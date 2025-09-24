Εκλεψαν 800.000 ευρώ από τον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας

Ένα ανοιχτό παράθυρο στο σπίτι του «κόστισε» ποσό ύψους 800.000 ευρώ στον προπονητή της Εθνικής Πορτογαλίας Ρομπέρτο Μαρτίνεθ. Από εκεί μπήκαν οι κλέφτες στο σπίτι του στη Λισαβόνα και αφαίρεσαν κοσμήματα και ρολόγια αξίας περίπου 800.000 ευρώ, σε ώρα που εκείνος και η σύντροφός του δεν βρίσκονταν εκεί.

Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει τους κλέφτες. Επειδή η αξία των κλοπιμαίων είναι μεγάλη η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες γνώριζαν ότι μπορούσαν να κλέψουν αντικείμενα μεγάλης αξίας.

Ο Μαρτίνεθ ανέλαβε την Εθνική Πορτογαλίας το 2023, αφού αποχώρησε από το πόστο του προπονητή της Εθνικής Βελγίου. Πριν από αυτό, είχε μία μεγάλη καριέρα ως ποδοσφαιριστής σε ομάδες όπως η Σαραγόσα, η Γουίγκαν, η Μάδεργουελ, η Σουόνσι, η Κάρντιφ, ενώ ως προπονητής εργάστηκε σε συλλόγους όπως η Σουόνσι, η Γουίγκαν, η Εβερτον, ενώ επί έξι χρόνια ήταν ο προπονητής της εθνικής Βελγίου, πριν αντικαταστήσει τον Φερνάνττο Σάντος στην Εθνική Πορτογαλίας.