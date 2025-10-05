ΠΑΟΚ: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Με δύο απουσίες, μία γνωστή αυτή του Δημήτρη Πέλκα και μία που προέκυψε μετά το ματς με τη Θέλτα και αφορά τον Φιόντορ Τσάλοφ θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ (Κυριακή 5/10, 22:00) στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» δεν ανακοίνωσε την πλήρη αποστολή για το επερχόμενο ντέρμπι, γνωστοποίησε, όμως, ότι υπάρχουν αυτές οι δύο απουσίες, μετά και την ολοκλήρωση της σημερινής προπόνησης.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ:

«Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα.

Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στη Νέα Μεσημβρία στην τακτική προετοιμασία της αναμέτρησης, ενώ ειδικό πρόγραμμα έγινε και για τις στατικές φάσεις.

Ο Δημήτρης Πέλκας υποβλήθηκε σε θεραπεία, όπως και ο Φεντόρ Τσάλοφ , ο οποίος υπέστη κάκωση στο ισχίο και θα μείνει εκτός αγώνα.

Όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές προπονήθηκαν κανονικά και είναι στη διάθεση του Ράζβαν Λουτσέσκου».