newspaper
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Οι πρωθυπουργοί με την πιο σύντομη θητεία – Από 7,5 ώρες ως λίγους μήνες
Κόσμος 06 Οκτωβρίου 2025 | 20:24

Οι πρωθυπουργοί με την πιο σύντομη θητεία – Από 7,5 ώρες ως λίγους μήνες

Η λίστα με τις πιο σύντομες πρωθυπουργικές θητείες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Spotlight

Ούτε μήνα δεν κάθισε στον πρωθυπουργικό θώκο της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ο οποίος υπέβαλε, τη Δευτέρα, την παραίτησή του στον Πρόεδρο Μακρόν μετά από 27 μέρες και σε λιγότερες από 24 ώρες αφότου είχε ανακοινώσει τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα ωστόσο με το Politico ο Λεκορνί δεν είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός στη Γαλλία που είχε τόσο μικρή θητεία. Πρωταθλητής αναδεικνύεται ο ο Δούκας ντε Μορτεμάρ, ο οποίος υπηρέτησε για λίγες ώρες, πριν ανατραπεί το απολυταρχικό καθεστώς του Καρόλου Ι στην Επανάσταση του 1830.

Εκτός από τον Μορτεμάρ, ελάχιστα υπηρέτησε και ο Αλεξαντρ Ριμπότ (μόλις τέσσερις ημέρες), πριν παραιτηθεί λίγο πριν από το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Εντουάρ Ντανταλιέρ επίσης κυβέρνησε για λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, πριν οι ταραχές του 1934 τον αναγκάσουν να φύγει από το αξίωμα. Τέλος, το 1948, ο ιδρυτής της ΕΕ Ρόμπερτ Σούμαν ηγήθηκε μιας κυβέρνησης που έπεσε σε μόλις εννέα ημέρες, ως αποτέλεσμα της μεταπολεμικής πολιτικής αναταραχής.

Aπό το Βέλγιο έως την Ιταλία και από τη Βουλγαρία έως τη Φινλανδία, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες παρέμειναν για σύντομο χρονικό διάστημα στην ηγεσία των χωρών τους, αλλά ποιος ήταν ο πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντως ο αδιαμφισβήτητος νικητής των πιο σύντομων πολιτικών θητειών είναι ο Πέδρο Λασκουράιν, που υπήρξε πρόεδρος του Μεξικού για περίπου 45 λεπτά στις 19 Φεβρουαρίου 1913

Βρετανία: Λιζ Τρας – 44 μέρες

Η βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας παραιτήθηκε μετά από μόλις 44 ημέρες στην θέση της.

Ανέλαβε επίσημα τη θέση του Μπόρις Τζόνσον στις 6 Σεπτεμβρίου, αλλά μετά από μια πρωθυπουργία χαοτικών πολιτικών αποφάσεων, ελεύθερης πτώσης των οικονομικών δεικτών, γκάφες στα μέσα ενημέρωσης η Τρας παραιτήθηκε.

Η Τρας είναι επίσημα η πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία στη Βρετανία, ξεπερνώντας τον επόμενο υποψήφιο, τον Τζορτζ Κάνινγκ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός για 118 ημέρες μέχρι που πέθανε εν ενεργεία τη δεκαετία του 1820.

Ποιοι είναι μερικοί από τους άλλους πρωθυπουργούς με σύντομη θητεία στην Ευρώπη;

Φινλανδία: Ανέλι Γιαατενμάκι– 69 ημέρες

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Ανέλι Γιαατενμάκι ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας κατά το χρονικό διάστημα, από τις 17 Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου 2003.

Οδήγησε το Κεντρώο Κόμμα στη νίκη στις γενικές εκλογές του 2003, αλλά εμπλέχτηκε σε σκάνδαλο όταν τέθηκαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πώς απέκτησε ορισμένα εμπιστευτικά έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράκ, τα οποία χρησιμοποίησε στην προεκλογική της εκστρατεία για να δυσφημίσει την αντιπολίτευση.

Βουλγαρία: Αντρέι Λουκάνοφ – 22 ημέρες

Ο Αντρέι Λουκάνοφ κατέχει το ρεκόρ για τον λιγότερο χρόνο που πέρασε ως αρχηγός κράτους της Βουλγαρίας.

