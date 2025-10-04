Σύλληψη 32χρονου στην Αθήνα για κατοχή και διακίνηση μεγάλης ποσότητας ηρωίνης
Μετά από έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποιήθηκε η δράση του 32χρονου και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του εντοπίστηκαν σχεδόν 10 κιλά ηρωίνης
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη χθες το μεσημέρι (3 Οκτωβρίου 2025), στην Αθήνα, 32χρονος αλλοδαπός, ο οποίος δραστηριοποιούνταν στην κατοχή και διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ηρωίνης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.
Αστυνομική επιχείρηση
Ακολούθησε αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε στην οικία του σε περιοχή της Αθήνας και συνελήφθη, καθώς κατελήφθη να κατέχει αυτοσχέδιες συσκευασίες με ηρωίνη άνω των -9,4- κιλών, μεγάλη ποσότητα ουσιών νόθευσης καθώς και ανάλογο εξοπλισμό.
Συνολικά, στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία του, βρέθηκαν –μεταξύ άλλων- και κατασχέθηκαν:
- -9.419,9- γραμμάρια ηρωίνης,
- -4.410- γραμμάρια γκρι βραχώδη τεμάχια άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλα για τη νόθευση ηρωίνης,
- -3.700- γραμμάρια καφέ σκόνης άγνωστης χημικής σύστασης, κατάλληλη για την νόθευση ηρωίνης,
- -2- θερμοκολλητικά σακούλας, κατάλληλα για τη σφράγιση συσκευασιών,
- ρολό διάφανης μεμβράνης κατάλληλο για την περιτύλιξη συσκευασιών,
- υδραυλική πρέσα, δυναμικότητας πίεσης -19- τόνων, με τα εξαρτήματά της,
- -2- μεταλλικές πλάκες και -2- ξύλινα καλούπια,
- μεταλλικό γρύλο και -4- ηλεκτρικούς αναδευτήρες,
- -39- φυσίγγια,
- αυτοκίνητο και μοτοσυκλέτα,
- -3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,
- -116,60- ευρώ, καθώς και
- κινητό τηλέφωνο
Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
