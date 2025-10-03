Βαθμολογία UEFA: Ζόρικη βραδιά για την Ελλάδα, απειλείται από Νορβηγία και Πολωνία
Παναθηναίϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ γνώρισαν ήττες και τα πράγματα δυσκολεύουν στη βαθμολογία της UEFA
Τρεις ήττες για τις ελληνικές ομάδες σε Europa και Conference League, με Νορβηγία και Πολωνία να πιέζουν στη βαθμολογία της UEFA.
Βραδιά και εβδομάδα εφιάλτης για το ελληνικό ποδόσφαιρο αφού και οι τέσσερις ομάδες μας ηττήθηκαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Μετά την ήττα του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ για το Champions League ήρθαν και οι τρεις ήττες σε Europa και Conference League.
Ο Παναθηναϊκός έχασε με 1-2 από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ με 3-1 από τη Θέλτα στο Βίγκο και η ΑΕΚ με 3-1 από την Τσέλιε στη Σλοβενία.
Κι αν ο Ολυμπιακός είχε να αντιμετωπίσει ένα θηρίο, δεν ισχύει το ίδιο και για τις άλλες τρεις ομάδες, με το αποτέλεσμα να είναι πάντως πως Νορβηγία και Πολωνία πλησίασαν ακόμη περισσότερο στην 11η θέση που βρίσκεται η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA.
Η βαθμολογία της UEFA:
09. Τουρκία 44.800 (+4.000 – 3/5)
10. Τσεχία 41.500 (+4.000 – 4/5)
11. Ελλάδα 38.312 (+4.100 – 4/5)
12. Νορβηγία 37.587 (+4.400 – 2/5)
13. Πολωνία 37.375 (+6.375 – 4/4)
14. Δανία 36.481 (+6.625 – 2/4)
15. Αυστρία 32.250 (+2.500 – 3/5)
Τι σημαίνει η κάθε θέση:
10η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η – 22ΗΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
