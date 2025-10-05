Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης
Μια από τις πιο τρυφερές οικογενειακές του στιγμές μοιράστηκε ο Τάσος Ιορδανίδης, μιλώντας για τη μοναδική φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο μαζί με τη σύζυγό του, Θάλεια Ματίκα.
Ο ηθοποιός θυμήθηκε συγκινημένος εκείνη την παράσταση στον Πόρο, όπου το ζευγάρι συνδύασε δουλειά και οικογενειακές διακοπές, και αποκάλυψε πως στο τέλος τα παιδιά τους ξέσπασαν σε λυτρωτικά δάκρυα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια στιγμή «που δεν θα ξεχάσω ποτέ», όπως είπε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας το περιστατικό στην εκπομπή Μαμά-δες.
«Δεν θα το ξεχάσω ποτέ»
«Έχουμε ζήσει μια πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Έχουμε πάει στον Πόρο για μια παράσταση, έκτακτη. Με το ‘Θέλω να σου κρατάω το χέρι’. Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν η μοναδική φορά που μας ήρθαν στο θέατρο. Ήταν ένα λυτρωτικό κλάμα από την πλευρά τους. Φυσικά είχαν τσαντίλα και εκνευρισμό. Κάποια στιγμή θα τύχαινε να δουν μια παράσταση», είπε ο Τάσος Ιορδανίδης.
Όταν η κουβέντα πήγε στα σχόλια που του κάνουν τα παιδιά του για τις τηλεοπτικές του εμφανίσεις, ο Τάσος Ιορδανίδης δεν έκρυψε το χιούμορ του: «Στην τηλεόραση που με έχουν δει, η κριτική τους είναι αμείλικτη. Ειδικά ο μεγάλος δεν χαρίζεται καθόλου — μου λέει ‘νομίζετε ότι κάνετε κάποια σοβαρή δουλειά;’».
