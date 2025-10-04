ΠΑΟΚ: 26 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη (vid)
Σαν σήμερα, πριν από 26 χρόνια (4/10/1999), σε ένα τραγικό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους έξι φίλοι του ΠΑΟΚ, στην επιστροφή τους στην Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα.
Έχουν περάσει 26 χρόνια από το μοιραίο ξημέρωμα της 4ης Οκτωβρίου 1999. Στο άκουσμα της είδησης πως ένα από τα λεωφορεία που μετέφερε 77 φίλους του ΠΑΟΚ από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό, άπαντες αναζητούσαν την παραμικρή πληροφορία, μια σανίδα ελπίδας, που θα διέψευδε τις πρώτες αναφορές για νεκρούς.
Έξι φίλοι του «δικέφαλου» έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη. Το τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε τους οπαδούς του ΠΑΟΚ συγκρούστηκε με διερχόμενο φορτηγό στην προσπάθεια του να κάνει προσπέραση και ανατράπηκε πέφτοντας σε χαντάκι. Από αυτή τη σύγκρουση συνολικά επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έξι φίλοι του «δικέφαλου» και ο οδηγός του δεύτερου οχήματος.
Ποιοι ήταν οι έξι αδικοχαμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ
Οι έξι νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Χαράλαμπος Ζαπουνάκης, ετών 20, Δημήτριος Ανδρεαδάκης, ετών 25, Χριστίνα Τζιόβα, ετών 18, Αναστάσιος Θέμελης, ετών 22, Γεώργιος Γκανάτσιος, ετών 17, Κυριάκος Λαζαρίδης, ετών 17.
Στην εθνική οδό στο ύψος των Τεμπών, υπάρχει πάντα το μνημείο που θυμίζει το τραγικό περιστατικό, το οποίο είχε συμβεί στις 4.15 τα ξημερώματα.
- Ο… ανέτοιμος Σορτς και το δύσκολο έργο του Αταμάν (vids)
- Super League: Σέντρα στην έκτη αγωνιστική
- ΠΑΟΚ: 26 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη (vid)
- Μίτσιτς για Βεζένκοφ: «Κερδίσαμε τον σεβασμό για να πάμε στο NBA με τα συμβόλαια που κάναμε»
- Ποδηλασία: Ο σταρ των social media Φοντενουά έσπασε το ρεκόρ ανάβασης στον Πύργο του Άιφελ
- Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Τα «τρελά» χρήματα που έχει δώσει σε αποζημιώσεις προπονητών στη μετά-Φέργκιουσον εποχή (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις