Οι ηγέτες που χρησιμοποιούν τον εθνικισμό και την νοσταλγία για να κηρύξουν πόλεμο στα πανεπιστήμια

Είναι μέρος μιας παγκόσμιας τάσης: τα πανεπιστήμια παρουσιάζονται ως εχθροί και θεσμοί που χρειάζονται μεταρρύθμιση. Οι λαϊκιστικές, δεξιές κυβερνήσεις κατηγορούν τα πανεπιστήμια ότι διαρρηγνύουν τον ιστό των εθνών.

Αυτές οι επιθέσεις είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής γνωστής ως συναισθηματικός εθνικισμός.

Εμφανίζεται όταν οι ηγέτες χρησιμοποιούν συναισθήματα, και όχι μόνο ιδέες, για να χτίσουν την εθνική ταυτότητα.

Συναισθήματα όπως ο φόβος, η υπερηφάνεια, η νοσταλγία και η δυσαρέσκεια χρησιμοποιούνται για να δημιουργήσουν μια ιστορία για το ποιος ανήκει, ποιος δεν ανήκει και ποιος φταίει, γράφουν οι Ριάντ Α. Σαχτζαχάν, Καθηγητής Ανώτατης, Ενηλίκων και Δια Βίου Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν και Μιχαήλ Ζεμβύλας, Καθηγητής Εκπαιδευτικής Θεωρίας και Προγραμμάτων Σπουδών, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε άρθρο τους στο The Conversation.

Μεγάλο μέρος της οράματος και της ρητορικής του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι εμπνευσμένο από την Ουγγαρία, όπου ο πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει εξαπολύσει έναν πολιτισμικό πόλεμο κατά της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για πάνω από μια δεκαετία, απαγορεύοντας τις σπουδές φύλου και αναδιαμορφώνοντας τη διακυβέρνηση των πανεπιστημίων.

Central European University’s experience in Hungary shows that no amount of prestige or endowment can shield a university from determined state hostility. https://t.co/nN1bSLTdXE



Οι επιθέσεις του Όρμπαν κατά του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Ευρώπης αποκαλύπτουν την εχθρότητά του προς την ακαδημαϊκή ελευθερία, την κριτική σκέψη και την πολυμορφία.

Όλα αυτά θεωρούνται απειλές για την εθνικιστική «αντιφιλελεύθερη δημοκρατία» του.

Ο Τραμπ ακολούθησε το παράδειγμα του Όρμπαν.

Στις 22 Μαΐου 2025, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε ότι το Χάρβαρντ δεν θα μπορεί πλέον να εγγράφει ξένους φοιτητές.

BREAKING 🚨 Donald Trump just now EXPOSED Harvard for allowing their University to be ran by so many Foreigners



Σε δήλωση του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, υποστηρίχθηκε ότι οι ηγέτες του πανεπιστημίου «δημιούργησαν ένα ανασφαλές περιβάλλον στο πανεπιστήμιο, επιτρέποντας την παρουσία αντι-αμερικανών, φιλοτρομοκρατικών ταραχοποιών».

Η δήλωση υπονοούσε ότι πολλοί από τους λεγόμενους ταραχοποιούς ήταν ξένοι φοιτητές.

Παρομοίως, στην Ινδία, φοιτητές του Πανεπιστημίου Τζαβαχαρλάλ Νεχρού χαρακτηρίστηκαν «αντιεθνικοί» επειδή διαμαρτυρήθηκαν για τον Νόμο για την Τροποποίηση της Ιθαγένειας, ο οποίος παρέχει ταχεία ιθαγένεια σε μη μουσουλμάνους πρόσφυγες.

Οι φοιτητές υποστήριξαν ότι ο νόμος αυτός περιθωριοποιεί τους μουσουλμάνους. Από το 2016, η κυβέρνηση Μόντι χρησιμοποιεί όλο και περισσότερο τις κατηγορίες «αντιεθνικότητας» και «στάσης» για να σιωπήσει τη διαφωνία των φοιτητών και των ακαδημαϊκών.

Αυτές οι ετικέτες – «ελίτ», «ξένοι» ή «αντιεθνικοί» – δεν είναι ουδέτερες.

Τροφοδοτούν τον φόβο, το μίσος και ισχυρές αφηγήσεις που παρουσιάζουν τα πανεπιστήμια ως απειλή.

Το Χάρβαρντ, το Κεντρικό Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Τζαβαχαρλάλ Νεχρού έχουν γίνει σύμβολα ευρύτερων εθνικών ανησυχιών γύρω από την ταυτότητα και την ένταξη.

Το έργο της βρετανό-αυστραλής φεμινίστριας μελετήτριας Σάρα Άχμεντ σχετικά με τη δύσκολη φύση των συναισθημάτων βοηθά να αποκαλυφθούν τα δύο συναισθήματα που εμφανίζονται συχνά στις επιθέσεις κατά των πανεπιστημίων: η νοσταλγία και η δυσαρέσκεια.

Prof. Arun Kumar of Jawaharlal Nehru University says India under Modi has been cooking the books and reports up to 42% higher GDP than reality. In other words, the real GDP might be closer to $2.5T.

He says India uses methods that consistently overestimate GDP and that the IMF,… pic.twitter.com/rFRk6seczY

— Amir Husain (@amirhusain_tx) May 30, 2025