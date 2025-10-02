Τουρκία: 17 τραυματίες από τον σεισμό των 5 Ρίχτερ
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ τα 17 άτομα τραυματίστηκαν λόγω του πανικού που επικράτησε, μετά τον σεισμό
- Πεσκόφ: Θα «απαντήσουμε κατάλληλα» αν οι ΗΠΑ δώσουν Tomahawk στην Ουκρανία
- Λάρισα: «Κλειδί» οι τοξικολογικές για τον 53χρονο που πέθανε ψάχνοντας θησαυρό
- Ο Έντι Ράμα τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ για τις ελλιπείς γεωγραφικές του γνώσεις
- Το πρώτο blockchain στο Διάστημα – Αμερικανική startup δοκιμάζει δορυφορικό σύστημα συναλλαγών
Τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κωνσταντινούπολη είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ υπήρξαν αναφορές για ζημιές σε τέσσερα κτήρια.
Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ τα 17 άτομα τραυματίστηκαν λόγω του πανικού που επικράτησε.
Όπως αναφέρει η Milliyet «δεν έχει εντοπιστεί περιστατικό καταστροφής εδώ και 1,5 ώρα και 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν πάνω στον πανικό».
Μια γυναίκα μάλιστα καταγράφηκε σε κάμερα να ουρλιάζει από ένα παράθυρο κατά τη διάρκεια του σεισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προεδρείου Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ, με επίκεντρο τη θάλασσα του Μαρμαρά. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 6,71 χιλιόμετρα.
Marmara Denizi’nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’un birçok ilçesinde hissedildi.
Esenyurt’ta vatandaşlar deprem nedeniyle panik yaşadı. Deprem sırasında cama çıkarak çığlıklar atan bir kadın kameralara yansıdı. pic.twitter.com/quXf91TVIL
— milliyet.com.tr (@milliyet) October 2, 2025
Bugün Marmara Denizi’nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, İstanbul genelinde hissedildi.
Arnavutköy’de bir berberde güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşların sarsıntı sırasında panikle dışarıya çıktıkları görüldü.
Çok şükür ilçemizde can ve mal kaybı… pic.twitter.com/iARyQJLGzL
— Arnavutköy Takip (@ArnavutkoyTakip) October 2, 2025
- Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή
- Τέμπη: Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι – «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»
- Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου
- Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
- Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέ (vid)
- Κακοκαιρία: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, πού υπάρχει κίνδυνος για πλημμύρες – Live η πορεία των φαινομένων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις