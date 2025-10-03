Δόλωμα Τραμπ σε 9 πανεπιστήμια: Δεσμευθείτε στην ατζέντα μου και θα πάρετε κρατικό χρήμα

Έγγραφο που στάλθηκε στα πανεπιστήμια τα ενθαρρύνει να υιοθετήσουν το όραμα του Λευκού Οίκου για τις πανεπιστημιουπόλεις των ΗΠΑ. Θα πρέπει να δεσμευθούν ότι αποδέχονται τις προτεραιότητες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις εισαγωγές φοιτητών, τον γυναικείο αθλητισμό, την ελευθερία του λόγου, την πειθαρχία των φοιτητών και την τιμή των διδάκτρων, μεταξύ άλλων.

Οι παρεμβάσεις Τραμπ στα πανεπιστήμια έχει δημιουργήσει κλίμα αβεβαιότητας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι αν αποδεχθούν τους όρους αυτούς, θα έχουν τα πανεπιστήμια «πολλαπλά θετικά οφέλη», συμπεριλαμβανομένων «ουσιαστικών ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων» και «αυξημένων γενικών εξόδων όπου είναι εφικτό».

Το έγγραφο φέρει την ονομασία «Σύμφωνο για Ακαδημαϊκή Αριστεία στην Ανώτατη Εκπαίδευση» και έχει στόχο να περιορίσει «τις παραβιάσει των πολιτικών δικαιωμάτων» στα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.

Με ποιους όρους

Το «σύμφωνο» ζητά από τα πανεπιστήμια να αποδεχτούν τον ορισμό του φύλου από την κυβέρνηση και να τον εφαρμόσουν στις τουαλέτες, τα αποδυτήρια και τις γυναικείες αθλητικές ομάδες των πανεπιστημίων. Ζητά από τα κολέγια να σταματήσουν να λαμβάνουν υπόψη τη φυλή, το φύλο και ένα ευρύ φάσμα δημογραφικών στοιχείων των φοιτητών στη διαδικασία εισαγωγής και να απαιτούν από τους προπτυχιακούς υποψηφίους να δώσουν εξετάσεις για την εισαγωγή τους.

Η προτεινόμενη συμφωνία των 10 σελίδων στάλθηκε στα εξής δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια: Vanderbilt, Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, Dartmouth College, Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης, Πανεπιστήμιο του Τέξας, Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, Πανεπιστήμιο Brown και Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια. Δεν ήταν σαφές πώς επιλέχθηκαν αυτά τα πανεπιστήμια ή γιατί.

Θα πρέπει να αποφασίσουν έως τις 21 Νοεμβρίου.

Αλλαγή στρατηγικής

Μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκάλεσαν οι παρεμβάσεις του στα πανεπιστήμια, φαίνεται ότι ο Λευκός Οίκος υιοθετεί μια νέα προσέγγιση. Αντί για μαστίγιο, καρότο.

Πολλές από τις απαιτήσεις αντικατοπτρίζουν εκείνες που διατύπωσε η κυβέρνησή του, καθώς μείωσε δισεκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά χρήματα για το Χάρβαρντ, το Κολούμπια και άλλα που κατηγορούνται για φιλελεύθερη προκατάληψη.

Σύμφωνα με το σύμφωνο, οι διεθνείς εγγραφές θα πρέπει να περιορίζονται στο 15% του προπτυχιακού φοιτητικού σώματος ενός κολεγίου και όχι περισσότερο από 5% θα μπορούσε να προέρχεται από μία μόνο χώρα. Όλα τα πανεπιστήμια που προσκλήθηκαν στο σύμφωνο φαίνεται να βρίσκονται εντός του ορίου του 15%, αν και το Ντάρτμουθ και το USC είναι κοντά, στο 14%, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία. Πολλά πανεπιστήμια δεν αναφέρουν αναλύσεις ανά μεμονωμένη χώρα.

Τα περισσότερα άλλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ εμπίπτουν επίσης στο όριο του 15%, αλλά περίπου 120 το υπερβαίνουν, συμπεριλαμβανομένων των Πανεπιστημίων Κολούμπια, Έμορι και Βοστώνης, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία.

Προωθεί συντηρητικές απόψεις

Μερικές από τις πιο εκτεταμένες δεσμεύσεις στοχεύουν στην προώθηση συντηρητικών απόψεων. Τα πανεπιστήμια θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι πανεπιστημιουπόλεις τους αποτελούν μια «ζωντανή αγορά ιδεών» όπου καμία ιδεολογία δεν είναι κυρίαρχη, ανέφερε το σύμφωνο. Θα πρέπει να αξιολογούν τις απόψεις μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών για να διασφαλίσουν ότι κάθε τμήμα αντικατοπτρίζει ένα ποικίλο μείγμα απόψεων. Για να επιτευχθεί αυτό, αναφέρει ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να λάβουν μέτρα, συμπεριλαμβανομένου του «μετασχηματισμού ή της κατάργησης θεσμικών μονάδων που σκόπιμα τιμωρούν, υποτιμούν, ακόμη και πυροδοτούν βία κατά συντηρητικών ιδεών».

Οι πανεπιστημιουπόλεις που θα υπογράψουν τη συμφωνία θα πρέπει να παγώσουν τα δίδακτρα για τους Αμερικανούς φοιτητές για πέντε χρόνια. Όσα πανεπιστήμια έχουν λάβει κρατική χρηματοδότηση που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια δολάρια ανά προπτυχιακό φοιτητή δεν θα μπορούν να χρεώνει δίδακτρα για φοιτητές που παρακολουθούν προγράμματα «σκληρής επιστήμης».

«Τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ελεύθερα να αναπτύξουν μοντέλα και αξίες διαφορετικές από αυτές που αναφέρονται παρακάτω», ανέφερε το σύμφωνο, «εάν το ίδρυμα επιλέξει να παραιτηθεί από ομοσπονδιακά οφέλη».

Απειλή για την ελευθερία του λόγου

Ο Τεντ Μίτσελ, πρόεδρος του Αμερικανικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης, προέτρεψε τα πανεπιστήμια να απορρίψουν τη συμφωνία, λέγοντας ότι παραβιάζει την ανεξαρτησία των πανεπιστημίων και υπονομεύει την ελευθερία του λόγου.

«Δεν αξίζει τους συμβιβασμούς που θα έπρεπε να κάνουν», είπε. «Αυτή είναι μια διαβολική συμφωνία».

Η συμφωνία προκάλεσε επίσης κριτική από ομάδες ελευθερίας του λόγου, ενώσεις διδασκόντων και από τον Λάρι Σάμερς, πρώην υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Χάρβαρντ. Ο Σάμερς είπε ότι πιστεύει ότι τα ελίτ πανεπιστήμια έχουν χάσει τον δρόμο τους, αλλά είπε ότι η συμφωνία είναι σαν να προσπαθείς να «επισκευάσεις ένα ρολόι με ένα σφυρί – κακοσχεδιασμένη και αντιπαραγωγική».