Ο Λουκάνοφ υπηρέτησε ως ο τελευταίος πρωθυπουργός της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και, καθώς η χώρα άρχισε τη μετάβασή της σε μια δημοκρατία δυτικού τύπου μετά από πολυκομματικές εκλογές, διατήρησε το αξίωμα αυτό μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 1990.

Παρά τις προτάσεις του να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με την αντιπολίτευση, αυτές απορρίφθηκαν με το σκεπτικό ότι ο Λουκάνοφ — πρώην πιστός του Κομμουνιστικού Κόμματος και υψηλόβαθμος πολιτικός — θα έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνος για την επιδείνωση της οικονομίας και τα εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος.

Τελικά, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμά του λόγω των μαζικών διαδηλώσεων και της γενικής απεργίας.

Ο Λουκάνοφ δολοφονήθηκε το 1996 έξω από το διαμέρισμά του στη Σόφια. Τα πραγματικά κίνητρα για τη δολοφονία του παραμένουν ασαφή, ενώ οι δράστες παραμένουν ελεύθεροι.

Ιταλία:  Αμιντόρε Φανφάνι – 12 μέρες

Στην Ιταλία, το 1954 η κυβέρνηση του Αμιντόρε Φανφάνι άντεξε μόλις 12 ημέρες. Ο Φανφάνι αναδείχθηκε πάλι πρωθυπουργός το 1987 για έκτη φορά, ωστόσο η κυβέρνησή του έπεσε μετά από 11 ημέρες. Μια δεκαετία πριν το 1972, η πρώτη κυβέρνηση του Τζούλιο Αντρεότι διήρκεσε μόλις εννέα ημέρες.

Λιθουανία: Αλμπέρτας Σιμένας – 3 ημέρες

Γνωστός ως ένας από τους υπογράφοντες του Νόμου για την Επανασύσταση του Κράτους της Λιθουανίας του Μαρτίου 1990, ο οποίος ουσιαστικά κήρυξε την ανεξαρτησία της Λιθουανίας από τη Σοβιετική Ένωση, ο Σιμένας έγινε πρωθυπουργός της βαλτικής χώρας στις 10 Ιανουαρίου 1991, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης λόγω οικονομικής αναταραχής.

Ωστόσο, ο Σιμένας εξαφανίστηκε τρεις ημέρες αργότερα, αφού ο σοβιετικός στρατός εισήλθε στην πρωτεύουσα Βίλνιους και πολιόρκησε βασικά κτίρια της πόλης σε αυτό που αργότερα ονομάστηκε «Γεγονότα Ιανουαρίου». Με τον Σιμένας εξαφανισμένο, ο Γεντιμίνας Βαγκνόριους ανέλαβε τα ηνία

Σουηδία: Μαγδαλένα Άντερσον – 7,5 ώρες

Τον Νοέμβριο του 2021, μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων, η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών Andersson κατάφερε να σχηματίσει μια μειοψηφική κυβέρνηση με την υποστήριξη δύο μικρότερων κομμάτων.

Αφού το κοινοβούλιο ψήφισε την έγκριση του διορισμού της, παρουσίασε ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού για τη χώρα, αλλά ένα από τα κόμματα απέσυρε την υποστήριξή του και παραιτήθηκε μόλις επτάμισι ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο προϋπολογισμός επανήλθε στο τραπέζι, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε, και η Άντερσον εκλέχθηκε εκ νέου πρωθυπουργός της Σουηδίας, θέση την οποία κατείχε μέχρι την αντικατάστασή της τον Οκτώβριο του 2022 μετά τις γενικές εκλογές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Brain dumping: Το self-care trick που δεν ήξερες ότι χρειάζεσαι

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνω του 1% οι απώλειες που έφερε η Γαλλία

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση
Οι ανακοινώσεις 06.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση

Ο Λούλα είχε εκφράσει αισιοδοξία πως σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Τραμπ «όλα θα λυθούν» και «η Βραζιλία και οι ΗΠΑ θα ζήσουν ξανά αρμονικά»

Σύνταξη
Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται
Σκεπτόμενος 06.10.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εθεάθη να περπατά στις όχθες του Σηκουάνα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε δίνη μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύνταξη
To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα
Κατασκευές για πετρέλαιο 06.10.25

