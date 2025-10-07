Κίνηση στους δρόμους: Έμφραγμα σε Κηφισό και κέντρο Αθήνας – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα
Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί της Τρίτης στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Οι οδηγοί πρέπει να οπλιστούν με υπομονή καθώς οι μεγάλες οδικές αρτηρίες της πόλης έχουν υποστεί «έμφραγμα».
Πιο αναλυτικά, εξαιρετικά δύσκολη είναι η κατάσταση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος του Αιγάλεω έως και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης.
Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας, με τα οχήματα να κινούνται «σημειωτόν» στην άνοδο της Πειραιώς, τη Σταδίου, την άνοδο της Συγγρού, την Αρδηττού, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη Βασιλίσσης Σοφίας, την Ηλιουπόλεως.
Παράλληλα, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη Λεωφόρο Κηφισίας, από το ύψος της Πανόρμου έως το Χαλάνδρι αλλά και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων.
Την ίδια ώρα, μετ’ εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στο ρεύμα προς Ελευσίνα της Λεωφόρου Αθηνών (Καβάλας), από το ύψος του Χαϊδαρίου έως και τη λίμνη Κουμουνδούρου.
Τέλος, μεγάλες καθυστερήσεις, που αγγίζουν ακόμα και τα 30 λεπτά, καταγράφονται στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:
Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,
25΄-30΄από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας (είσοδος από Λαμία).
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
10΄-15΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,
15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. https://t.co/xa7fdHkSpo
