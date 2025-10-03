ΠΑΟΚ: Προβλήματα για Ιβάνουσετς και Τσάλοφ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω του την ήττα με 3-1 από τη Θέλτα για το Europa League και πλέον ετοιμάζεται για το ντέρμπι της Κυριακής (5/10, 20:30), απέναντι στον Ολυμπιακό.

Οι παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου προπονήθηκαν στο Βίγκο, πριν επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη, με τους 11 που ξεκίνησαν στην αναμέτρηση του «Μπαλαΐδος» να κάνουν αποθεραπεία.

Από την προπόνηση απουσίασαν οι Λούκα Ιβανούσετς και Φέντορ Τσάλοφ. Ο Κροάτης ένιωσε ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης πριν τον αγώνα με τη Θέλτα, ενώ ο Ρώσος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ισχίο, που αποκόμισε στην αναμέτρηση. Η κατάστασή τους θα επανεκτιμηθεί το Σάββατο.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα έκαναν αποθεραπεία κι αποκατάσταση στο ξενοδοχείο, ενώ οι υπόλοιποι φιλοξενήθηκαν στο προπονητικό κέντρο της Θέλτα, όπου δούλεψαν ενόψει του κυριακάτικου αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Η αποστολή της ομάδας επιστρέφει Θεσσαλονίκη και θα προπονηθεί το Σάββατο στις 18:00».