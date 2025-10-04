Μαντς Μίκελσεν – Νταϊάν Κρούγκερ: Πρωταγωνιστούν στο νέο sci-fi θρίλερ «Ami»

Ο Μαντς Μίκελσεν και η Νταϊάν Κρούγκερ ενώνουν τις δυνάμεις τους για το θρίλερ επιστημονικής φαντασίας «Ami» τα γυρίσματα του οποίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη στην Ισπανία.

Το στόρι της ταινίας

Σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Σούρμαν (Fernando Szurman) και σενάριο των Τζον Γουέσλι Νόρτον (John Wesley Norton) και Εζεκιέλ Μαρτίνεζ Τζούνιορ (Ezequiel Martinez Jr.), η ταινία επικεντρώνεται σε έναν αστροναύτη (Μίκελσεν) ο οποίος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε έναν αχαρτογράφητο πλανήτη μετά από ένα ολέθριο ατύχημα, με μόνη βοήθεια για τη διάσωσή του την Quantum AI σύντροφό του «Ami» (Κρούγκερ).

«Καθώς βρίσκεται σε ένα εξωγήινο τοπίο και παλεύει για την επιβίωσή του, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει την ευθραυστότητα της μνήμης, την απομόνωση του διαστήματος και την ανθεκτικότητα του ανθρώπινου πνεύματος» όπως αναφέρει η σύνοψη.

Το πρότζεκτ παράγεται από τις εταιρείες Fishcorb, Capstone Studios και Conch Republic Films, με τον Andres Sanchez να εκτελεί χρέη εκτελεστικού παραγωγού.

Η Capstone Global είναι υπεύθυνη για τις παγκόσμιες πωλήσεις της ταινίας και θα την παρουσιάσει τον επόμενο μήνα στην Αμερικανική Αγορά Κινηματογράφου (American Film Market) στο Λος Άντζελες.

Φερνάντο Σούρμαν: Το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης

«Αυτό που με ενθουσίασε στο «Ami» είναι η ευκαιρία να αφηγηθώ μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία μέσα από ένα είδος που επιτρέπει τόσο το εύρος όσο και το συναίσθημα» δήλωσε ο Σούρμαν (Szurman), ο οποίος κάνει το ντεμπούτο του ως σκηνοθέτης μεγάλου μήκους, έχοντας προϋπηρεσία ως πρώτος βοηθός σε ταινίες όπως τα «Borrego και «The Mortimers».

«Θέλω να διευρύνω τα όρια της sci-fi αφήγησης, βασίζοντάς την παράλληλα στην συναισθηματική αλήθεια. Δεν γυρίζουμε απλώς μια ταινία επιβίωσης, καλούμε το κοινό σε μια βαθιά προσωπική οδύσσεια στο διάστημα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Deadline, η πολυβραβευμένη ηθοποιός θα εμφανιστεί επίσης στη δραματική σειρά «The Seduction», μια νεώτερη εκδοχή του έργου «Dangerous Liaisons» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο HBO Max στις 14 Νοεμβρίου