To άγνωστο colpo grosso της Κίνας να αγοράζει ιρανικό πετρέλαιο ατιμώρητα

Το σύστημα μέσω του οποίου το ιρανικό πετρέλαιο «ανταλλάσσεται» με κινεζικές κατασκευές υποδομών εμπλέκει δύο βασικούς κινεζικούς παίκτες: μια κρατική ασφαλιστική εταιρεία και έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ο Μακρόν ποντάρει ξανά στον Λεκορνί – «Θα αναλάβω τις ευθύνες» λέει, αν αποτύχει ο παραιτηθείς πρωθυπουργός
Όλες οι εξελίξεις 06.10.25 Upd: 20:07

Ο Μακρόν ποντάρει ξανά στον Λεκορνί - «Θα αναλάβω τις ευθύνες» λέει, αν αποτύχει ο παραιτηθείς πρωθυπουργός

Ραγδαίες εξελίξεις μετά την παραίτηση του νέου πρωθυπουργού στη Γαλλία λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του υπουργικού συμβουλίου - Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Φύλλια Πολίτη, Αρχοντία Κάτσουρα
«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;
Διαφωνία ειδικών 06.10.25

«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Αμερικανοί ειδικοί εκφράζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές γνώμες για την χρήση Τόμαχοκ από τους Ουκρανούς, διαφωνώντας ακόμα και ως προς τα αποθέματα που διαθέτουν οι ΗΠΑ

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γαλλία: Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί
Τι θα κάνει ο Μακρόν 06.10.25

Με το καλημέρα παραιτήθηκε από πρωθυπουργός ο Σεμπαστιάν Λεκορνί - Σε δίνη η Γαλλία

Μία μόλις ημέρα μετά την ανακοίνωση της σύνθεσης της νέας κυβέρνησης, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί υπέβαλε την παραίτησή του στον Εμανουέλ Μακρόν - Ακυβέρνητη η Γαλλία

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»
«Πριν είναι αργά» 06.10.25

Η Ευρώπη ενόψει ενός «Περλ Χάρμπορ»; – «Θα το ρισκάρουμε για να σταματήσουμε έναν Γ’ ΠΠ;»

Αντί να ρωτάμε αν θα ρισκάρουμε να ξεκινήσουμε τον Γ' ΠΠ, το ερώτημα για τον Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις είναι αν θα ρισκάρουμε να τον σταματήσουμε, διαβλέποντας ο ίδιος ότι η Ευρώπη βαδίζει προς ένα «Περλ Χάρμπορ». Ρεαλισμός ή φρενίτιδα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Global Sumud Flotilla: «Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» – Ισπανοί ακτιβιστές καταγγέλλουν το Ισραήλ
Πληθαίνουν οι μαρτυρίες 06.10.25

«Μας έδεναν χειροπόδαρα, μας χτύπαγαν» - Ισπανοί ακτιβιστές του Flotilla καταγγέλλουν το Ισραήλ για κακομεταχείριση

Οι ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla που επιστρέφουν από το Ισραήλ καταγγέλλουν κακομεταχείριση - Τι αναφέρουν μέλη της ισπανικής αποστολής

Σύνταξη
Γάζα: Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι διαπραγματεύσεις – Πιέζει για συμφωνία ο Τραμπ απειλώντας με «αιματοχυσία»
Ισραήλ - Χαμάς 06.10.25

Αρχίζουν στην Αίγυπτο οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - «Συμφωνία ή αιματοχυσία» απειλεί ο Τραμπ

Η πρόταση Τραμπ για τη Γάζα, θεωρείται «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα του Ισραήλ - Χαιρετίστηκε από αραβικά καθεστώτα Τουρκία και ΕΕ ωστόσο αξιωματούχοι του ΟΗΕ τονίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαι

Σύνταξη
Αργεντινή: Ο πρόεδρος Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου ναρκωτικών
Αργεντινή 06.10.25

Ο Μιλέι στηρίζει βουλευτή που αποσύρθηκε λόγω σκανδάλου - Καταγγέλλεται ότι πήρε χρήματα από ναρκέμπορο

Αν και αποδέχθηκε την απόσυρση του βουλευτή από το ψηφοδέλτιο, ο πρόεδρος Μιλέι τον υπερασπίστηκε, κατηγορώντας την αντιπολίτευση πως διαδίδει «μίγμα συκοφαντιών, προσβολών και άλλων παραλογισμών».

