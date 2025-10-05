Μεγάλο ντέρμπι στην Τούμπα: Ψάχνει αντίδραση ο ΠΑΟΚ, να παραμείνει στην κορυφή θέλει ο Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται το βράδυ της Κυριακής (5/10, 20:30) στην Τούμπα για την έκτη αγωνιστική της Super League.

Οι δύο ομάδες, μετά τις ήττες τους μεσοβδόμαδα στην Ευρώπη, από Θέλτα και Άρσεναλ, αντίστοιχα, ψάχνουν αντίδραση στις εγχώριες υποχρεώσεις τους.

Χωρίς Τσάλοφ και Πέλκα στο ντέρμπι ο ΠΑΟΚ

Με δύο απουσίες, μία γνωστή αυτή του Δημήτρη Πέλκα και μία που προέκυψε μετά το ματς με τη Θέλτα και αφορά τον Φιόντορ Τσάλοφ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν ανακοίνωσε την πλήρη αποστολή για το επερχόμενο ντέρμπι, γνωστοποίησε, όμως, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο απουσίες, μετά και την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης.

Χωρίς τέσσερις ο Ολυμπιακός

Οι πρωταθλητές Ελλάδας θα αγωνιστούν στη Θεσσαλονίκη χωρίς τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, Παναγιώτη Ρέτσο, Ροντινέι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Καμία έκπληξη με την απουσία των τριών παικτών να είναι αναμενόμενη, καθώς βρίσκονται εκτός λόγω των τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν.

Ο Έλληνας διεθνής αμυντικός, μάλιστα, δεν θα καταφέρει να βοηθήσει ούτε την Εθνική μας ομάδα στα ματς των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 κόντρα σε Σκωτία και Δανία. Από εκεί και πέρα, αξίζει να σημειωθεί πως ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Γκουστάβο Μάντσα και Ρούμπεν Βέζο, ούτως ώστε να καλυφθεί το κενό που προκλήθηκε στα στόπερ μετά τον τραυματισμό του Ρέτσου.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάντσα, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.