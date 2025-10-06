Στο «κόκκινο» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό λόγω τροχαίου

Προβλήματα παρατηρούνται από νωρίς το πρωί στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Προβλήματα παρουσιάζει η κίνηση στον Κηφισό όπου παρατηρουνται καθυστερήσεις χιλιομέτρων που ξεκινούν από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν έως την Κηφισιά.

Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και η λεωφόρος Αθηνών, όπου η δυσχέρεια ξεκινάει από το Χαϊδάρι και εκτείνεται έως τον Σκαραμαγκά και στα δυο ρεύματα.

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο σε μήκος 16 χιλιομέτρων από το ύψος των Αχαρνών προς τον Γέρακα λόγω τροχαίου.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:

5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας,

15΄-20΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού. Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

Άνω των 30΄από Φυλής έως Ανθούσα,

Άνω των 30΄από Μεταμόρφωση (είσοδος από Λαμία) έως Ανθούσα. https://t.co/d4MGyvDAt5 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 6, 2025

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού, στην Κατεχάκη προς τον Βύρωνα, στον ανοδικό άξονα Συγγρού -Αρδηττού – Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην παραλιακή από το ύψος του Ελληνικού προς το λιμάνι του Πειραιά ανά τμήματα.