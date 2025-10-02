Την ισχυρή ναυτιλιακή σχέση που μοιράζονται η Ελλάδα και η Κορέα υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών όπου παρευρέθη για την εθνική γιορτή της ασιατικής χώρας.

Ο υπουργός θα επισκεφθεί σύντομα την Κορέα «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτιλιακών δεσμών» με την Ελλάδα

«Η Δημοκρατία της Κορέας και η Ελλάδα μοιράζονται μια πολύ ισχυρή ναυτιλιακή σχέση», τόνισε ο υπουργός απευθύνοντας χαιρετισμό ως επίσημος προσκεκλημένος (Guest of Honor) στη δεξίωση.

Ο κ. Κικίλιας ευχαρίστησε τον πρέσβη, Juseong Lim, για την πρόσκληση υπογραμμίζοντας ότι «δεν ξεχνάμε τους Έλληνες που έδωσαν τη ζωή τους στον πόλεμο της Κορέας (1950-53)», ενώ χαρακτήρισε «συγκινητική την παρουσία βετεράνων του πολέμου και των οικογενειών τους στην εκδήλωση».

«Δυνατότητα περαιτέρω συνεργασιών»

Αναφερόμενος στη ναυτιλία, επισήμανε ότι «η ελληνόκτητη ναυτιλία – νούμερο ένα στον κόσμο – και οι Έλληνες πλοιοκτήτες, είναι πρώτοι σε παραγγελίες στα κορεατικά ναυπηγεία, που αποτελούν κορυφαία επιλογή, λόγω των διαχρονικά ποιοτικών υπηρεσιών τους».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας στην εκδήλωση «αποτελεί ένδειξη του υψηλού επιπέδου των σχέσεων και των δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασιών».

Καταλήγοντας, ο υπουργός γνωστοποίησε την πρόθεσή του να επισκεφθεί σύντομα τη Δημοκρατία της Κορέας, «με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτιλιακών δεσμών Ελλάδας- Κορέας».