θετικά νέα στα οικονομικά. Ταυτόχρονα ίσως υπάρξουν και κάποιες συμφέρουσες εξελίξεις στο κομμάτι των επαγγελματικών. Δέξου βοήθεια από τα δικά σου άτομα, προκειμένου και να χαλαρώσεις, αλλά και να οργανώσεις λίγο καλύτερα τις κινήσεις σου. Σταμάτα να κρατάς κοντά σου ανθρώπους που δεν σου κάνουν καλό.

DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος και μην εκφράζεσαι αφιλτράριστα. Δεν σου φταίει κανείς που τόσο καιρό κρατούσες πολλά κρυμμένα μέσα σου, έτσι; Μην αφήσεις ούτε τις ανασφάλειές σου να ξεφύγουν. Μην αντιδράσεις απότομα, αν ακούσεις κάποια άποψη που είναι διαφορετική από τη δική σου. Ωστόσο μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι, αν πρέπει.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Γίνε λίγο πιο αισιόδοξος, προκειμένου να μπορέσεις να κάνεις κάποιες κινήσεις που πρέπει λίγο πιο άνετα. Προσπάθησε να εκφραστείς ή να ανοιχτείς λίγο παραπάνω στα άτομα με τα οποία έχει προκύψει κάποια απόσταση τελευταία. Σκέψου καλά, πριν μιλήσεις και στο αμόρε, αλλά και στους συναδέλφους σου. Πάντως απόφυγε τα ωμά λόγια.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχει μια πίεση μεν, δεν σημαίνει πως μπορείς να επιμένεις περισσότερο απ’ ότι πρέπει δε, γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να συνεννοηθείς με κανένα. Μην εστιάζεις μόνο στα αρνητικά μιας κατάστασης, γιατί δεν θα μπορέσεις να την επεκτείνεις. Μην κολλάς μόνο σε αυτά που θες εσύ, γιατί με αυτό το attitude δεν θα τα πάρεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Γίνε αισιόδοξος, ώστε και τα πάντα να μπορέσεις να δεις λίγο πιο χαλαρά, αλλά και να εστιάσεις μόνο στα θετικά της κάθε κατάστασης. Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για συναντήσεις ή συζητήσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα με ορισμένους. Ή έστω να μπορέσεις να δεις όσα σε αφορούν υπό μια διαφορετική οπτική.

DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά, γιατί σήμερα έχουν κάποια εύνοια. Μην πεις «όχι» στη βοήθεια που θα σου προσφέρει η οικογένειά σου. Μην πάρεις κατάκαρδα κάποιες απόψεις που θα ακούσεις. Ειδικά αν σου είναι εντελώς αχρείαστες, έτσι; Μην εστιάσεις όμως ούτε στο να απαντήσεις, γιατί θα χάσεις από τα μάτια σου τον στόχο.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πάρε μέρος στις κατάλληλες συζητήσεις, ώστε να βελτιώσεις τη διάθεσή σου. Πέρα από αυτό όμως πρέπει να καταλάβεις πως κι εσύ έχεις υπάρξει ολίγον τι υπερβολικός στις αντιδράσεις σου. Έτσι θα μπορέσεις να γεφυρώσεις το χάσμα που έχει δημιουργηθεί μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων γύρω σου. Άρα προσέγγισέ τους άφοβα.

DON’TS: Μην αφήσεις την καχυποψία σου να σταθεί εμπόδιο ή να θολώσει την κρίση σου. Μην επιμένεις να έχεις πάντα εσύ τον τελευταίο λόγο θέλοντας να το παίξεις δυνατός, γιατί φαίνεσαι απλά χαζός! Παράλληλα μη γίνεις ούτε ωμός ούτε και απότομος, καθώς αυτή η συμπεριφορά θα πυροδοτήσει άσχημες αντιδράσεις και θα ανεβάσει τους τόνους.

