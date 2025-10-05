Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)

ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται σε λίγη ώρα (5/10, 20:30) στην Τούμπα για την έκτη αγωνιστική της Superleague, με τους ερυθρόλευκους να καταφθάνουν στο γήπεδο πριν από λίγο.

Περίπου μιάμιση ώρα πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας. Μάλιστα οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγο αργότερα βγήκαν και για την καθιερωμένη βόλτα που κάνουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο του Δικεφάλου του Βορρά.

Υπενθυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ θα έχει δύο απουσίες, μία γνωστή αυτή του Δημήτρη Πέλκα και μία που προέκυψε μετά το ματς με τη Θέλτα και αφορά τον Φιόντορ Τσάλοφ.

Από την άλλη οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αγωνιστούν στη Θεσσαλονίκη χωρίς τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, Παναγιώτη Ρέτσο, Ροντινέι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Καμία έκπληξη με την απουσία των τριών παικτών να είναι αναμενόμενη, καθώς βρίσκονται εκτός λόγω των τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν.