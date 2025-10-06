Ξεκίνησε η κακοκαιρία Barbara, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η κακοκαιρία θα είναι – όπως τόνισε ο μετεωρολόγος – σύντομη αλλά θα έχει αρκετά έντονα χαρακτηριστικά ενώ θα επηρεάσει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η κακοκαιρία θα απασχολήσει από σήμερα τη χώρα από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά τμήματά της, με τα χαρακτηριστικά της να είναι αρκετά κοινά με την προηγούμενη.

Ειδικότερα, θα εκδηλωθούν τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα αφορούν θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, δυνατοί άνεμοι σε ξηρά και θάλασσα, και πτώση της θερμοκρασίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε χιόνια, κυρίως στα ψηλά βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

«Περνά ένα βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο συνοδεύεται από ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας. Το βαρομετρικό αυτό χαμηλό μας έρχεται από την περιοχή της Αδριατικής. Σιγά σιγά αυτό αρχίζει και μετατοπίζεται από τα νότια, νοτιοανατολικά και θα απασχολήσει όλη τη χώρα μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ήδη έχουν ξεκινήσει βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα το κεντρικό Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Η κακοκαιρία θα απασχολήσει στη συνέχεια τη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα και ακολούθως τα ανατολικά και νότια τμήματα.

Οι καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως θαλάσσιες, παραθαλάσσιες περιοχές, ενώ οι άνεμοι στρέφονται σιγά σιγά σε δυτικούς νοτιοδυτικούς και θα φτάνουν σε εντάσεις τα 6 με 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται να ξεκινήσουν βροχοπτώσεις προς το μεσημέρι και δεν αποκλείεται αργά το απόγευμα να δούμε και πρόσκαιρη καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στο κέντρο της πόλης από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη ξεκινήσει βροχή και δεν αποκλείεται προς το μεσημέρι να δούμε σύντομο πέρασμα καταιγίδας, ιδιαίτερα στη Χαλκιδική. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 18 βαθμούς στο κέντρο της πόλης.

Αύριο Τρίτη, αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί προς την πλευρά του Αιγαίου και οι καταιγίδες θα ταλαιπωρήσουν κυρίως νησιά».