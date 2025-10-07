newspaper
Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 15:33
Προφυλακιστέος ο διανομέας με το κατσαβίδι – Τι υποστήριξε
Επενδύσεις μισού δισ. από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας έως το 2028 – Συνάντηση Παπασταύρου με τη διοίκηση της εταιρείας
Πολιτική Γραμματεία 07 Οκτωβρίου 2025 | 17:52

Επενδύσεις μισού δισ. από τη ΔΕΠΑ Εμπορίας έως το 2028 – Συνάντηση Παπασταύρου με τη διοίκηση της εταιρείας

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, με τη διοίκηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Κίνηση μετά τα 40: Πώς μπορεί το γρήγορο βάδισμα να βελτιώσει την υγεία μας;

Κίνηση μετά τα 40: Πώς μπορεί το γρήγορο βάδισμα να βελτιώσει την υγεία μας;

Spotlight

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο είναι ο μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία εξελίσσεται σε έναν καθετοποιημένο όμιλο ενέργειας, πέραν του φυσικού αερίου.

Αυτό τονίστηκε στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας, μεταξύ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, του υφυπουργού Νίκου Τσάφου και της διοίκησης της ΔΕΠΑ Εμπορίας, με επικεφαλής τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου, Αντώνιο Διαματάρη και τον διευθύνοντα σύμβουλο, Κωνσταντίνο Ξιφαρά.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας για την επόμενη τετραετία, η πρόοδος στον στρατηγικό μετασχηματισμό της ΔΕΠΑ Εμπορίας, καθώς και ο ρόλος της εταιρείας ως εγγυητή ασφάλειας εφοδιασμού, μέσω της αξιοποίησης υποδομών εθνικής σημασίας και της στρατηγικής διαφοροποίησης πηγών και τεχνολογιών.

Ο νέος Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Σημειώνεται ότι η ΔΕΠΑ υλοποιεί τον Στρατηγικό Σχεδιασμό που θα την καταστήσει έναν πολυδιάστατο ενεργειακό όμιλο, με συμμετοχές σε ΑΠΕ, μονάδες CCGT, κρίσιμες υποδομές και ανανεώσιμα αέρια.

Σε αυτό το πλαίσιο έχει ήδη επενδύσει περίπου 160 εκατομμύρια ευρώ και σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 252 – 520 εκατομμύρια ευρώ έως το 2028, υλοποιώντας στόχους άνω του 1GW ισχύος στις ΑΠΕ και άνω του 1GW ισχύος στην ηλεκτροπαραγωγή από ΦΑ. Παράλληλα διατηρεί δικαιώματα χρήσης σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, με κόστος 30–35 εκατ. ευρώ ετησίως. Πρόκειται για μια δαπάνη που εξασφαλίζει την βιωσιμότητα κρίσιμων ενεργειακών υποδομών και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, ενισχύοντας τον θεσμικό ρόλο της ΔΕΠΑ ως πυλώνα του ενεργειακού συστήματος.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαμορφώνει ένα νέο προφίλ που δεν βασίζεται μόνο στο φυσικό αέριο, αλλά σε πολλαπλές δραστηριότητες, από LNG και ηλεκτροπαραγωγή έως ΑΠΕ και καύσιμα μηδενικού αποτυπώματος, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας και της ευρύτερης περιοχής

«Η ενέργεια αφορά κάθε νοικοκυριό, κάθε επιχείρηση, και συγχρόνως είναι εργαλείο αναπτυξιακό, γεωπολιτικό και συστατικό στοιχείο της εθνικής μας ασφάλειας. Η χώρα μας επενδύει σταθερά και αποτελεσματικά στον ενεργειακό μετασχηματισμό, προωθεί την ενεργειακή ασφάλεια, τον τομέα υδρογονανθράκων με τη συνεργασία Chevron-HelleniqEnergy, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αναβαθμίζει τις υποδομές», υπογράμμισε ο κ. Παπασταύρου και πρόσθεσε: «Η ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ είναι η αιχμή του δόρατος για την λειτουργία του κάθετου άξονα, καθώς αξιοποιώντας την υποδομή της Ρεβυθουσάς και του FSRU της Αλεξανδρούπολης, χρησιμοποιώντας τους αγωγούς του ΔΕΣΦΑ και του διασυνδετηριου αγωγού IGB, λειτουργεί φτάνοντας στη Μολδαβία, την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Συμβάλλει, έτσι, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και του ρόλου της Πατρίδας μας ως ισχυρού ενεργειακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και στη μετάβαση προς ένα καθαρότερο, βιώσιμο μέλλον για όλους μας».