Σύνταξη
Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη
Conflicts Forum 06.10.25

Κυριαρχία δια του εξαναγκασμού: Το νέο δόγμα της λαϊκιστικής δεξιάς που καταλύει την παγκόσμια τάξη

Το νέο δόγμα της δυτικής συντηρητικής λαϊκιστικής πολιτικής σκέψης, είναι ο πόλεμος χωρίς κανόνες, που ανατρέπει ό,τι ξέραμε για την φιλελεύθερη παγκόσμια τάξη. Ανάλυση από το Conflicts Forum.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Χαρίτσης για επιστροφή 27 Ελλήνων από το Ισραήλ: Συγκίνηση και περηφάνια – Έσωσαν την τιμή της χώρας
Στην Αθήνα 06.10.25

Χαρίτσης για επιστροφή 27 Ελλήνων από το Ισραήλ: Συγκίνηση και περηφάνια – Έσωσαν την τιμή της χώρας

«Έσπασαν το τείχος της συναίνεσης στη γενοκτονία και το φράγμα του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Η Λίβερπουλ έγινε εμπορικός κολοσσός
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Λίβερπουλ έγινε εμπορικός κολοσσός

Είναι η ομάδα με εκτεταμένη εμπορική δραστηριότητα που ξεπερνά κάθε άλλο ποδοσφαιρικό σύλλογο ή μεγάλο αμερικανικό franchise

Βάιος Μπαλάφας
Τέρας του Λοχ Νες: Αναζητώντας το θρύλο, έναν αιώνα τώρα – «Η επιστήμη δεν σκοτώνει μύθους»
Ανεξήγητο 06.10.25

Τέρας του Λοχ Νες: Αναζητώντας το θρύλο, έναν αιώνα τώρα – «Η επιστήμη δεν σκοτώνει μύθους»

Το Τέρας του Λοχ Νες συνεχίζει να γοητεύει τους τουρίστες και να προβληματίζει τους επιστήμονες για δεκαετίες. Μια φευγαλέα μαρτυρία από μια συνεσταλμένη ξενοδόχο το 1933 ήταν αρκετή για να γεννήσει τον σύγχρονο θρύλο που στοιχειώνει τη Σκωτία εδώ και σχεδόν έναν αιώνα σημειώνει το BBC

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ομιλία του Μπακασέτα για τον Μπάλντοκ που συγκίνησε πριν τον Ατρόμητο (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η ομιλία του Μπακασέτα για τον Μπάλντοκ που συγκίνησε πριν τον Ατρόμητο (vid)

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός «ανέβασε» βίντεο την συγκινητική ομιλία που έκανε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού Τάσος Μπακασέτας προς τους συμπαίκτες του πριν από το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση
Οι ανακοινώσεις 06.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Λούλα: Συζήτησαν «φιλικά», στο τραπέζι δασμοί και δια ζώσης συνάντηση

Ο Λούλα είχε εκφράσει αισιοδοξία πως σε μια μελλοντική συνάντηση με τον Τραμπ «όλα θα λυθούν» και «η Βραζιλία και οι ΗΠΑ θα ζήσουν ξανά αρμονικά»

Σύνταξη
Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Απόφαση-σοκ: -3 βαθμοί στον ΟΦΗ

Το Διαιτητικό δικαστήριο της ΕΠΟ επέβαλε ποινή αφαίρεσης τριών βαθμών στον ΟΦΗ για οφειλή στον Θανάση Παπάζογλου και θα αφαιρούνται τρεις βαθμοί από κάθε αγώνα του αν δεν πληρώσει εντός 5 ημερών

Βάιος Μπαλάφας
Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
«Βανδαλισμός» 06.10.25

Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλοί λάτρεις του 007 υποστήριξαν ότι οι τροποποιημένες εικόνες που κυκλοφόρησε η Amazon, προοικονομούν το δυσοίωνο μέλλον του Τζέιμς Μποντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»
Στην Κομισιόν 06.10.25

Ερώτηση ΚΚΕ στην ευρωβουλή για τον «φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων» – «Η κυβέρνηση προκαλεί»

«Την ώρα που ξεσπιτώνονται λαϊκές οικογένειες από τους πλειστηριασμούς, η κυβέρνηση προκαλεί με τα προγράμματα δήθεν αντιμετώπισης του στεγαστικού», υπογραμμίζει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του
Ελλάδα 06.10.25

Λάρισα: Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος – Ήταν ο παππούς του 21χρονου που σκότωσε τη μητέρα του

