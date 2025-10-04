ΠΑΟΚ: 26 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη (vid)

Έχουν περάσει 26 χρόνια από το μοιραίο ξημέρωμα της 4ης Οκτωβρίου 1999. Στο άκουσμα της είδησης πως ένα από τα λεωφορεία που μετέφερε 77 φίλους του ΠΑΟΚ από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, άπαντες αναζητούσαν την παραμικρή πληροφορία, μια σανίδα ελπίδας, που θα διέψευδε τις πρώτες αναφορές για νεκρούς.

Έξι φίλοι του «δικέφαλου» έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Το τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό στην προσπάθεια του να κάνει προσπέραση και ανατράπηκε πέφτοντας σε χαντάκι. Από αυτή τη σύγκρουση συνολικά επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έξι φίλοι του «δικέφαλου» και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.

Ποιοι ήταν οι έξι αδικοχαμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ

Οι έξι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Χαράλαμπος Ζαπουνάκης, ετών 20, Δημήτριος Ανδρεαδάκης, ετών 25, Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18, Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22, Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 17, Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17.

Στην εθνική οδό στο ύψος των Τεμπών, υπάρχει πάντα το μνημείο που θυμίζει το τραγικό περιστατικό, το οποίο είχε συμβεί στις 4.15 τα ξημερώματα.