Δικάζονται για τα «45άρια» μετά από επτά αναβολές τα αδέρφια Ψωμιάδη
Η υπόθεση με τα «45άρια» περιστρέφεται γύρω από έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που φαίνεται ότι κατατμήθηκαν σε πολλά μικρότερα
Για τις 22 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η εκκίνηση της δίκης για τα λεγόμενα «45άρια» έργα της άλλοτε Νομαρχίας Θεσσαλονίκης, υπόθεση για την οποία κατηγορούνται ο πρώην νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο αδελφός του Διονύσης επί των ημερών του αντινομάρχης. Μαζί τους παραπέμφθηκαν να δικαστούν άλλα έξι άτομα, πρώην στελέχη της Νομαρχίας.
Ύστερα από επτά αναβολές που προηγήθηκαν για διάφορους λόγους, η δίκη εκφωνήθηκε κατά τη σημερινή δικάσιμο από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης και διεκόπη λόγω ωραρίου εν όψει της έναρξης της αποδεικτικής διαδικασίας την μεθεπόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.
Τι αφορά η υπόθεση με τα «45άρια»
Η υπόθεση με τα «45άρια» περιστρέφεται γύρω από έργα προϋπολογισμού εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που φαίνεται ότι κατατμήθηκαν σε πολλά μικρότερα, αξίας έως 45 χιλιάδων ευρώ, προκειμένου να δοθούν με απευθείας αναθέσεις και πρόχειρους διαγωνισμούς σε συγκεκριμένους εργολάβους, όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο. Η δικογραφία περιλαμβάνει 456 τέτοια έργα, κατά την περίοδο 2005-2010, στη θητεία δηλαδή του Π. Ψωμιάδη στη Νομαρχία, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να ξεπερνάει τα 4 εκατ. ευρώ.
Στο μεταξύ, για τις 16 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η δεύτερη υπόθεση που βαραίνει τους αδελφούς Ψωμιάδη και συνδέεται με προσλήψεις 81 υπαλλήλων με συμβάσεις έργου στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης το διάστημα 2007-2010. Για την υπόθεση αυτή είχαν απαλλαγεί αλλά ο ‘Αρειος Πάγος αναίρεσε την απαλλακτική απόφαση με αποτέλεσμα να επιστρέψει στο ακροατήριο.
