Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
Ο Πανιώνιος επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – Το αφιέρωμα στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα των «κυανέρυθρων»
Μπάσκετ 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 22:40

Ο Πανιώνιος επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις – Το αφιέρωμα στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα των «κυανέρυθρων»

Ο Πανιώνιος επιστρέφει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από 11 χρόνια, και η ΚΑΕ έκανε αναδρομή στην πρώτη αναμέτρηση του «Ιστορικού».

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για την πρεμιέρα του Eurocup, όπου θα υποδεχθεί την Τετάρτη (1/10) την Κέμνιτζ στο κλειστό της Γλυφάδας.

Με αφορμή την επιστροφή του «Ιστορικού» στην Ευρώπη, η ΚΑΕ Πανιώνιος έκανε αναδρομή στο παρελθόν και θυμήθηκε την πρώτη αναμέτρηση της ομάδας σε, απέναντι στη βελγική Μονσό για τα προκριματικά του Κυπέλλου Κόρατς, 50 χρόνια πριν. Σε εκείνο το παιχνίδι, οι «κυανέρυθροι» είχαν επικρατήσει με 88-85, ωστόσο στη ρεβάνς ηττήθηκαν με 87-75 και αποκλείστηκαν από τη διοργάνωση.

Κατά σύμπτωση, στην επέτειο του πρώτου παιχνιδιού του Πανιωνίου (28/10), η ομάδα του Λούκα Παβίσεβιτς θα υποδεχθεί την Τρέντο.

Το αφιέρωμα της ΚΑΕ

«Ευρωπαίος Πανιώνιος: Μια ιστορία 50 ετών!

Ο Πανιώνιος ετοιμάζεται για τον 236ο ευρωπαϊκό αγώνα της ιστορίας του, κόντρα στους Niners Chemnitz την Τετάρτη (1/10- 19:30) στο Δ.Α.Κ Γλυφάδας και στην πρεμιέρα του BKT Eurocup.

Θα είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός αγώνας που δίνει ο Πανιώνιος μετά από 11 χρόνια και 8 μήνες ενώ παράλληλα συμπληρώνονται 50 χρόνια από τον πρώτο αγώνα του Ιστορικού σε ευρωπαϊκή διοργάνωση! Ας γυρίσουμε το χρόνο πίσω κι ας πάμε στο… νούμερο 1, λίγα 24ωρα πριν φτάσουμε στο νούμερο 236!

Στις 28 Οκτωβρίου 1975, το ρεπορτάζ του Αντώνη Χαζάπη στην ιστορική εφημερίδα Αθλητική Ηχώ αναφέρει τα εξής:

«Ο Πανιώνιος, πρώτος απ’ όλες τις ελληνικές ομάδες ρίχνεται σήμερα στο Κύπελλο Κόρατς. Στο γήπεδο του Μίλωνος, 8:30μ.μ θα αντιμετωπίσει την βελγική Μονσό. Ο συμπαθής νεοσμυρνιώτικος σύλλογος μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση και φιλοδοξεί να πραγματοποιήσει μια αξιοπρεπή εμφάνιση.

Οι πιθανότητες πρόκρισης της ελληνικής ομάδας είναι περιορισμένες, δεδομένου ότι δεν έχει προετοιμασθεί καταλλήλως για έναν τόσο αποφασιστικό αγώνα. Παράλληλα οι παίκτες δεν έχουν τη σχετική εμπειρία διεθνών αγώνων, αντίθετα με τους Βέλγους που και καλύτερο συγκρότημα διαθέτουν και περισσότερη εμπειρία έχουν. Παράλληλα ενδέχεται να διαθέτουν έναν- δύο Αμερικανούς. Συνεπώς ο Πανιώνιος που την εποχή αυτή έχει πολλά προβλήματα δεν διατηρεί ελπίδες προκρίσεως στον επόμενο γύρο»!

Ο Πανιώνιος, πάντως, στον πρώτο αγώνα της ιστορίας του σε ευρωπαϊκή διοργάνωση κατάφερε να φτάσει στη νίκη (88-85) ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν του έδινε καμία ασφάλεια ενόψει της ρεβάνς. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αν ο Πανιώνιος έπαιρνε την πρόκριση στον β’ προκριματικό του Κυπέλλου Κόρατς, θα αντιμετώπιζε την βουγάρικη Μπότεφ που θα ήταν και το τελευταίο εμπόδιο για είσοδο σε όμιλο και στη φάση των «16» της διοργάνωσης.

