Κακοκαιρία: Ισχυρή καταιγίδα «χτύπησε» στην Αττική – Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Άνοιξαν οι ουρανοί νωρίς το βράδυ της Δευτέρας (06/10) σε αρκετές περιοχές της Αττικής, όπου εκδηλώθηκαν ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Συγκεκριμένα, τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρέασαν περιοχές όπως Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Σκα, Ζεφύρι, Περιστέρι, Άνω Λιόσια, Καματερό και Ασπρόπυργο, ενώ βροχοπτώσεις εκδηλώνονται και στα βόρεια προάστια της Αττικής.

Από τα έντομα φαινόμενα δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα.

Ισχυρή βροχή και στο κέντρο της Αθήνας

Παράλληλα, ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Εύβοιας, των Χανίων, της Σάμου, της Χίου και της Σκιάθου.

Σε δυτική Πελοπόννησο τα μεγαλύτερα ύψη βροχή

Μέχρι σήμερα το απόγευμα, τα σημαντικότερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ σύμφωνα με το Meteo, τα Επτάνησα, τα δυτικά ηπειρωτικά και η Πελοπόννησος είναι οι περιοχές που επηρέασε περισσότερο η κακοκαιρία μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας.

Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή του αθροιστικού υετού έως τις 18:40, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθώς και οι 8 σταθμοί του δικτύου που κατέγραψαν τα μεγαλύτερα ύψη.

Το μεγαλύτερο ύψος βροχής στη χώρα καταγράφηκε στον Πύργο Ηλείας και είναι ίσο με 71 χιλιοστά.

Ο καιρός την Τρίτη

Το βαρομετρικό χαμηλό που σχηματίστηκε στην Αδριατική έχει κινηθεί ανατολικά επηρεάζοντας ήδη μεγάλο μέρος της χώρας. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι:

Την Τρίτη το βαρομετρικό χαμηλό θα παραμείνει πάνω από το Βόρειο Αιγαίο, προκαλώντας έντονες βροχές και καταιγίδες σε Θράκη, νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι άστατος, με σποραδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 6-7 μποφόρ, φτάνοντας τοπικά τα 8 στο Ιόνιο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση, με μέγιστες τιμές 15-18 βαθμούς στα βόρεια και έως 22-24 στα νότια.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Το χαμηλό θα αρχίσει να απομακρύνεται προς τα ανατολικά, ωστόσο οι βροχές θα επιμείνουν στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση, με ανέμους δυτικών-βορειοδυτικών διευθύνσεων έως 7 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Από Πέμπτη και Παρασκευή αναμένεται σημαντική βελτίωση του καιρού, με εξασθένηση των ανέμων, άνοδο της θερμοκρασίας και επιστροφή της ηλιοφάνειας — προμηνύοντας ένα καλό και ήπιο φθινοπωρινό Σαββατοκύριακο.