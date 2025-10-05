Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Ολυμπιακό
Δείτε ποιούς παίκτες επέλεξε ο Λουτσέσκου να ξεκινήσουν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Με Καμαρά, Μεϊτέ στα χαφ.
Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Αλλαγές στο σχήμα που επέλεξε ο Λουτσέσκου σε σχέση με το ματς με τη Θέλτα, στα χαφ θα παραταχθούν οι Καμαρά- Μεϊτέ.
Ο Παβλέβκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Κένι, Κεντζιόρια, Λοβρέν και Μπάμπα συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα θα παραταχθούν οι Καμαρά- Μεϊτέ. Την τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής θα αποτελέσουν οι: Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στη κορυφή θα είναι ο Γιακουμάκης.
Δείτε τους 11 εκλεκτούς του Λουτσέσκου: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεβ, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Μύθου.
- ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)
- Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)
- Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 1-0: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
- Ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ στο ματς με τον Ατρόμητο (pics)
- Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…
- Ωραίες εικόνες στην Τούμπα – Οι «ερυθρόλευκοι» χαιρετήθηκαν με τον μικρό Γιαννάκη (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις