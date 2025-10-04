Διάρρηξη στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ – Άγνωστοι αφαίρεσαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές
Οι δράστες κατάφεραν να μπουν στον 6ο όροφο από διπλανό εγκαταλελειμμένο κτίριο και ανασφάλιστο παράθυρο στα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ
Ηλεκτρονικούς υπολογιστές από τα γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ αφαίρεσαν άγνωστοι στο κέντρο της Αθήνας,
Όπως έγινε γνωστό η διάρρηξη σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη (1/10) στην οδό Κάρολου 27, κοντά στην πλατεία Καραϊσκάκη.
Από ανασφάλιστο παράθυρο
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες εισήλθαν στον 6ο όροφο του κτιρίου, από ανασφάλιστο παράθυρο παράπλευρου εγκαταλελειμμένου κτιρίου.
Από το εσωτερικό των γραφείων αφαίρεσαν έναν σταθερό ηλεκτρονικό υπολογιστή και δύο φορητούς υπολογιστές.
Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.
