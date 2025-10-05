newspaper
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Τα «αγκάθια» στον προϋπολογισμό: Οι αβεβαιότητες για την επόμενη χρονιά
Οικονομία 05 Οκτωβρίου 2025

Τα «αγκάθια» στον προϋπολογισμό: Οι αβεβαιότητες για την επόμενη χρονιά

Ποιες είναι οι πιο βασικές προβλέψεις του προσχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή αύριο 6 Οκτωβρίου

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Με πολύ μεγάλες αβεβαιότητες και μια κυβερνητική αισιοδοξία, η οποία δεν ακολουθείται από την πραγματικότητα αναμένεται να κατατεθεί αύριο Δευτέρα 6 Οκτωβρίου στη Βουλή το προσχέδιο προϋπολογισμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αναμένεται να τοποθετήσει τον πήχη της ανάπτυξης της επόμενης χρονιάς στο 2,4%, ενώ την ίδια στιγμή, τόσο οι εκτιμήσεις εγχώριων και ξένων οίκων είναι «ψαλιδισμένες», ενώ και τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου δεν είναι ενθαρρυντικά για κάτι τέτοιο.

Την ίδια στιγμή, η γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζεται όπως και οι αυξήσεις τιμών, οι οποίες οδηγούν σε μείωση τα πραγματικά εισοδήματα των πολιτών.

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη εκτίμηση της Τράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι στο 2,2% για φέτος, έναντι 2,3% πρόβλεψης της κυβέρνησης. Μάλιστα, η ΤτΕ καταγράφει τάση υποχώρησης στο 1,9% για το 2026 και μικρή αύξηση σε 2,1% το 2027.

Υπενθυμίζεται ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατέβασε ταχύτητα στο 1,7% κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 2,2% για το πρώτο τρίμηνο του 2025. Ένα από τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με τα συγκεκριμένα στοιχεία είναι η συγκράτηση της κατανάλωσης, καθότι η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2025 και αυξήθηκε μόλις κατά 1% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024.

Υψηλός πληθωρισμός και μεγάλο πλεόνασμα

Πάντως, η ακρίβεια παραμένει και αναμένεται να διευρυνθεί έτι περαιτέρω κατά την επόμενη χρονιά. Ο πληθωρισμός αναμένεται να αναθεωρηθεί στο 2,6% για το 2025 και στο 2,2% για το 2026, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης θα είναι ακόμη υψηλότερος, δείγμα των ανατιμήσεων, οι οποίες συνεχίζονται. Για αυτό και η ιδιωτική κατανάλωση περιορίζεται στο 1,7% το 2026 από 1,9% το 2025, ενώ η δημόσια κατανάλωση θα κινηθεί ακόμη χαμηλότερα, στο 0,7% από 1,4%.

Την ίδια στιγμή, η ακρίβεια φέρνει πολύ καλή εκτέλεση του προϋπολογισμού. Αναφορικά με το δημοσιονομικό σκέλος, παρά την αναθεώρηση του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα προς τα πάνω (στο 3,2% του ΑΕΠ από 2,4% της εισηγητικής έκθεσης του προϋπολογισμού 2025) και παρά τη λήψη πρόσθετων μέτρων από τον περασμένο Απρίλιο (επιστροφή ενοικίου, 250 ευρώ σε συνταξιούχους και ΠΔΕ) φαίνεται πως τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη καλύτερα.

Ουσιαστικά, το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να αγγίξει το 4%, ενώ σε απόλυτο μέγεθος φαίνεται ότι θα ξεπεράσει το θηριώδες 11,4 δισ. ευρώ του 2024. Ήδη το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 8,5 δισ. ευρώ έναντι στόχου 4,929 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι και φέτος η δημοσιονομική επίδοση της χώρας θα κυμανθεί σε επίπεδα πολύ υψηλότερα από τους αρχικούς στόχους, κάτι το οποίο οφείλεται και στην επιβάρυνση που έχουν οι πολίτες εξαιτίας της τεράστιας ακρίβειας.

Επενδύσεις και εξαγωγές

Από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση αναμένεται να είναι και πάλι υπεραισιόδοξη για τις επενδύσεις, τοποθετώντας τον πήχη πάνω από 10% για την επόμενη χρονιά, η οποία είναι και η τελευταία του Ταμείου Ανάκαμψης.

Παράλληλα, οι εξαγωγές αναμένεται να κινηθούν ανοδικά κατά 4,5%, ενώ οι εισαγωγές θα αυξηθούν κατά 4,6%.

Τέλος, η ανεργία συνεχίζει την πτωτική της πορεία και αναμένεται να υποχωρήσει στο 8,6% από 9,1%.

Δημόσιο χρέος

Η μείωση του δημοσίου χρέους αποτελεί βασική προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και θα αποτυπώνεται στις προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού. Με στόχο τα δάνεια του πρώτου μνημονίου να αποπληρωθούν έως το 2031, αντί για το 2041, το υπουργείο Οικονομικών, θα προχωρήσει τον ερχόμενο Δεκέμβριο σε ακόμη μία πρόωρη αποπληρωμή ύψους 5,29 δισ. ευρώ. Η πρόβλεψη για την πορεία του δημόσιου χρέους φέτος είναι ότι θα αποκλιμακωθεί στα επίπεδα του 145% του ΑΕΠ για να μειωθεί περαιτέρω το 2026 κάτω από το 140% του ΑΕΠ.

Πηγή: OT

