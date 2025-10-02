ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για τον αγώνα με τη Θέλτα (pic)

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τη Θέλτα στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League, με την ενδεκάδα του «δικέφαλου του βορρά» να γίνεται γνωστή.

Συγκεκριμένα, ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέλεξε τον Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια, με την άμυνα να αποτελείται από τους Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο και Σάστρε. Στον άξονα θα βρεθούν οι Καμαρά, Ντεσπόντοφ και Κωνσταντέλιας, ενώ στα άκρα είναι οι Ντεσπόντοφ και και Μπιάνκο. Στην κορυφή παίρνει θέση ο Γιακουμάκης.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Μπάμπα, Μιχαηλίδης, Βολιάκο, Σάστρε, Οζντόεβ, Μπιάνκο, Καμαρά, Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης.

Στον πάγκο θα είναι οι: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Κένι, Λόβρεν, Μεϊτέ, Τσάλοφ, Τάισον, Ζίβκοβιτς, Κεντζιόρα, Ιβανούσετς, Θυμιάνης, Τέιλορ.

Η ενδεκάδα της Θέλτα: Ράντου, Στάρφελτ, Μινγκέθα, Αλόνσο, Φερνάντεθ, Ρουέντα, Ροντρίγκες, Μορίμπα, Μπόρχα Ιγκλέσιας, Άσπας, Σβέντμπεργκ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Βιγιάρ, Μπελτράν, Ζούτγκλα, Σαραγόσα, Ρομάν, Ντουράν, Σοτέλο, Άλβαρεθ, Ντομίνγκες, Λάγκο, Τσάβι Ροδρίγκεθ, Ελ Αμπντελαουί