Αυτή είναι η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ματς με τον Ολυμπιακό

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Αλλαγές στο σχήμα που επέλεξε ο Λουτσέσκου σε σχέση με το ματς με τη Θέλτα, στα χαφ θα παραταχθούν οι Καμαρά- Μεϊτέ.

Ο Παβλέβκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ενώ οι Κένι, Κεντζιόρια, Λοβρέν και Μπάμπα συνθέτουν την τετράδα της άμυνας. Στον άξονα θα παραταχθούν οι Καμαρά- Μεϊτέ. Την τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής θα αποτελέσουν οι: Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς και Τάισον, ενώ στη κορυφή θα είναι ο Γιακουμάκης.

Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Γκουγκεσασβίλι, Σάστρε, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεβ, Ιβανούσετς, Χατσίδης, Ντεσπόντοβ, Μύθου.