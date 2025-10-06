Οι πρωθυπουργοί με την πιο σύντομη θητεία – Από 7,5 ώρες ως λίγους μήνες

Ούτε μήνα δεν κάθισε στον πρωθυπουργικό θώκο της Γαλλίας ο Σεμπαστιάν Λεκορνί ο οποίος υπέβαλε, τη Δευτέρα, την παραίτησή του στον Πρόεδρο Μακρόν μετά από 27 μέρες και σε λιγότερες από 24 ώρες αφότου είχε ανακοινώσει τη σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου.

Σύμφωνα ωστόσο με το Politico ο Λεκορνί δεν είναι ο μοναδικός πρωθυπουργός στη Γαλλία που είχε τόσο μικρή θητεία. Πρωταθλητής αναδεικνύεται ο ο Δούκας ντε Μορτεμάρ, ο οποίος υπηρέτησε για λίγες ώρες, πριν ανατραπεί το απολυταρχικό καθεστώς του Καρόλου Ι στην Επανάσταση του 1830.

Εκτός από τον Μορτεμάρ, ελάχιστα υπηρέτησε και ο Αλεξαντρ Ριμπότ (μόλις τέσσερις ημέρες), πριν παραιτηθεί λίγο πριν από το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο Εντουάρ Ντανταλιέρ επίσης κυβέρνησε για λίγο περισσότερο από μία εβδομάδα, πριν οι ταραχές του 1934 τον αναγκάσουν να φύγει από το αξίωμα. Τέλος, το 1948, ο ιδρυτής της ΕΕ Ρόμπερτ Σούμαν ηγήθηκε μιας κυβέρνησης που έπεσε σε μόλις εννέα ημέρες, ως αποτέλεσμα της μεταπολεμικής πολιτικής αναταραχής.

Aπό το Βέλγιο έως την Ιταλία και από τη Βουλγαρία έως τη Φινλανδία, πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες παρέμειναν για σύντομο χρονικό διάστημα στην ηγεσία των χωρών τους, αλλά ποιος ήταν ο πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία;

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πάντως ο αδιαμφισβήτητος νικητής των πιο σύντομων πολιτικών θητειών είναι ο Πέδρο Λασκουράιν, που υπήρξε πρόεδρος του Μεξικού για περίπου 45 λεπτά στις 19 Φεβρουαρίου 1913

Βρετανία: Λιζ Τρας – 44 μέρες

Η βρετανίδα πρωθυπουργός Λιζ Τρας παραιτήθηκε μετά από μόλις 44 ημέρες στην θέση της.

Ανέλαβε επίσημα τη θέση του Μπόρις Τζόνσον στις 6 Σεπτεμβρίου, αλλά μετά από μια πρωθυπουργία χαοτικών πολιτικών αποφάσεων, ελεύθερης πτώσης των οικονομικών δεικτών, γκάφες στα μέσα ενημέρωσης η Τρας παραιτήθηκε.

Η Τρας είναι επίσημα η πρωθυπουργός με τη συντομότερη θητεία στη Βρετανία, ξεπερνώντας τον επόμενο υποψήφιο, τον Τζορτζ Κάνινγκ, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός για 118 ημέρες μέχρι που πέθανε εν ενεργεία τη δεκαετία του 1820.

Ποιοι είναι μερικοί από τους άλλους πρωθυπουργούς με σύντομη θητεία στην Ευρώπη;

Φινλανδία: Ανέλι Γιαατενμάκι– 69 ημέρες

Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας Ανέλι Γιαατενμάκι ήταν η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας κατά το χρονικό διάστημα, από τις 17 Απριλίου έως τις 24 Ιουνίου 2003.

Οδήγησε το Κεντρώο Κόμμα στη νίκη στις γενικές εκλογές του 2003, αλλά εμπλέχτηκε σε σκάνδαλο όταν τέθηκαν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το πώς απέκτησε ορισμένα εμπιστευτικά έγγραφα του υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράκ, τα οποία χρησιμοποίησε στην προεκλογική της εκστρατεία για να δυσφημίσει την αντιπολίτευση.