Κεντρικός ρόλος στην ΝΑ Ευρώπη

«Η ΔΕΠΑ διαδραματίζει πλέον κεντρικό ρόλο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Τσάφος. Τόνισε παράλληλα ότι «ο συνεχιζόμενος μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ αποτελεί ένα από τα στοιχήματα αυτής της κυβέρνησης, ενώ οι επιτυχίες της εταιρείας είναι και εθνικές επιτυχίες που αναβαθμίζουν τη χώρα μας σε μια κρίσιμη περίοδο όπου όλοι αναζητούν εναλλακτικούς προμηθευτές φυσικού αερίου»

Ο κ. Διαματάρης ανέφερε ότι η «ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν είναι απλώς ένας θεσμικός ενεργειακός πυλώνας»: «Ο ρόλος μας στο εθνικό ενεργειακό μείγμα είναι κρίσιμος, τόσο για τη λειτουργική ασφάλεια του συστήματος όσο και για τη στρατηγική ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου επιβεβαιώνει τη σταθερή συνεργασία μας και τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, με τεχνική επάρκεια, μακροχρόνια στρατηγική και έμφαση στην πράσινη μετάβαση».

«Η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχωρά με συνέπεια σε έναν βαθύ επιχειρησιακό και επενδυτικό μετασχηματισμό, με ξεκάθαρη στόχευση: να αποτελέσει ένα πλήρως καθετοποιημένο ενεργειακό σχήμα, με ικανότητα να συνδυάζει την εμπορία, την παραγωγή και τη συμμετοχή σε νέες τεχνολογίες ενέργειας» είπε ο κ. Ξιφαράς και εξήγησε: «Είμαστε ήδη παρόντες στις θερμικές μονάδες, στις Ανανεώσιμες Πηγές, στο βιομεθάνιο, στο υδρογόνο και ενισχύουμε διαρκώς το ενεργειακό μας αποτύπωμα με υπευθυνότητα και τεχνική επάρκεια. Ο ρόλος μας πλέον υπερβαίνει το στενό εμπορικό πλαίσιο, επενδύουμε στη διαφοροποίηση, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα του συστήματος και συνδιαμορφώνουμε τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας σε στενή συνεργασία με τον Υπουργό και Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τους οποίους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».

Η ανάπτυξη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Σημειώνεται ότι από το 2019 η ΔΕΠΑ Εμπορίας, παρά τις προκλήσεις και τις αβεβαιότητες προσέφερε υπεραξίες στο Δημόσιο και την κοινωνία, μέσα από:

Την αναδιαπραγμάτευση των μακροχρόνιων συμβάσεων προμήθειας ΦΑ αγωγού και LNG και την επίτευξη ανταγωνιστικότερων όρων που απέδωσε στο σύνολο των καταναλωτών.

Την απόσχιση του κλάδου Υποδομών. Οι εταιρείες δικτύων αερίου Αττικής, Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδας πωλήθηκαν αντί τιμήματος € 733 εκατ., με το έσοδο να περνάει απευθείας στους μετόχους.

Την απόσχιση του Κλάδου Διεθνών Έργων της ΔΕΠΑ. Η ΔΕΠΑ Εμπορίας μεταβίβασε τις μετοχές της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων στο Ελληνικό Δημόσιο. Κατά το χρόνο της απόσχισης και δημιουργίας της ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων η αξία της ήταν € 83,4 εκατ.

Τα μερίσματα της περιόδου προς τους μετόχους, τα οποία ανέρχονται σε 206,6 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Τη στήριξη στην κοινωνία με την παροχή εκπτώσεων σε όλους τους καταναλωτές, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης, οι οποίες έφτασαν τα 180 εκατομμύρια ευρώ συνολικά.

Συνοψίζοντας, η ΔΕΠΑ απέδωσε στο δημόσιο και την κοινωνία περισσότερα από 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ (συμπεριλαμβανομένης και της πώλησης του ΔΕΣΦΑ, η οποία ολοκληρώθηκε το 2018).

