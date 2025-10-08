Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα

DO’S: Ετοιμάσου να λάβεις θετικά νέα στα οικονομικά. Ταυτόχρονα ίσως υπάρξουν και κάποιες συμφέρουσες εξελίξεις στο κομμάτι των επαγγελματικών. Δέξου βοήθεια από τα δικά σου άτομα, προκειμένου και να χαλαρώσεις, αλλά και να οργανώσεις λίγο καλύτερα τις κινήσεις σου. Σταμάτα να κρατάς κοντά σου ανθρώπους που δεν σου κάνουν καλό.

DON’TS: Μη γίνεσαι έντονος και μην εκφράζεσαι αφιλτράριστα. Δεν σου φταίει κανείς που τόσο καιρό κρατούσες πολλά κρυμμένα μέσα σου, έτσι; Μην αφήσεις ούτε τις ανασφάλειές σου να ξεφύγουν. Μην αντιδράσεις απότομα, αν ακούσεις κάποια άποψη που είναι διαφορετική από τη δική σου. Ωστόσο μη διστάσεις να αλλάξεις κάτι, αν πρέπει.