Ο Πανιώνιος σε έναν αγώνα που παρακολούθησαν (όπως διαβάζουμε ατο ρεπορτάζ της εποχής) περίπου 1.500 φίλαθλοι, στο 30’ προηγήθηκε με διαφορά 16 πόντων την οποία δεν κατάφερε να διατηρήσει ως το τέλος.

Η Μονσό ξέφυγε με 24-16 περίπου 8 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου αλλά ο Πανιώνιος ανέβασε την απόδοσή του, αρχικά μείωσε σε 30-26 και τελικά το ημίχρονο έληξε ισόπαλο 38-38.

Στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, ο Πανιώνιος ήταν καταιγιστικός, προηγήθηκε 52-47 στο 25’ λίγο αργότερα με σερί 8-0 ξέφυγε 60-47 και στο 30’ το σκορ έφτασε στο 69-53. Αυτό το +16 που θα έδινε σαφώς περισσότερες πιθανότητες πρόκρισης δεν έμεινε ως το τέλος. Οι Βέλγοι μείωσαν σε 74-71 στο 36’ και ο Ιστορικός έφτασε στη νίκη με 88-85.

Ο Μίλτος Λαζαρίδης ήταν ο πρώτος σκόρερ (26 πόντοι) του Πανιωνίου σε αυτόν τον ιστορικό αγώνα. Ο Αμερικανός Οντίλ (που αποβλήθηκε με 5 φάουλ στο 31’) είχε 24 πόντους ενώ ο Μάκης Δενδρινός είχε 23 πόντους.

Ο Κώστας Μίσσας πρόσθεσε 8 πόντους ενώ την πεντάδα των παικτών που σκόραραν έκλεισε ο Αναστασιάδης με 7 πόντους. Αγωνίστηκαν επίσης οι Μαργέτης, Παναγιωτόπουλος, Πέππας, Παύλου και Τσικίμης.

Στην ρεβάνς στο Βέλγιο η Μονσό επικράτησε με 87-75 και (παρά την προσπάθεια του Πανιωνίου) προκρίθηκε στην επόμενη φάση!

Κατά σύμπτωση ακριβώς στην συμπλήρωση 50 ετών από τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα (28/10/1975) ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει εντός έδρας την ιταλική Trento!

Προς το παρόν πάμε να γεμίσουμε το κλειστό της Γλυφάδας την Τετάρτη (1/10-19:30) κόντρα στους Niners Chemnitz».

World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ
Euroleague 29.09.25

Πήρε θέση ο Αταμάν για Λεσόρ

Ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το πολυσυζητημένο θέμα της επιστροφής του Ματίας Λεσόρ στον Παναθηναϊκό και μεταξύ άλλων υπογράμμισε ότι δεν ήταν λάθος η συμμετοχή του Γάλλου στο περσινό Final Four.

Σύνταξη
Θετικός στον κορονοϊό o Γιάννης Αντετοκούνμπο
Νόσησε 29.09.25

Θετικός στον κορονοϊό o Γιάννης Αντετοκούνμπο

Όπως ενημέρωσε ο γενικός διευθυντής των Μιλγουόκι Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ήταν διαθέσιμος (έστω και εξ αποστάσεως) για τη media day της ομάδας καθώς έχει προσβληθεί από Covid-19.

Σύνταξη
Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»
Μπάσκετ 29.09.25

Χέρμπερτ: «Ο Παναθηναϊκός είναι η νο.1 ομάδα στις δημοσκοπήσεις και τα… χαρτιά»

Ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου Γκόρντον Χέρμπερτ αναφέρθηκε στη δυναμική που έχει ο Παναθηναϊκός, κάνοντας λόγο για ενδιαφέρουσα κατάσταση και επίσης μια καλή πρόκληση για την ομάδα του.

Σύνταξη
Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Μπάσκετ 29.09.25

Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία

Η πρόθεση της ΕΟΚ και του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών θεωρείται δεδομένη, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν.

Σύνταξη
Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα
Euroleague 29.09.25

Αμφίβολη η συμμετοχή του Οσμάν στα παιχνίδια με Μπάγερν και Μπαρτσελόνα

Ο Τσέντι Όσμαν δεν συμμετείχε στη σημερινή (29/9) προπόνηση του Παναθηναϊκού και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την πρεμιέρα της Eurolegaue κόντρα στην Μπάγερν (30/09, 21:15), αλλά και για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (3/9, 21;15).

Σύνταξη
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ
Ποδόσφαιρο 29.09.25

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ

LIVE: Έβερτον – Γουέστ Χαμ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Γουέστ Χαμ για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
