Επενδύσεις μισού δισ. από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας έως το 2028 – Συνάντηση Παπασταύρου με τη διοίκηση της εταιρείας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο είναι ο μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία εξελίσσεται σε έναν καθετοποιημένο όμιλο ενέργειας, πέραν του φυσικού αερίου.

Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και της διοίκησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Αντώνιο Διαματάρη και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Κωνσταντίνο Ξιφαρά.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας για την επόμενη τετραετία, η πρόοδος στον στρατηγικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς και ο ρόλος της εταιρείας ως εγγυητή ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της αξιοποίησης υποδομών εθνικής σημασίας και της στρατηγικής διαφοροποίησης πηγών και τεχνολογιών.

Ο νέος Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ υλοποιεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό που θα την καταστήσει έναν πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο, με συμμετοχές σε ΑΠΕ, μονάδες CCGT, κρίσιμες υποδομές και ανανεώσιμα αέρια.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη επενδύσει περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ και σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 252 – 520 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028, υλοποιώντας στόχους άνω του 1GW ισχύος στις ΑΠΕ και άνω του 1GW ισχύος στην ηλεκτροπαραγωγή από ΦΑ. Παράλληλα διατηρεί δικαιώματα χρήσης σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, με κόστος 30–35 εκατ. ευρώ ετησίως. Πρόκειται για μια δαπάνη που εξασφαλίζει την βιωσιμότητα κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ενισχύοντας τον θεσμικό ρόλο της ΔΕΠΑ ως πυλώνα του ενεργειακού συστήματος.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαμορφώνει ένα νέο προφίλ που δεν βασίζεται μόνο στο φυσικό αέριο, αλλά σε πολλαπλές δραστηριότητες, από LNG και ηλεκτροπαραγωγή έως ΑΠΕ και καύσιμα μηδενικού αποτυπώματος, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας και της ευρύτερης περιοχής

«Η ενέργεια αφορά κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση, και συγχρόνως είναι εργαλείο αναπτυξιακό, γεωπολιτικό και συστατικό στοιχείο της εθνικής μας ασφάλειας. Η χώρα μας επενδύει σταθερά και αποτελεσματικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό, προωθεί την ενεργειακή ασφάλεια, τον τομέα υδρογονανθράκων με τη συνεργασία Chevron-HelleniqEnergy, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αναβαθμίζει τις υποδομές», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι η αιχμή του δόρατος για την λειτουργία του κάθετου άξονα, καθώς αξιοποιώντας την υποδομή της Ρεβυθουσάς και του FSRU της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας τους αγωγούς του ΔΕΣΦΑ και του διασυνδετηριου αγωγού IGB, λειτουργεί φτάνοντας στη Μολδαβία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Συμβάλλει, έτσι, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και του ρόλου της Πατρίδας μας ως ισχυρού ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, βιώσιμο μέλλον για όλους μας».

Κεντρικός ρόλος στην ΝΑ Ευρώπη

«Η ΔΕΠΑ διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Τσάφος. Τόνισε παράλληλα ότι «ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ αποτελεί ένα από τα στοιχήματα αυτής της κυβέρνησης, ενώ οι επιτυχίες της εταιρείας είναι και εθνικές επιτυχίες που αναβαθμίζουν τη χώρα μας σε μια κρίσιμη περίοδο όπου όλοι αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές φυσικού αερίου»

Ο κ. Διαματάρης ανέφερε ότι η «ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν είναι απλώς ένας θεσμικός ενεργειακός πυλώνας»: «Ο ρόλος μας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα είναι κρίσιμος, τόσο για τη λειτουργική ασφάλεια του συστήματος όσο και για τη στρατηγική ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιβεβαιώνει τη σταθερή συνεργασία μας και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, με τεχνική επάρκεια, μακροχρόνια στρατηγική και έμφαση στην πράσινη μετάβαση».

«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχωρά με συνέπεια σε έναν βαθύ επιχειρησιακό και επενδυτικό μετασχηματισμό, με ξεκάθαρη στόχευση: να αποτελέσει ένα πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό σχήμα, με ικανότητα να συνδυάζει την εμπορία, την παραγωγή και τη συμμετοχή σε νέες τεχνολογίες ενέργειας» είπε ο κ. Ξιφαράς και εξήγησε: «Είμαστε ήδη παρόντες στις θερμικές μονάδες, στις Ανανεώσιμες Πηγές, στο βιομεθάνιο, στο υδρογόνο και ενισχύουμε διαρκώς το ενεργειακό μας αποτύπωμα με υπευθυνότητα και τεχνική επάρκεια. Ο ρόλος μας πλέον υπερβαίνει το στενό εμπορικό πλαίσιο, επενδύουμε στη διαφοροποίηση, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του συστήματος και συνδιαμορφώνουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό και Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».

Η ανάπτυξη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Σημειώνεται ότι από το 2019 η ΔΕΠΑ Εμπορίας, παρά τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες προσέφερε υπεραξίες στο Δημόσιο και την κοινωνία, μέσα από:

Την αναδιαπραγμάτευση των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ΦΑ αγωγού και LNG και την επίτευξη ανταγωνιστικότερων όρων που απέδωσε στο σύνολο των καταναλωτών.

Την απόσχιση του κλάδου Υποδομών. Οι εταιρείες δικτύων αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας πωλήθηκαν αντί τιμήματος € 733 εκατ., με το έσοδο να περνάει απευθείας στους μετόχους.

Την απόσχιση του Κλάδου Διεθνών Έργων της ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας μεταβίβασε τις μετοχές της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά το χρόνο της απόσχισης και δημιουργίας της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων η αξία της ήταν € 83,4 εκατ.

Τα μερίσματα της περιόδου προς τους μετόχους, τα οποία ανέρχονται σε 206,6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Τη στήριξη στην κοινωνία με την παροχή εκπτώσεων σε όλους τους καταναλωτές, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες έφτασαν τα 180 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Συνοψίζοντας, η ΔΕΠΑ απέδωσε στο δημόσιο και την κοινωνία περισσότερα από 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης του ΔΕΣΦΑ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2018).

Πηγή: ot.gr