Ο ιερέας είχε χάσει την 52χρονη κόρη του την οποία δολοφόνησε ο εγγονός του ον Μάιο στη Λάρισα, με 25 μαχαιριές - Είχε χάσει και την μεγάλη του κόρη πριν τρία χρόνια από εγκεφαλικό σε ηλικία 52 ετών και μεγάλωνε τα εγγόνια του

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια με Σκωτία και Δανία» (vid)

Στα παιχνίδια με τη Σκωτία και τη Δανία ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς τόνισε πως περιμένει να δει την Εθνική μας ομάδα να επιστρέφει στα γνωστά υψηλά στάνταρ απόδοσης που είχε πριν το ματς με τους Δανούς

Σύνταξη
Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
Σοφία 06.10.25

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον

Από τη χαρούμενη Γκλόρια Σουάσον μέχρι τους royal του Γουίνδσορ, που φαίνονται φοβισμένοι, ο Ρίτσαρντ Άβεντον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του φωτογραφίζοντας τον χρόνο που περνάει από τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εσοδα-μαμούθ 1 δισ. ευρώ από χορηγίες στα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα σε τρεις μήνες!

Το ποσό αναλογεί στα κέρδη των ομάδων των Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga και Ligue 1 και υπολογίζεται σε 4,6 δισ. ευρώ τον χρόνο. Οι τομείς που αύξησαν τις χορηγίες και όσοι έκαναν πίσω

Βάιος Μπαλάφας
Αλβανία: Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα
Αλβανία 06.10.25

Πυροβόλησαν και σκότωσαν δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα

Ο δικαστής δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από κατηγορούμενο την ώρα που του ανακοίνωνε την ποινή - Μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνταξη
Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»
«Ήταν γνωστός» 06.10.25

Ανατριχιαστική αποκάλυψη από την Πένυ Σκάρου: «Έπεσα θύμα βιασμού και έμεινα έγκυος»

«Σε λίγες μέρες είναι το δικαστήριο, στις 8 του μήνα έχει οριστεί δικάσιμος» ανέφερε η τραγουδίστρια Πένυ Σκάρου, η οποία μήνυσε τον φερόμενο ως δράστη, αφού κατάλαβε ότι είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά.

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ
Βουλή 06.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Την κλήτευση Φραπέ, Χασάπη, Μπουκώρου, Πιτσιλή και άλλων τριών ζητεί το ΠΑΣΟΚ

«Προκειμένου να μην υπάρξουν σκιές ή ερμηνείες που υπονομεύουν το έργο της Επιτροπής», επισημαίνουν χαρακτηριστικά οι αιτούντες βουλευτές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Η Μπαρτσελόνα θέλει να κρατήσει τον Ράσφορντ – Τί θα κάνει με την οψιόν των 30 εκατ. ευρώ

Τρόπους ώστε να διατηρήσουν τον Άγγλο επιθετικό στο ρόστερ τους χωρίς όμως να πληρώσουν στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα 30 εκατομμύρια ευρώ που απαιτούνται από την οψιόν αγοράς του ψάχνουν οι Καταλανοί.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»
Black mirror 06.10.25

Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»

Η ραγδαία ανάπτυξη των ιστοσελίδων που προσφέρουν AI ερωμένες έναντι μηνιαίας συνδρομής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κύκλους των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών σημειώνει ο The Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party
English edition 06.10.25

Alexis Tsipras Resigns as MP, Paving Way for New Party

The former Greek prime minister, a polarizing figure in Greek politics, has resigned his MP seat to "return to the hopeful uncertainty of social struggle", hinting at a fresh movement beyond SYRIZA

Σύνταξη
Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται
Σκεπτόμενος 06.10.25

Ο Εμανουέλ Μακρόν «κόβει βόλτες» στον Σηκουάνα ενώ η κρίση κορυφώνεται

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, εθεάθη να περπατά στις όχθες του Σηκουάνα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται σε δίνη μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Σύνταξη
Προϋπολογισμός 2026: Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις
Τι περιλαμβάνει 06.10.25

Όλα τα μέτρα για φόρους, μισθούς και συντάξεις στον προϋπολογισμό του 2026

Με βάση το προσχέδιο προϋπολογισμού, η οικονομία προβλέπεται να συνεχίσει για έκτο συναπτό έτος να καταγράφει σημαντικά υψηλότερο ρυθμό πραγματικής ανάπτυξης σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης

Σύνταξη
Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά

Σε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, δείχνοντας τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στο brand και την πόλη.

Σύνταξη
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο