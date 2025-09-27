Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

Ο Τάσος Ιορδανίδης στέκεται στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη, μετά από κακοπροαίρετη κριτική που δέχθηκε η Ολυμπιονίκης με αφορμή ένα βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο απεικονίζεται να θηλάζει το παιδί της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε», ο ηθοποιός και παρουσιαστής ανέφερε φανερά ενοχλημένος με τα αρνητικά σχόλια: «Ρε άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Άντε κοιτάξτε τη δουλειά σας! Έτσι ήθελε κι έτσι έκανε».

«Τα κοινωνικά δίκτυα βγάζουν στη φόρα πολύ έντονες παθογένειες που υπάρχουν. Μπαίνει ο κάθε κατακαημένος και γράφει το μακρύ και το κοντό του γιατί έρχεται αντιμέτωπος με τις δικές του αποτυχίες. Νομίζει ότι παίρνει αξία σχολιάζοντας τον θηλασμό μιας μάνας. Ήθελε να θηλάσει και να το δείξει; Είναι προσωπικός ο λογαριασμός της, δικαίωμά της. Τι συζητάμε;», πρόσθεσε o Τάσος Ιορδανίδης.

Η συμπαρουσιάστρια της εκπομπής, Ζωή Κρονάκη, σχολίασε ότι η Κατερίνα Στεφανίδη, «απλώς περνάει το μήνυμα του θηλασμού».

«Δεν μπορώ άλλο αυτό το βαρόμετρο της καλής και της κακής μάνας. Δηλαδή, εάν θηλάζεις είσαι καλή μάνα. Δεν θηλάζεις; Είσαι κακή μάνα. Γέννησες με φυσικό τοκετό; Είσαι καλή μάνα. Γέννησες με καισαρική; Πωπω, πως είναι δυνατόν; Το έχω ζήσει. [Αυτά τα σχόλια] προέρχονται και από γυναίκες. [Ενώ θα έπρεπε] οι γυναίκες να στηρίζουν τις γυναίκες».

View this post on Instagram A post shared by Katerina Stefanidi (@stefanidi_katerina)

«Θα ήταν καλό να ευαισθητοποιηθείτε με την πραγματικότητα κάποιων γυναικών»

Η διαμάχη προέκυψε όταν ένας χρήστης του Instagram, σχολίασε κάτω από το βίντεο της αθλήτριας: «Δηλαδή η προσωπική σου ζωή και ο θηλασμός είναι κάτι που πρέπει να μας το προβάλεις… τι να πω… όπως καταλαβαίνεις».

Τότε, η Κατερίνα Στεφανίδη απάντησε στο σχόλιο με μια δημόσια τοποθέτηση στα Instagram Stories της, στην οποία υποστήριξε: «Θα ήθελα να προειδοποιήσω όσους με ακολουθούν στις προσωπικές μου σελίδες τόσο στο Instagram όσο και στο Facebook θα ανεβάζω, όπως και στο παρελθόν, πράγματα που συχνά μπορεί να σχετίζονται με την προσωπική μου ζωή. Το λέω για να μην ξαφνιαστείτε».

«Επίσης για όλους εσάς που φαίνεται να ανησυχείτε ιδιαίτερα. Ήμουν τυχερή και από την αρχή είχα την ευκαιρία να θηλάσω το παιδί μου καθημερινά και έτσι σκοπεύω να συνεχίσω, εκτός από τις λίγες φορές τον μήνα που είτε δεν βρίσκομαι στο σπίτι, είτε κάνω προπόνηση και δεν μπορώ. Εγώ ήμουν τυχερή. Άλλες μαμάδες δεν είναι. Πολλές μαμάδες δεν μπορούν να θηλάσουν τα παιδιά τους για διάφορους λόγους. Θα ήταν καλό κάποιοι να ευαισθητοποιηθείτε με την πραγματικότητα κάποιων γυναικών πριν βιαστείτε να γράψετε τα σχόλια σας», πρόσθεσε.