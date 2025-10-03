Σοσιαλιστές και ΕΛΚ απειλούν να καταψηφίσουν τον προϋπολογισμό – Ξανά στριμωγμένη η πρόεδρος της Κομισιόν

Συντηρητικοί και σοσιαλιστές ευρωβουλευτές προτίθενται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσύρει βασικό μέρος της επόμενης πρότασης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Το γεγονός είναι ακόμη μία κρίση για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, εκτός από τις προτάσεις δυσπιστίας που έχουν κατατεθεί εις βάρος της.

Αιχμή του δόρατος η Κοινή Αγροτική Πολιτική

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την πρότασή της για τον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της ΕΕ, από το 2028 έως το 2034. Στο σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπεται η συγχώνευση των γεωργικών και περιφερειακών δαπανών της ΕΕ σε εθνικά σχέδια. Η ρύθμιση αυτή έχει δυσαρεστήσει τους αγρότες, καθώς θα οδηγήσει σε μαζικές περικοπές των επιδοτήσεων. Επιπλέον, έχει προκαλέσει οργή σε ευρωβουλευτές, αλλά και σε περιφέρειες που θεωρούν ότι υποτιμώνται ενώ ευνοούνται οι πρωτεύουσες της ΕΕ.

Για να περάσει το σχέδιο για τον προϋπολογισμό, θα πρέπει να εγκριθεί στο σύνολό του με ομοφωνία από τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Επίσης, πρέπει να υπερψηφιστεί και στο Ευρωκοινοβούλιο.

Μιλώντας στο δίκτυο Euractiv, εκπρόσωπος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), είπε ότι η ομάδα «είναι έτοιμη να ζητήσει από την Επιτροπή να αποσύρει την πρότασή της για εθνικά σχέδια για το επόμενο Σχέδιο Προϋπολογισμού».

S&D: «Έχουμε αποφασίσει τι θα κάνουμε»

«Είμαστε έτοιμοι να ζητήσουμε από την Επιτροπή να αποσύρει την τρέχουσα πρότασή της και να υποβάλει μια νέα και καλύτερη που να αντικατοπτρίζει τις ανησυχίες μας», ανέφερε επίσης το S&D στο Politico. «Έχουμε λάβει την απόφασή μας για το τι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε με αυτήν την πρόταση», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (EPP ή ΕΛΚ), είπε εκπρόσωπός του στο Euractiv, είναι «ενοχλημένο» από το πώς η Επιτροπή «σχεδιάζει να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια της αγροτικής πολιτικής». Στη συνεδρίαση του ΕΛΚ στην Πολωνία συζήτησαν εάν η ομάδα θα απορρίψει πλήρως τα εθνικά σχέδια ή θα επιχειρήσει να αλλάξει την πρόταση για τον προϋπολογισμό. Στόχος είναι να μην «επανεθνικοποιηθεί» η αγροτική πολιτική της ΕΕ, φέρνοντας τις χώρες της ΕΕ αντιμέτωπες και τη μία εναντίον της άλλης.

Το ΕΛΚ δεν έχει ακόμη δηλώσει επίσημα ότι θα απορρίψει το σχέδιο για τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες από το Euractiv, εδώ και καιρό έχει θέσει την ιδέα σε άλλες πολιτικές ομάδες για να δει αν θα το υποστηρίξουν. Επίσης, εκτιμάται ότι αν συντονιστεί με το S&D, ζητώντας την απόσυρση του σχεδίου προϋπολογισμού, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ακολουθήσουν και άλλες ομάδες. Οι Πράσινοι και το Renew, που είναι επίσης δυσαρεστημένοι με τα σχέδια.

Βόμβα στα θεμέλια του προϋπολογισμού

Η απόρριψη των σχεδίων για την αγροτική πολιτική από το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι σοβαρό πισωγύρισμα για τις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό. Επίσης, θα έθετε υπό αμφισβήτηση το φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα για συμφωνία έως το τέλος του 2026.

Μερικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Πολωνίας, της Ουγγαρίας και της Τσεχίας, έχουν επίσης ζητήσει την αφαίρεση της αγροτικής πολιτικής από τα εθνικά σχέδια. Χώρες όπως η Γερμανία τάσσονται υπέρ της νέας, προτεινόμενης δομής.

Ταυτόχρονα, φέρνει ακόμη μία δοκιμασία για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο προϋπολογισμός και οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει έρχονται έπειτα από μήνες έντονης διαμάχης μεταξύ της προέδρου της Κομισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου. Επέζησε από πρόταση δυσπιστίας τον Ιούλιο, ενώ έχει ακόμη δύο μπροστά της, την επόμενη εβδομάδα. Πιθανότατα, θα τις ξεπεράσει και αυτές, ωστόσο το ζήτημα παραμένει ιδιαίτερα σοβαρό.

Και τα δύο μεγάλα κόμματα θέλουν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να εγκαταλείψει το σχέδιο για ενοποίηση των γεωργικών κονδυλίων και των περιφερειακών πληρωμών σε ένα ενιαίο ταμείο που διαχειρίζονται οι εθνικές κυβερνήσεις. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν στο μισό περίπου του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.

Κριτική εκ των έσω

Επίσης, σημαντικό είναι ότι η πρόεδρος της Κομισιόν δέχεται κριτική από το δικό της κόμμα, το ΕΛΚ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, Ντάνιελ Κόστερ, η πρόταση προϋπολογισμού «είναι πρώτα απ’ όλα ένα πρόβλημα όσον αφορά την εσωτερική αγορά, επειδή πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε κατακερματισμό της γεωργικής αγοράς εντός της ΕΕ».

Οι Σοσιαλιστές αντιτίθενται επίσης στην πρόταση για τον προϋπολογισμό, επειδή υποστηρίζουν ότι δεν διατίθενται αρκετά χρήματα για την κοινωνική πολιτική.

Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να απορρίψει τις εκκλήσεις του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά αυτό μπορεί να γυρίσει μπούμπερανγκ για ολόκληρο το σχέδιο του 2028-2034.

Η έγκρισή του από το Ευρωκοινοβούλιο είναι απαραίτητη για να τεθεί σε ισχύ ο προϋπολογισμός.