Πηγή: ot.gr

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τράπεζες και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέφεραν την αγορά στις παρυφές των 2.070 μονάδων

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων
Δήλωση Τσουκαλά 07.10.25

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα, αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
Global Sumud Flottilla 07.10.25

Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο

«Δεν θέλω να ακούσω πάλι τα περί του μοναδικού δημοκρατικού κράτους στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ», ανέφερε η βουλεύτρια Φλώρινας με τη Νέα Αριστερά, Πέτη Πέρκα, που συμμετείχε στο Global Sumud Flottilla

Σύνταξη
Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Αρβανίτης επέκρινε «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Σύνταξη
Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του
Πολιτική 07.10.25

Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του

Από την ώρα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, κόσμος και κοσμάκης, διάφοροι δημοσιολογούντες, φίλοι και εχθροί επιχειρούν να εμφανιστούν ότι γνωρίζουν τι βρίσκεται στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και, φυσικά, τα σχέδια της επόμενης μέρας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
ΕΕ 07.10.25

Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε πως «μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό»

Σύνταξη
Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν

Τα «βέλη» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα. Η στρατηγική της Τρικούπη απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, οι φόβοι για μεταγραφές και οι δημοσκοπήσεις

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος
ΠΑΣΟΚ 07.10.25

Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 07.10.25

«Ο Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης»

Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εξεταστική προκαλώντας αντιδράσεις - Για εμπλοκή Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτει στην εξεταστική επιτροπή ο Βάρρας, ο πρώην πρόεδρος που έκαψε τον Βορίδη

Κρίσιμη θεωρείται η κατάθεση που θα δώσει σήμερα στην Εξεταστική, ο Γρηγόρης Βάρρας, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που υποχρεώθηκε σε παραίτηση από τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Το κόμμα Τσίπρα και η «λίστα» για τις εκλογές – Παράλληλοι δρόμοι με ΣΥΡΙΖΑ υπό το φόβο διάσπασης

Το δυτικού τύπου σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα για κάθοδο στις επόμενες εκλογές, η προϋπόθεση της παραίτησης για ένταξη στο νέο κόμμα, η Κουμουνδούρου σε νευρική κρίση.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει
in Confidential 07.10.25

Ο Τσίπρας έκανε σε Δεξιά και Αριστερά χουνέρι και ανησυχούνε γιατί «βλέπουν» ότι σε λίγο ο λαός δεν θα θέλει ούτε να τους ξέρει

Το αίτημα του Ρούτσι έγινε ξαφνικά δεκτό, (συγχαρητήρια στο Μαξίμου για τον όλο χειρισμό), ο λαός πλουταίνει μόνο στα χαρτιά με τον προϋπολογισμό και ο Τσίπρας φωνάζει φτάνει ως εδώ, κατεβαίνω στο λαό.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Κυβέρνηση ΝΔ: Τα ανάμικτα συναισθήματα για τον Αλέξη Τσίπρα

Στην κυβέρνηση από τη μία δείχνουν να «μετρούν» τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργού, από την άλλη λένε πως δεν είναι ο πήχης - Η αλλαγή ατζέντας και το βλέμμα στη συσπείρωση

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Γκατούζο για τον αγώνα με το Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν – Δεν μπορούμε να χάσουμε»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Γκατούζο ενόψει Ισραήλ: «Μου ραγίζει η καρδιά να βλέπω παιδιά να πεθαίνουν - Δεν μπορούμε να χάσουμε»

Ενόψει του αγώνα της Ιταλίας με το Ισραήλ, ο Τζενάρο Γκατούζο καυτηρίασε όσα συμβαίνουν στη Γάζα και εξέφρασε την θλίψη του για τον χαμό τόσων ανθρώπων που ανήκουν στον άμαχο πληθυσμό.

Σύνταξη
Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Λανουά: «Επικίνδυνη η κίνηση του Πιερό, έπρεπε να αποβληθεί» – Η ΑΕΚ έπρεπε να μείνει με εννέα παίκτες στο 48′

Ο Λανουά σχολίασε και τις έξι επίμαχες φάσεις (διαιτητής ο Βεργέτης, VAR ο Σιδηρόπουλος) του αγώνα Κηφισιά-ΑΕΚ 2-3. Επίσης, ο Γάλλος θεωρεί ότι σωστά αποβλήθηκε ο Ρέλβας στο 48'.

Βάιος Μπαλάφας
«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»
Αινιγματικός 07.10.25

«Εγώ έσωσα το TikTok»: Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η Gen Z των ΗΠΑ του «χρωστάει μεγάλη χάρη»

Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα μετά τις εκλογές του 2024, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους νέους ανεφερόμενος σε μια συμφωνία που δεν έχει ακόμη «κλείσει»

Σύνταξη
Ερντογάν: Είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν – Στο επίκεντρο η Γάζα
Τι συζητήθηκε 07.10.25

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν είχε ο Ερντογάν - Στο επίκεντρο η Γάζα

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ευχήθηκε στον Βλαντίμιρ Πούτιν και για τα γενέθλιά του - Τι είπε ο πρόεδρος της Τουρκίας στον Ρώσο ομόλογό του για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ανατροπή με τον τραυματισμό του Γιαμάλ – Τι ισχύει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca» η κατάσταση του Λαμίν Γιαμάλ παρουσιάζει σημαντική βελτίωση και το πιθανότερο να προλάβει την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό για το Champions League.

Σύνταξη
Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων
Τα Νέα της Αγοράς 07.10.25

Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων

Η Betsson ανακοίνωσε τη νέα της χορηγία στη Μύκονο Betsson BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας, η οποία από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα φέρει την ονομασία Μύκονος Betsson BC.

Σύνταξη
Κίνα: Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ
Πάνω από 200 07.10.25

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες για να απομακρύνουν τους αποκλεισμένους πεζοπόρους στο Έβερεστ

Αναπάντεχες σφοδρές χιονοθύελλες σάρωσαν τη δυτική Κίνα - Τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν από τη Δευτέρα για να απομακρύνουν τους πεζοπόρους που έχουν αποκλειστεί

Σύνταξη
Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Μπάσκετ 07.10.25

Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»

Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR
Ποδόσφαιρο 07.10.25

ΕΠΟ: Στο Παγκρήτιο το Super Cup Ολυμπιακός-ΟΦΗ, εξηγήσεις για τη διακοπή στο VAR

Οι αρμόδιοι αλλά και ο ΟΦΗ διαβεβαιώνουν ότι θα είναι έτοιμο ενόψει του αγώνα της 3ης Ιανουαρίου. Επιστολή της εταιρίας για το «μπλακ άουτ» στο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-Λεβαδειακός 3-2

Βάιος Μπαλάφας
«Πόσο μειωμένη νιώθω» – Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα
Ισχυρό δίδυμο 07.10.25

«Πόσο μειωμένη νιώθω» - Μακροσκελής επιστολή της Τζέιν Όστεν προς την αδελφή της Κασσάνδρα

Ενώ η Τζέιν Όστεν είναι πιο γνωστή για την κριτική της στις ιδιοτροπίες του ρομαντικού έρωτα στα μυθιστορήματά της, υπάρχει και ένας άλλος, εξίσου περίπλοκος και σημαντικός τύπος σχέσης που διατρέχει τα έργα της: η σχέση μεταξύ αδελφών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Η «Marca» για τον Αλμέιδα: «Ανέστησε τη Σεβίλλη – Κάθε ομιλία του ένα μάθημα ζωής» (vid)

Η ισπανική εφημερίδα αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια στον Ματίας Αλμέιδα για τη «μεταμόρφωση» της Σεβίλλης επί των ημερών του. Αποκορύφωμα φυσικά το εντυπωσιακό 4-1 επί της Μπαρτσελόνα.

Σύνταξη
Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του
Πολιτική 07.10.25

Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του

Από την ώρα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, κόσμος και κοσμάκης, διάφοροι δημοσιολογούντες, φίλοι και εχθροί επιχειρούν να εμφανιστούν ότι γνωρίζουν τι βρίσκεται στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και, φυσικά, τα σχέδια της επόμενης μέρας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»
Έρχεται νομοσχέδιο 07.10.25

Η Δανία απαγορεύει τα social media στους ανήλικους κάτω των 15 – «Κλέβουν την παιδική ηλικία των παιδιών μας»

«Η κυβέρνηση θα προτείνει να απαγορευτούν πολλοί ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης για τα παιδιά και τους νέους κάτω των 15 ετών» είπε η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν

Σύνταξη
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

