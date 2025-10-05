Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν το παιδί τους σε μια μοναδική διπλή τελετή στο κτημα Anais στους Θρακομακεδόνες, παρουσία περίπου 600 καλεσμένων.

Κουμπάροι του ζευγαρίου ήταν οι Μικαέλα Ιωνά και Παναγιώτης Γλεντζής, ενώ νονοί του γιου τους, Γεράσιμου, ήταν οι Σοφία Μπακλαβά και Γιάννης Βασιλειάδης.

Σε ότι αφορά τον γάμο, η Ανδρομάχη φόρεσε ένα custom νυφικό δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου, ενώ ο Γιώργος Λιβάνης επέλεηε ένα custom γαμπριάτικο, σχεδιασμένο από τον Δημήτρη Πέτρου.

Οι καλεσμένοι και το γλέντι που ακολούθησε

Μετά το διπλό μυστήριο ακολούθησε δείπνο στον ίδιο χώρο. Οι καλεσμένοι και οι νεόνυμφοι διασκέδασαν υπό τους ήχους παραδοσιακών τραγουδιών – υπήρχε live ορχήστρα, ενώ το μικρόφωνο πήρε και ο Γιάννης Καψάλης.

Μεταξύ των καλεσμένων, ήταν φίλοι, συγγενείς και συνεργάτες από τον καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο.

Ανάμεσά τους ήταν οι Άντζελα Δημητρίου, Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, στην οποία ανήκουν και οι δύο τραγουδιστές, Γιώργος Αρσενάκος και άνθρωποι της εταιρείας, Φίλιππος Κούρκουλος, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, Νικηφόρος Βυθούλκας, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Δέσποινα Μοιραράκη, οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος, Θέμης Γεωργαντάς.

Οι μπομπονιέρες που μοιράστηκαν στους καλεσμένους είχαν επίσης ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι: ήταν ένα κουτί με χρυσοτυπία που έγραφε «στα όμορφα, στα δύσκολα, σε όλα εμείς μαζί», έναν στίχο από το ντουέτο «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη.

