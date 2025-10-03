sports betsson
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Οι 3+1 ήττες στην Ευρώπη και η δύσκολη Κυριακή
On Field 03 Οκτωβρίου 2025 | 12:29

Το άσχημο 4Χ4, η μοναξιά του Ολυμπιακού και η διακοπή που τρομάζει τους άλλους τρεις...

Γιώργος Νοικοκύρης
Και το «ταμπλό» έγραψε «0» στην χειρότερη εβδομάδα για τις ομάδες μας στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Κανείς από τους τέσσερις, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πάρει κάτι με τις ισάριθμες ήττες να μας στοιχίζουν στην «κούρσα» της βαθμολογίας της ΟΥΕΦΑ. Έχει δρόμο η σεζόν βεβαίως και όπως και να το κάνουμε δεν είναι για όλους το ίδιο οι ήττες στα γήπεδα της Γηραιάς Ηπείρου. Από την μια υπάρχει το ζόρι που αντιμετωπίζουν πλέον όλο και πιο έντονα, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ (πρωτίστως) αλλά και η ΑΕΚ στην πρώτη ήττα του Νίκολιτς και από την άλλη ο Ολυμπιακός μονάχος του μετά από το 2-0 στο Emirates.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν με διαφορά κιόλας το πιο δύσκολο έργο, δεν χρειάζεται καν να το αναλύσουμε και να συγκρίνουμε με τα άλλα τρία ματς. Και ο Ολυμπιακός ήταν και η μοναδική ελληνική ομάδα που στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων απέναντι στην πανίσχυρη Άρσεναλ παλεύοντας μέχρι τα χασομέρια για έναν μεγάλο βαθμό στο Λονδίνο. Στον αντίποδα; Ο Παναθηναϊκός μετά το… θαύμα της Βέρνης είδε τους «αετούς» της Ολλανδίας να τον «γραπώνουν» αναγκάζοντας τον σε ήττα στο ΟΑΚΑ. Ήττα πισωγύρισμα. Η ΑΕΚ πήγε στην Σλοβενία με την δυναμική του εξαιρετικού ξεκινήματος του Νίκολιτς, προηγήθηκε και μετά «έφαγε» τρία «σβηστά»!

Το ίδιο και ο ΠΑΟΚ στο Βίγκο με την Θέλτα. Και λίγο πριν την διακοπή των εθνικών ομάδων, μακριά από την παρέλαση τα ζόρια γίνονται όλο και μεγαλύτερα για τους τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του ποδοσφαίρου μας. Για την ΑΕΚ προφανώς το «πρώτο χαστούκι» δεν είναι δυνατόν να προκαλέσει σοβαρούς κλυδωνισμούς όμως όπως και να έχει η ήττα από την Τσέλιε έφερε «προσγείωση» και μαζί την πίεση για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με την Κηφισιά. Στο Περιστέρι η ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει το «τρίποντο», να αφήσει πίσω την Τσέλιε και να πάει ήρεμη στην διακοπή. Μόνο εύκολο δεν το λες το ματς με την ομάδα του Λέτο που έως τώρα έχει «απολύσει» τον Βιτόρια μετά το εντυπωσιακό 3-2, έχει κάνει διπλό στην Κρήτη και έχει στο «σακούλι» 7 βαθμούς. Και είναι δεδομένο πως θα το παίξει καλά το ματσάκι και θα ψάξει μια ακόμη υπέρβαση.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη; «Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα» που λέει και ο λαός μας άσχετα αν στην περίσταση ταιριάζει «γάντι». Ο «μήνας του μέλιτος» με τον Κόντη μας τελείωσε γρήγορα-γρήγορα καθώς μετά τον βαθμό με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, το εντυπωσιακό διπλό στην Βέρνη και το buzzer beater στο Αγρίνιο ήρθε η «προσγείωση» από τους «αετούς». Γκόου Άχεντ Ινγκλις λοιπόν, ομάδα που όσοι έχουν καλή επαφή με το στοίχημα την γνωρίζουν από εκεί γιατί στην Ευρώπη δεν πολυεμφανίζεται. Και όπως καταλαβαίνει κανείς μετά και το νέο «κράξιμο» των οπαδών του, πάμε πάλι να δούμε αν ο Κόντης θα παραμείνει όπως «αχνοφαινόταν» ή αν θα έρθει σύντομα άλλος να πάρει την «σκυτάλη».

Η διακοπή βλέπετε πάντα ενδείκνυται για αλλαγές και νέα αρχή. Η πλάκα στην όλη υπόθεση είναι πως στον Παναθηναϊκό όσο και αν κυκλοφορούν ακόμη τα σενάρια για Ρεμπροφ κλπ, η «ματιά» του είναι δεδομένα πολύ πιο κοντά μας για τον «εκλεκτό» της επόμενης μέρας. Για να συμβεί βεβαίως αυτή η «καραμπόλα» θα πρέπει να βάλει το χεράκι του ο… Ολυμπιακός.

Και πάμε και στον τρίτο της παρέας που ζορίζεται. Ο ΠΑΟΚ «παραδόθηκε» στο Βίγκο από μια καλύτερη ομάδα. Αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα ήταν σε αυτά που έχει κάνει έως τώρα στην πρεμιέρα του Γιουρόπα και στο πρωτάθλημα. Και έχουν έρθει πλέον όλα μαζεμένα και μαζί έρχεται και ο Ολυμπιακός στην Τούμπα το βράδυ της Κυριακής για ένα ματς που μπορεί να οδηγήσει σε εξελίξεις. Όσο για τον Ολυμπιακό; Στην Τούμπα ο Μεντιλίμπαρ θα αλλάξει πολλά στην ομάδα και θα επιδιώξει να δει την ομάδα του να παίζει και πάλι καλά για να μπορέσει να πάρει το «τρίποντο» που, ότι και να έχει κάνει νωρίτερα η ΑΕΚ, θα τον διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Τούμπα του «πάει» του «Μέντι» ενώ στα ντέρμπι των τελευταίων χρόνων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ πιο εύκολα κερδίζει ο ένας στην έδρα του άλλου. Στον Ολυμπιακό βεβαίως, ζόρια δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ότι και να συμβεί την Κυριακή. Ο Μεντιλίμπαρ έχει κερδίσει το δικαίωμα να είναι ακλόνητος με την δουλειά που έχει κάνει από την πρώτη μέρα που ήρθε στα μέρη μας για χατίρι του Ολυμπιακού.

