«Ήταν η άτυχη στιγμή, έφταιγε και αυτός έφταιγα και εγώ», είπε ο 25χρονος διανομέας που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 40χρονο οδηγό στην Ιερά Οδό.

Ο 25χρονος διανομέας κρίθηκε προφυλακιστέος ενώ στην απολογία του αποδέχθηκε την αξιόποινη πράξη του, που τον φέρνει για μια ακόμα φορά αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη, ισχυριζόμενος πως χτύπησε τον οδηγό με κλειδί γιατί όπως υποστήριξε έβρισε τη μητέρα του και βγήκε εκτός ελέγχου.

Ο 25χρονος διανομέας, μιλώντας στο MEGA, είπε ότι έφταιγε και το θύμα. «Με προκάλεσε και έγινε όλο αυτό. Με έβρισε τον έβρισα. Ήταν η κακιά στιγμή», είπε. Αποτέλεσμα της κακιάς στιγμής ήταν να πέσει για 20η φορά στα χέρια της αστυνομίας. Τώρα για 20η φορά ξαναπήγε στον μάλλον πια γνώριμό του ανακριτή, αυτή την φορά για το γνωστό επεισόδιο που κάρφωσε κατσαβίδι στο μάτι οδηγού.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν περιστατικό λέγοντας: «Δίπλα ακριβώς ήταν ένα Mercedes, το οποίο η πόρτα του Hyundai – γιατί ο άνθρωπος αυτός είχε ένα ασημί Hyundai Atos – βάραγε και το Mercedes το δίπλα. Μου έκανε τρελή εντύπωση που δεν βγήκε κανένας, εγώ δεν μπορούσα να αφήσω το φορτηγό στην μέση του δρόμου. Αυτός του έδωσε 23 μπουνιές, μετά επέστρεψε, πήγε στο μηχανάκι, έβγαλε, δεν ήταν κατσαβίδι, ήταν ένα αιχμηρό αντικείμενο σαν σιδερόβεργα. Έβγαλε αυτό το πράγμα και προσπαθούσε να τον χτυπήσει. Λέω να το πω τώρα απευθείας να στείλουν την ομάδα ΔΙΑΣ και δεν έγινε τίποτα, η ΔΙΑΣ όπως ήταν παρακάτω έτσι καθόντουσαν», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

«Δεν είναι υπάλληλός μας ούτε υπήρξε»

O 25χρονος διανομέας έφερε στο πίσω μέρος του δίκυκλου που οδηγούσε το κουτί μίας συγκεκριμένης πλατφόρμας διανομής φαγητού. Σε επικοινωνία που είχε το MEGA με αυτή την εταιρεία δήλωσε: «Θα θέλαμε να ξεκαθαρίσουμε με τον πιο σαφή τρόπο ότι το άτομο που εμπλέκεται στο περιστατικό, δεν ήταν συνεργάτης της εταιρείας και δεν είχε οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την πλατφόρμα – ούτε σήμερα ούτε στο παρελθόν.

Ως εταιρεία, λειτουργούμε πλήρως εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου και εφαρμόζουμε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για τη νόμιμη και ασφαλή λειτουργία της πλατφόρμας. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι η νομοθεσία δεν δίνει στις πλατφόρμες διανομής τη δυνατότητα να ζητούν ποινικό μητρώο, συλλέγουμε τα στοιχεία και τις σχετικές δηλώσεις που επιτρέπονται από τον νόμο. Η ασφάλεια των πολιτών, των πελατών και των συνεργατών μας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα».