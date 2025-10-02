newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Τουρκία: 17 τραυματίες από τον σεισμό των 5 Ρίχτερ
Κόσμος 02 Οκτωβρίου 2025 | 19:04

Τουρκία: 17 τραυματίες από τον σεισμό των 5 Ρίχτερ

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ τα 17 άτομα τραυματίστηκαν λόγω του πανικού που επικράτησε, μετά τον σεισμό

Σύνταξη
Τουλάχιστον 17 άτομα τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 5 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Κωνσταντινούπολη είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 17 άτομα ενώ υπήρξαν αναφορές για ζημιές σε τέσσερα κτήρια.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης, Νταβούτ Γκιουλ τα 17 άτομα τραυματίστηκαν λόγω του πανικού που επικράτησε.

Όπως αναφέρει η Milliyet «δεν έχει εντοπιστεί περιστατικό καταστροφής εδώ και 1,5 ώρα και 17 άνθρωποι τραυματίστηκαν πάνω στον πανικό».

Μια γυναίκα μάλιστα καταγράφηκε σε κάμερα να ουρλιάζει από ένα παράθυρο κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Προεδρείου Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), καταγράφηκε σεισμός μεγέθους 5 Ρίχτερ, με επίκεντρο τη θάλασσα του Μαρμαρά. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 6,71 χιλιόμετρα.

Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή
Ζητούν απαντήσεις 02.10.25

Θάνατος εγκύου στην Αρτα: Μήνυση καταθέτει η οικογένεια – Ζητά εκταφή και νεκροψία-νεκροτομή

Η δικηγόρος της οικογένειας της 28χρονης από την Άρτα υποστηρίζει ότι υπήρξαν λάθη εκ μέρους του νοσοκομείου. Ζητούν επίσης να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Σύνταξη
Τέμπη: Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι – «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»
Αποφασισμένος 02.10.25

Ξεμπροστιάζει Γεωργιάδη ο Ρούτσι - «Όταν μιλάει να σκύβει το κεφάλι του»

Καταπέλτης κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας ο Πάνος Ρούτσι απαντά στις πολιτικές αισχρολογίες εις βάρος του και εμφανίζεται αμετακίνητος στον πολυήμερο αγώνα που δίνει «μέχρι να μάθει την αλήθεια».

Σύνταξη
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου
Εισήγηση στην ΠΓ 02.10.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος στην επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν
Fizz 02.10.25

Διαζύγιο Νικόλ Κίντμαν: Ρήτρα κοκαΐνης φέρνει εκατομμύρια στον Κιθ Έρμπαν

Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αιφνιδίασαν τον πλανήτη με την ανακοίνωση του διαζυγίου τους μετά από 19 χρόνια γάμου, αλλά το πραγματικό δράμα εκτυλίσσεται στο παρασκήνιο της προγαμιαίας συμφωνίας τους με τη ρήτρα κοκαΐνης να αλλάζει τα πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων
Culture Live 02.10.25

UNESCO: Παρουσίασε το πρώτο στον κόσμο εικονικό μουσείο κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό της ψηφιακής πλατφόρμας της UNESCO ανέλαβε ο Φράνσις Κερέ, σε συνεργασία με την Interpol, ενώ τη χρηματοδότηση παρείχε το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας

Σύνταξη
Λάρισα – Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου
Τραγωδία 02.10.25

Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους Λάρισας: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου

Ο 77χρονος εμπλεκόμενος στην τραγωδία που συντελέστηκε στη Λάρισα δήλωσε συντετριμμένος για το θάνατο του 53χρονου και τόνισε ότι ήταν αυτός που ειδοποίησε για βοήθεια.

Σύνταξη
LIVE: Ομόνοια – Μάιντς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Ομόνοια – Μάιντς

LIVE: Ομόνοια – Μάιντς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ομόνοια – Μάιντς για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Σέλτικ – Μπράγκα
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Σέλτικ – Μπράγκα

LIVE: Σέλτικ – Μπράγκα. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σέλτικ – Μπράγκα για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Άλλα Αθλήματα 02.10.25

Η κλήρωση της Εθνικής γυναικών πόλο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα

Αυτοί είναι οι τέσσερις όμιλοι του για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο που θα διεξαχθεί στο Φουνσάλ της Πορτογαλίας στις 26 Ιανουαρίου. Οι αντίπαλοι της Ελλάδας και το σύστημα διεξαγωγής.

Σύνταξη
LIVE: Ρόμα – Λιλ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Ρόμα – Λιλ

LIVE: Ρόμα – Λιλ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ρόμα – Λιλ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του
Τέμπη 02.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και εκτοξεύει μύδρους κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας
'Αρθρο 86 02.10.25

Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Η Ευρ. Εισαγγελία και τα στοιχεία στη Βουλή δίχως να αξιοποιηθούν. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών στο μικροσκόπιο. Σχολιάζουν στο in για τις τροποποιήσεις του άρθρου οι Kαθηγητές του ΕΚΠΑ Σπύρος Βλαχόπουλος και Νίκος Παπασπύρου.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς

LIVE: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Ο Λανουά χαμηλώνει (;) τον πήχη με τους ξένους διαιτητές

Συγκρίσεις: Πέρσι ξεκίνησε με ελίτ και ακολούθησαν Γερμανοί 1ης κατηγορίας. Φέτος με Γερμανό μη διεθνή στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός και ακολουθεί ρέφερι 1ης κατηγορίας από την ίδια χώρα στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

Βάιος Μπαλάφας
Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
«Να τρέξουμε» 02.10.25

Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση

Το χρονικό πλαίσιο για την κυβέρνηση είναι ασφυκτικό, καθότι έχει μπροστά της το τέλος Οκτωβρίου όπου μέχρι τότε θα πρέπει να έχει υποβάλει το σχέδιο αναθεώρησης

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη – Στην πρεσβεία του Ισραήλ η πορεία
Ελλάδα 02.10.25 Upd: 20:16

Κινητοποίηση αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη – Στην πρεσβεία του Ισραήλ η πορεία

«Συνεχίζουμε τον αγώνα για ελεύθερη Παλαιστίνη» τονίζουν οι διοργανωτές, ζητώντας την άμεση απελευθέρωση των πληρωμάτων.

Βίντεο - Φωτογραφίες: Δημήτρης Μιχαλάκης, Αλεξάνδρα Τάνκα
Το θέατρο του παραλόγου…
On Field 02.10.25

Το θέατρο του παραλόγου…

Η διοίκηση της Γιουνάιτεντ σκέφτεται την απόλυση του Αμορίμ και έχει στο… μικροσκόπιο τον Φάμπρεγας και τον Σάουθγκεϊτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ
Fizz 02.10.25

«Η Daily Mail κατασκόπευε τον αδελφό μου» λέει ο πρίγκιπας Χάρι για τον διάδοχο Γουίλιαμ

Ο πρίγκιπας Χάρι, μέσω του δικηγόρου του, κατηγόρησε τη βρετανική ταμπλόιντ Daily Mail ότι κατέφυγε σε ιδιωτικούς ντεντέκτιβ για να αντλήσει πληροφορίες σχετικά με το πάρτι γενεθλίων του αδελφού του, πρίγκιπα Ουίλιαμ, το 2003

Σύνταξη