Λέων

Λέων

DO’S: Προσοχή στα επαγγελματικά, γιατί θα κινηθούν με δυο ρυθμούς. Από τη μια, όλα φαίνεται να κυλάνε ομαλά. Σε αυτό να ξέρεις πως έχεις συμβάλλει και η αισιόδοξη στάση σου. Από την άλλη, θέλεις να έχεις τον τελευταίο λόγο ή να κάνεις μαζεμένα κάποια παράπονα που κράταγες μέσα σου καιρό. Δες το αυτό λίγο, γιατί δεν θα σε ωφελήσει.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, αν σου την πουν ορισμένα άτομα που στο παρελθόν, όταν το χρειάστηκαν, εσύ τα είχες υποστηρίξει. Τι να πεις για την αχαριστία ορισμένων; Μην προσπαθήσεις να ξεδιαλύνεις αυτή την κατάσταση όμως με έντονο τρόπο, γιατί δεν θα σου βγει. Παράλληλα μη γίνεσαι επίμονος χωρίς αιτία, γιατί χάνεις ευκαιρίες γενικώς.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις θετική στάση απέναντι στο καθετί. Αυτή η διάθεση μπορεί να σε κάνει πιο κοινωνικό, κάτι που θα σου φέρει νέες γνωριμίες. Αν υπάρχει ήδη κάποιο άτομο που σου έχει γυαλίσει, τότε ασχολήσου λίγο παρακάνω μαζί του γιατί θα σου φύγει. Στα επαγγελματικά, κάνε συζητήσεις για να τα προχωρήσεις ακόμα παραπέρα.

DON’TS: Μην καυγαδίσεις στη δουλειά. Τι τα θες κι εσύ; Μην αφήσεις κανένα να χώσει τη μύτη του στις δουλειές σου, αλλά μην το κάνεις ούτε εσύ αυτό. Μην κάνεις υποδείξεις στους άλλους, απλά και μόνο επειδή εκείνοι σε στήνουν στον τοίχο. Βρες άλλον τρόπο να τους μπεις στο μάτι! Μη λες δικαιολογίες που κάνουν μπαμ από χιλιόμετρα ότι είναι ψέματα!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αν εκκρεμούν οικονομικές υποθέσεις, οι οποίες μάλιστα σε έχουν αγχώσει αρκετά, σου έχω καλά νέα! Σήμερα μπορείς να τις τρέξεις πολύ πιο εύκολα και άνετα. Από την άλλη και στα επαγγελματικά κάποιες εξελίξεις θα γυρίσουν υπέρ σου, άρα ποιος σε πιάνει; Αξιοποίησε τις πληροφορίες που μαζεύεις για να δημιουργήσεις μια πιο στιβαρή εικόνα.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος, όταν μιλάς, γιατί φαίνεται λες και προσπαθείς να επιβάλλεις τις απόψεις σου. Καλύτερα λοιπόν να μην το κάνεις! Έχεις κάποια παράπονα- δεκτό- απλά μην τα βγάλεις προς τα έξω με τρόπο απότομο και εντελώς έντονο. Γενικώς ούτε να σκέφτεσαι αφιλτράριστα, αλλά ούτε και να  επικοινωνείς έτσι, γιατί άκρη δεν βγαίνει.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Πες όλα αυτά που θέλεις- ειδικά στους ανθρώπους με τους οποίους είσαι κοντά- καθώς τώρα η ατμόσφαιρα το σηκώνει. Μάλιστα μπορείς να τους προσεγγίσεις εσύ πρώτος, καθώς οι εξελίξεις θα είναι ευνοϊκές στο τέλος. Δεν αποκλείεται να σε βοηθήσουν τα άτομα αυτά να λύσεις κάποια δικά σου θέματα. Μέσα από το talking, χαλάρωσε.