Βουλγαρία: Αντρέι Λουκάνοφ – 22 ημέρες

Ο Αντρέι Λουκάνοφ κατέχει το ρεκόρ για τον λιγότερο χρόνο που πέρασε ως αρχηγός κράτους της Βουλγαρίας.

Ο Λουκάνοφ υπηρέτησε ως ο τελευταίος πρωθυπουργός της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και, καθώς η χώρα άρχισε τη μετάβασή της σε μια δημοκρατία δυτικού τύπου μετά από πολυκομματικές εκλογές, διατήρησε το αξίωμα αυτό μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 1990.

Παρά τις προτάσεις του να σχηματίσει κυβέρνηση συνασπισμού με την αντιπολίτευση, αυτές απορρίφθηκαν με το σκεπτικό ότι ο Λουκάνοφ — πρώην πιστός του Κομμουνιστικού Κόμματος και υψηλόβαθμος πολιτικός — θα έπρεπε να θεωρηθεί υπεύθυνος για την επιδείνωση της οικονομίας και τα εγκλήματα του προηγούμενου καθεστώτος.

Τελικά, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αξίωμά του λόγω των μαζικών διαδηλώσεων και της γενικής απεργίας.

Ο Λουκάνοφ δολοφονήθηκε το 1996 έξω από το διαμέρισμά του στη Σόφια. Τα πραγματικά κίνητρα για τη δολοφονία του παραμένουν ασαφή, ενώ οι δράστες παραμένουν ελεύθεροι.

Ιταλία: Αμιντόρε Φανφάνι – 12 μέρες

Στην Ιταλία, το 1954 η κυβέρνηση του Αμιντόρε Φανφάνι άντεξε μόλις 12 ημέρες. Ο Φανφάνι αναδείχθηκε πάλι πρωθυπουργός το 1987 για έκτη φορά, ωστόσο η κυβέρνησή του έπεσε μετά από 11 ημέρες. Μια δεκαετία πριν το 1972, η πρώτη κυβέρνηση του Τζούλιο Αντρεότι διήρκεσε μόλις εννέα ημέρες.

Λιθουανία: Αλμπέρτας Σιμένας – 3 ημέρες

Γνωστός ως ένας από τους υπογράφοντες του Νόμου για την Επανασύσταση του Κράτους της Λιθουανίας του Μαρτίου 1990, ο οποίος ουσιαστικά κήρυξε την ανεξαρτησία της Λιθουανίας από τη Σοβιετική Ένωση, ο Σιμένας έγινε πρωθυπουργός της βαλτικής χώρας στις 10 Ιανουαρίου 1991, μετά την παραίτηση της προηγούμενης κυβέρνησης λόγω οικονομικής αναταραχής.

Ωστόσο, ο Σιμένας εξαφανίστηκε τρεις ημέρες αργότερα, αφού ο σοβιετικός στρατός εισήλθε στην πρωτεύουσα Βίλνιους και πολιόρκησε βασικά κτίρια της πόλης σε αυτό που αργότερα ονομάστηκε «Γεγονότα Ιανουαρίου». Με τον Σιμένας εξαφανισμένο, ο Γεντιμίνας Βαγκνόριους ανέλαβε τα ηνία

Σουηδία: Μαγδαλένα Άντερσον – 7,5 ώρες

Τον Νοέμβριο του 2021, μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων, η ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών Andersson κατάφερε να σχηματίσει μια μειοψηφική κυβέρνηση με την υποστήριξη δύο μικρότερων κομμάτων.

Αφού το κοινοβούλιο ψήφισε την έγκριση του διορισμού της, παρουσίασε ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού για τη χώρα, αλλά ένα από τα κόμματα απέσυρε την υποστήριξή του και παραιτήθηκε μόλις επτάμισι ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο προϋπολογισμός επανήλθε στο τραπέζι, τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε, και η Άντερσον εκλέχθηκε εκ νέου πρωθυπουργός της Σουηδίας, θέση την οποία κατείχε μέχρι την αντικατάστασή της τον Οκτώβριο του 2022 μετά τις γενικές εκλογές.