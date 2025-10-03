Λούντζης και Τζόουνς οι MVP της 1ης αγωνιστικής του Eurocup (vid)
Ο Μιχάλης Λούντζης του Πανιωνίου και ο Μπράις Τζόουνς του Άρη Betsson μοιράστηκαν το βραβείο του MVP στην πρώτη αγωνιστική του Eurocup.
Ιδανικά ξεκίνησε η σεζόν στο Eurocup για τους Πανιώνιο και Άρη Betsson, με τις δύο ελληνικές ομάδες να κερδίζουν τα παιχνίδια τους στην πρεμιέρα.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε με 85-81 στην έδρα της Βενέτσια, ενώ ο «Ιστορικός» με 89-86 νίκησε στη Γλυφάδα τη Χέμνιτς, στο πρώτο παιχνίδι του στην Ευρώπη, μετά από 12 χρόνια.
Η σχετική ανάρτηση:
Πρωταγωνιστές για τις δύο ομάδες ήταν οι Μπράις Τζόουνς και Μιχάλης Λούντζης, οι οποίοι με τις εξαιρετικές εμφανίσεις τους μοιράστηκαν το βραβείο του MVP της πρώτης αγωνιστικής του Eurocup, έχοντας 33 βαθμούς αξιολόγησης έκαστος.
Ο γκαρντ του Άρη Betsson, μέτρησε 26 πόντους (9/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 5/7 βολές), 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 7 κερδισμένα φάουλ, ενώ ο γκαρντ του Πανιωνίου είχε 20 πόντους (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5/6 βολές), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 4 κλεψίματα και 6 κερδισμένα φάουλ.
