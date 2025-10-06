Νέα γραφεία και ρεκόρ διανομής εσόδων η λίγκα της Πορτογαλίας

Με το βλέμμα στο μέλλον η λίγκα της Πορτογαλίας η οποία απέκτησε και νέα γραφεία στο Οπόρτο. Μια κίνηση που μπορεί να συνδυαστεί και με ρεκόρ εσόδων για το 2025/26.

Πιο συγκεκριμένα, στη ΓΣ που έγινε η λίγκα της Πορτογαλίας ενέκρινε τους οικονομικούς της λογαριασμούς για τη σεζόν 2024/25, καταγράφοντας λειτουργικό κέρδος 230.000 ευρώ, και συμφώνησε σε προϋπολογισμό για τη σεζόν 2025-26, ο οποίος, αν επιτευχθεί, θα σημειώσει ρεκόρ εσόδων. Είναι οι πρώτοι λογαριασμοί που αντικατοπτρίζουν το νέο πολυχρηστικό κτίριο έδρας της λίγκας, την Arena Liga Portugal, καθώς και τη χρηματοδοτική δέσμευση και το συνολικό κόστος, μαζί με τα λειτουργικά έξοδα.

Το κτίριο, που βρίσκεται στην καρδιά του Οπόρτο, είναι υπερσύγχρονο και χωρίζεται σε πέντε διακριτές ζώνες – Lab, Μουσείο, Παιδική ζώνη, Κατάστημα και Food & Beverage. Είναι πέρα από ένα απλό σύνολο εταιρικών γραφείων.

Ακόμη και με τα κόστη του νέου κτιρίου να μπαίνουν σε λειτουργία, η λίγκα δήλωσε ότι θα πραγματοποιήσει ρεκόρ διανομής εισοδήματος προς τα κλαμπ και τους ενδιαφερόμενους φορείς, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, προβλέπει πλεόνασμα 580.000 € επί εσόδων 31,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Η λίγκα προβλέπει διανομή άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ στα μέλη της.

Ο πρόεδρος της λίγκας της Πορτογαλίας, Ρεϊνάλντο Τεϊξέιρα επικεντρώθηκε στη σημασία του ελέγχου των εξόδων ενώ αυξάνονται τα έσοδα, ιδίως μέσω της δημιουργίας εισοδήματος από τη νέα έδρα. Το Διοικητικό Συμβούλιο έθεσε τις προτεραιότητές του για φέτος. Αυτές είναι η υποστήριξη των ενδιαφερομένων φορέων, ο έλεγχος κόστους, η προώθηση αύξησης της προσέλευσης φιλάθλων, η καταπολέμηση της πειρατείας μεταδόσεων και η δέσμευση σε μια στρατηγική περιεχομένου, με τον ευρύτερο στόχο να κινηθεί προς τον κεντρικό έλεγχο των οπτικοακουστικών δικαιωμάτων.

Η Γενική Συνέλευση συμφώνησε επίσης σε πρόταση της διοίκησης να διατεθούν αχρησιμοποίητα κεφάλαια για την τεχνολογική υποστήριξη ομάδων.