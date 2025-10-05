Η εντεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το ντέρμπι της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ παρατάσσει τους νταμπλούχους Ελλάδας με μόλις μία αλλαγή σε σχέση με την ενδεκάδα του Λονδίνου.

Μοναδική αλλαγή είναι αυτή του Τζουλιάν Μπιανκόν στη θέση του τραυματία Παναγιώτη Ρέτσου, που θα χάσει και τα ματς της Εθνικής.

Από εκεί και πέρα, όλοι οι υπόλοιποι ίδιοι. Τζολάκης κάτω από τα δοκάρια. Δεξιά στην άμυνα ο Κοστίνια, αριστερά ο Φρανσίσκο Ορτέγκα και παρτενέρ του Γάλλου στο κέντρο της άμυνας ο Λορέντσο Πιρόλα.

Δίδυμο στα χαφ οι Σαντιάγκο Έσε με τον Ντάνι Γκαρθία, μπροστά τους ο Τσικίνιο σε ρόλο «δεκαριού», στα άκρα της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ντανιέλ Ποντένσε, Ζέλσον Μάρτινς και στην «αιχμή του δόρατος» ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι μόλις τέσσερις μέρες μετά από έναν άκρως απαιτητικό αγώνα Champions League ο Βάσκος τεχνικός προχώρησε μόλις σε μία αλλαγή. Και αυτή αναγκαστική λόγω τραυματισμού.

Δείγμα, βέβαια, ότι ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύεται απόλυτα αυτή την ενδεκάδα, η οποία στάθηκε κάτι παραπάνω από εξαιρετικά πριν μερικά βράδια στην έδρα μίας εκ των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης. Και στηρίζεται πάνω της για την επίτευξη ενός πολύ σημαντικού «διπλού» που θα… φτιάξει το μέλλον του Ολυμπιακού στη φετινή Stoiximan Super League.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: