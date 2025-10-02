Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
Το σημερινό (2/10) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων, με τις αναμετρήσεις Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και το ματς του Ολυμπιακού στη Μαδρίτη.
- Υπό κατάληψη το Γυμνάσιο της Μεθώνης λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού – «Το σχολείο μας υπολειτουργεί»
- Γιατί η Τουρκία δεν χρειάζεται τις... ΗΠΑ όπως άλλοτε;
- Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών
- Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
Πλούσιο το αθλητικό/τηλεοπτικό μενού σήμερα, με τις ευρωπαϊκές «μάχες» των ελληνικών ομάδων (Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ στο Europa League και της ΑΕΚ στο Conference League να δεσπόζουν, ενώ στις 21:45 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για τη Euroleague.
Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ… Ολυμπιακός και το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων:
07:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
11:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σανγκάη (Κυρίως Ταμπλό)
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Νιου Γιορκ Νικς – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA Global Games 2025
19:00 ΕΡΤ2 Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός Super Cup Πόλο Γυναικών
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σέλτικ – Μπράγκα UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπολόνια – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ρόμα – Λιλ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Μάιντς UEFA Conference League
21:30 Novasports Start Λόντον Λάιονς – Μπουντούτσνοστ Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 4HD Παρτίζαν – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague
21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τσέλιε – ΑΕΚ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιόν – Σάλτσμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φέγενορντ – Άστον Βίλα UEFA Europa League
22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Θέλτα – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Ερυθρός Αστέρας UEFA Europa League
- Μούσα: «Με πλησίασαν, μιλήσαμε, αλλά αποφάσισα να πάω στην Dubai BC»
- Τι είπε ο Όντεγκααρντ για τη νίκη της Άρσεναλ: «Αυτό ήταν το κλειδί…»
- Ο Μαρτινέλι αποθέωσε τον Ολυμπιακό: «Διαθέτει εξαιρετικούς παίκτες και δυνατή ομάδα»
- Champions League: Στους πόσους βαθμούς κρίθηκε η πρόκριση στο Top 24 στην περσινή League Phase
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
- Ολυμπιακός: Δύσκολη αποστολή στη Μαδρίτη κόντρα στη Ρεάλ – Θέλει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις