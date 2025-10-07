Λόφος Παπούρα: Την Κυριακή η παρουσίαση της ταυτότητας του μνημείου – «Μπορεί να είναι η αποκάλυψη του αιώνα»

Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων, με τη στήριξη του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, προχωράει στην πρώτη διάλεξη της σειράς «Περιηγήσεις με την Αρχαιολογική Υπηρεσία», την Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα Cinobo Όπερα, (Ακαδημίας 57), στην Αθήνα, με θέμα: «Προκαταρκτικά αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας στο ύψωμα Παπούρα του Δήμου Μινώα Πεδιάδας».

«Να αναζητηθεί άλλο σημείο κατασκευής του ραντάρ»

Η παρουσίαση της ταυτότητας του Μνημείου θα γίνει από την υπεύθυνη ανασκαφής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Δανάη Κοντοπόδη.

Η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας αναφέρει ότι απορρίπτει τα τετελεσμένα του υπουργείου Υποδομών και του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του ραντάρ για το υπό κατασκευή αεροδρόμιο στον λόφο της Παπούρας, ως της μόνης τεχνικά, εφικτής λύσης και έχει αποδείξει το ατεκμηρίωτο αυτής της πολιτικής επιλογής.

Με βάση την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης ζητά:

«1. Να αναζητηθεί άλλο σημείο κατασκευής του ραντάρ

2. Να μην επιτραπεί η ανέγερση οποιασδήποτε σύγχρονης κατασκευής στον Λόφο Παπούρα.

3. Να ολοκληρωθεί η ανασκαφή του μνημείου και η αρχαιολογική διερεύνηση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να προστατευτεί και να αναδειχθεί ως επισκέψιμος χώρος.

4. Να μην προχωρήσουν οι εργασίες στον Λόφο Παπούρα, πριν τις οριστικές αποφάσεις.

5. Να κηρυχθεί ο Λόφος Παπούρα ως αρχαιολογικός χώρος μείζονος σημασίας».

Ο Λόφος Παπούρα μπορεί να είναι «η αποκάλυψη του αιώνα»

Τόσο η αρχαιολόγος Μαρία Μαρή όσο και ο δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου χαρακτήρισαν στη διάρκεια της εκπομπής «Ώρα Αιχμής» στο KRHTH ΤV την Παπούρα ως την ανακάλυψη του αιώνα, με το μνημείο να έχει επιλεχθεί με άλλα πέντε ως υποψήφιο για το παγκόσμιο βραβείο Άσαντ.