DON’TS: Μη διστάσεις καθόλου να είσαι επιφυλακτικός και να κρατήσεις αποστάσεις από τα άτομα που ξέρεις πως δεν το έχουν σε τίποτα να σε εκνευρίσουν από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι; Αυτό απέχει βέβαια από το να τους επιτεθείς λεκτικά, το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι! Μην αναλώνεσαι σε καταστάσεις και άτομα που σε κάνουν να πατάς τα όρια.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν κάποιες θετικές εξελίξεις- πάλι καλά!- οι οποίες σου λύνουν τα χέρια. Να είσαι ευγνώμων, γιατί μέχρι χθες αυτό ήταν κάτι που το έβλεπες μόνο στα όνειρά σου! Πάντως αν αντιληφθείς τα πράγματα λίγο καλύτερα κι αν αρπάξεις τις ευκαιρίες που θα σου παρουσιαστούν, τότε σίγουρα θα αφήσεις εποχή στη δουλειά!

DON’TS: Μην αγχώνεσαι για κάποιες συναντήσεις που έχεις να κάνεις, αλλά μη διστάσεις να προετοιμαστείς λίγο καλύτερα, έτσι; Μην αγνοείς τις μικρές λεπτομέρειες της τελευταία στιγμής, γιατί μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά. Μην αποκαλύψεις τα μυστικά που κάποιοι σου εμπιστεύτηκαν, γιατί θα τους δείξεις πως δεν είσαι άξιος για κάτι τέτοιο.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε μέρος σε άφθονες συζητήσεις, γιατί αυτές κρύβουν ευκαιρίες για νέες συνεργασίες ή απλά επέκταση της ήδη υπάρχουσας επαγγελματικής σου δραστηριότητας. You got it! Σε αυτό ίσως παίξει καταλυτικό ρόλο ένα ταξίδι που σχεδιάζεις να κάνεις. Μην το καθυστερείς λοιπόν! Όπως και να έχει πάντως η διάθεσή σου βελτιώνεται σίγουρα!

DON’TS: Στα ερωτικά, μην το παρακάνεις με τα παιχνίδια ελέγχου ή τους καυγάδες, παρότι η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική. Μην υποχωρείς, αν δεν το θες, αλλά δεν χρειάζεται να το δείχνεις τόσο έντονα, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος σε όσα λες, αλλά ούτε και κρυόκ@λος. Μια ισορροπία δεν παίζει; Μη βιάζεσαι στις οικονομικές σου διαπραγματεύσεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Δρομολόγησε τις προσωπικές σου υποθέσεις για να περιορίσεις το άγχος και να χαλαρώσεις κάπως. Γενικώς πρέπει να είσαι ψύχραιμος, γιατί το κλίμα και στο σπίτι, αλλά και στη δουλειά φαίνεται πως θα είναι έντονο. Εσύ πάντως προσπάθησε να τα δεις όλα λίγο πιο positive. Σε αυτό πάντως θα βοηθήσει η υποστήριξη των δικών σου ανθρώπων.

DON’TS: Μην εκνευριστείς από τα σχόλια που θα ακούσεις, αλλά μην απαντήσεις και με τον δικό σου άκρως ειρωνικό τρόπο. Όρεξη που την έχεις! Μην είσαι απρόσεκτος ή απερίσκεπτος. Μην αρχίσεις τα ξεσπάσματα, γιατί όσα θα πεις πάνω στα νεύρα σου, δεν θα μαζεύονται με τίποτα! Αν συμβεί αυτό, τότε μη διστάσεις να απολογηθείς μετά.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Εκμεταλλεύσου και την ανάλαφρή σου διάθεση, αλλά και το καλό κλίμα που επικρατεί στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Σε αυτό το mood κατάλαβε πως το mindset σου τελικά ταιριάζει με αυτό των απέναντι. Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, φλέρταρε ασύστολα, γιατί τώρα μπορείς εύκολα να φέρεις κοντά σου το άτομο που σου έχει γυαλίσει.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις εντάσεις που ήδη υπάρχουν στην ατμόσφαιρα να επεκταθούν. Μη δώσεις καμία απολύτως αξία σε σχόλια και λόγια που γίνονται πίσω από την πλάτη σου. Μη γίνεις ούτε έντονος  ούτε και πεισματάρης. Μην πεις σήμερα ξεκάθαρα αυτά που σκέφτεσαι, γιατί αντί για θετικές εξελίξεις το μόνο που θα πετύχεις είναι να εκτεθείς.

