Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε βουλευτές: «Ο λαός μας παραπαίει και χρειάζεται να αγωνιστούμε ενωμένοι»
Ξεκίνησε η νέα κοινοβουλευτική περίοδος μετά τον καθιερωμένο αγιασμό - Παραίνεση Αρχιεπισκόπου προς όλους να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να εργαστούν για το λαό
Με τον καθιερωμένο αγιασμό, από τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η Βουλή ξεκίνησε τη νέα κοινοβουλευτική περίοδό της.
Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του προεδρικού διατάγματος, από τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, για τη λήξη των εργασιών της Β΄ Συνόδου και την έναρξη των εργασιών της Γ΄ περιόδου της Κ΄ Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας.
Στον αγιασμό παρίστατο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ δίπλα του, στα πρώτα υπουργικά έδρανα κάθισαν κατά σειρά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός Υγείας, Άδ. Γεωργιάδης και ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θανάσης Πλεύρης.
Απευθυνόμενος προς τον πρωθυπουργό και τους βουλευτές ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ευχήθηκε «καλή δύναμη» καλώντας τους ταυτόχρονα, «να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να αγωνιστούν και να εργαστούν όλοι μαζί για το λαό ειδικά αυτή τη δύσκολη περίοδο».
«Τα έχουμε ανάγκη πάρα πολύ τα αγαθά που αναφέρονται στο ευχολόγιο του Αγιασμού. Ιδιαίτερα αυτή την εποχή, με τις συνθήκες που επικρατούν γύρω μας, μας καλεί όλους μαζί ενωμένους, ξεπερνώντας τις δυσκολίες, τις διαφορετικές τοποθετήσεις ή πεποιθώτα, και πάνω από όλα να τιμήσουμε την ενότητα, την αγάπη μεταξύ μας. Όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν», τόνισε χαρακτηριστικά ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και κατέληξε:
«Ευχόμαστε σαν αδερφοί σας και συνεργάτες σας με άλλον τρόπο, στον λαό μας, τους πιστούς μας, όλοι μαζί από κοινού. Οι διαφορές έρχονται και παρέρχονται, η φροντίδα πρέπει να μένει. Όλοι μαζί να αγωνιστούμε για αυτό τον λαό, ο οποίος πράγματι παραπαίει και χρειάζεται πολλή προσοχή, πολύ αγώνας και πολύ προσπάθεια. Όλοι μας οι πατέρες που είμαστε εδώ και ο λαός μας, αυτό εύχεται. Δύναμη σε όλους, υπομονή, εργατικότητα και καλή πνευματική επαφή ο ένας με τον άλλον. Καλή δύναμη και για σήμερα αλλά και για όλο το χρόνο».
Δείτε φωτογραφίες από τον Αγιασμό στη Βουλή
