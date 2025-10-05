Ο Ολυμπιακός έφτασε στην Τούμπα (vids)
Ο Ολυμπιακός αντιμeτωπίζει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 6η αγωνιστική της Super League με τους Πειραιώτες να φτάνουν στο γήπεδο πριν από λίγη ώρα
ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός κοντράρονται σε λίγη ώρα (5/10, 20:30) στην Τούμπα για την έκτη αγωνιστική της Superleague, με τους ερυθρόλευκους να καταφθάνουν στο γήπεδο πριν από λίγο.
Περίπου μιάμιση ώρα πριν από τη σέντρα του ντέρμπι ο Ολυμπιακός έφτασε στο γήπεδο της Τούμπας. Μάλιστα οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγο αργότερα βγήκαν και για την καθιερωμένη βόλτα που κάνουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο του Δικεφάλου του Βορρά.
Υπενθυμίζουμε πως ο ΠΑΟΚ θα έχει δύο απουσίες, μία γνωστή αυτή του Δημήτρη Πέλκα και μία που προέκυψε μετά το ματς με τη Θέλτα και αφορά τον Φιόντορ Τσάλοφ.
Από την άλλη οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα αγωνιστούν στη Θεσσαλονίκη χωρίς τέσσερις ποδοσφαιριστές. Ο λόγος για τους Γκαμπριέλ Στρεφέτσα, Παναγιώτη Ρέτσο, Ροντινέι και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Καμία έκπληξη με την απουσία των τριών παικτών να είναι αναμενόμενη, καθώς βρίσκονται εκτός λόγω των τραυματισμών που τους ταλαιπωρούν.
- ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός τίμησαν τη μνήμη των οπαδών του «δικεφάλου» στα Τέμπη (pics)
- Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (pic)
- Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Σίτι 1-0: «Καθάρισε» από νωρίς ο Χάαλαντ – Τραυματίστηκε ο Ρόδρι (vid)
- Ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ στο ματς με τον Ατρόμητο (pics)
- Κηφισιά – ΑΕΚ 2-3: Χαμός και ανατροπή…
- Ωραίες εικόνες στην Τούμπα – Οι «ερυθρόλευκοι» χαιρετήθηκαν με τον μικρό Γιαννάκη (pics)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις