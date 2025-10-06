Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας φέρνει η «Barbara» – Τα χαρακτηριστικά της νέας κακοκαιρίας

Ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τον καιρό της χώρας από τη νύχτα της Κυριακής 05/10 προς Δευτέρα 06/10 έως την Τετάρτη 08/10. Αιτία θα είναι ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα προσεγγίσει τον ελληνικό χώρο από βορειοδυτικά, με το ψυχρό του μέτωπο να διασχίζει τη χώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

• Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Τρίτης 07/10

• Η ενίσχυση των ανέμων, οι οποίοι τη Δευτέρα 06/10 και την Τρίτη 07/10 στα πελάγη θα φτάνουν κατά τόπους τα 6-7 μποφόρ

• Η πτώση της θερμοκρασίας την Τρίτη 07/10 σε σχέση με τα επίπεδα της Δευτέρας 06/10

Η εξέλιξη της κακοκαιρίας

Στους σχετικούς χάρτες παρουσιάζεται η θέση του βαρομετρικού χαμηλού, ο άνεμος κοντά στο έδαφος και ο υετός που αναμένεται (1) το πρωί, (2) το μεσημέρι και (3) τις πρώτες βραδινές ώρες της Δευτέρας 06/10.

Κολυδάς: Πιθανόν έντονες βροχές και καταιγίδες

Στο γεγονός ότι η ΕΜΥ δεν εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Φαινομένων και επέλεξε να βάλει τη νέα μεταβολή του καιρού στην ενότητα «προειδοποιήσεις» αναφέρθηκε σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

«Σας ενημερώνω ότι η ΕΜΥ επέλεξε την προειδοποίηση για τη νέα μεταβολή του καιρού να την εντάξει στη γενική πρόγνωση του καιρού και στην ενότητα «προειδοποιήσεις», όπου για τη Δευτέρα χαρακτηριστικά αναφέρεται:

‘Πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά μέχρι αργά το απόγευμα και στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά τη νύχτα’.

Σας παραθέτω σε βίντεο τον υετό ανά ώρα έως το μεσημέρι της Τρίτης 7/8/2025 για καλύτερη ενημέρωσή σας: